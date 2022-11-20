Упал дважды, но остался лучшим: тольяттинский фигурист Базин с партнершей победили в танцах на льду на Гран-при в Самаре

Егор Базин и Елизавета Худайбердиева стали лучшими в танцах на льду на Гран-при в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольяттинский фигурист Егор Базин и его партнерша Елизавета Худайбердиева стали лучшими в танцах на льду на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Итоги выступления стали известны 20 ноября 2022 года.

Неприятный сюрприз

Второй день Гран-при по фигурному катанию в Самаре «Волжский пируэт» начался не менее драматично, чем первый день, когда на льду разгорелись нешуточные страсти. Воспитанник тольяттинской СШОР-1, любимец самарской публики Егор Базин и его партнерша Елизавета Худайбердиева после проката короткой программы 19 ноября возглавляли турнирную таблицу, имея в запасе 90 баллов. Пару считали одним из безусловных лидеров соревнований, однако их выступление во время произвольной программы (ритм-танец) преподнесло фанатам неприятный сюрприз.

Во время проката произвольной программы Егор неожиданно упал на льду. Быстро поднялся, включился в танец – и неожиданно упал снова. У фанатов опустилось сердце. «Все пропало»- расстроенно говорили они друг другу.

Верхняя ступенька пьедестала

Однако оказались неправы. Несмотря на двойное падение Егора их с Елизаветой выступление оказалось на голову сильнее и интереснее, чем танцы соперников. К тому же другие спортсмены также падали на лед.

В результате решением жюри пара Базин – Худайбердиева за произвольную программу получила 119,68 баллов, что стало лучшим результатом среди всех конкурсантов. А по итогам двух дней Гран-при у Егора и Елизаветы оказалось 210.42 балла – и верхняя ступенька пьедестала.

Но сами спортсмены своим выступлением оказались недовольны.

- Ощущения после проката отвратительные,- признался Егор.

Фигуристы не смогли прокомментировать допущенные ошибки, однако горячо поблагодарили зрителей за поддержку.

- Поддержка публики нам очень помогла, спасибо огромное всем, кто за нас болел! – поблагодарила Елизавета.

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