Опасный «дровосек»: появилось видео, как самарец разносит подъезд топором в Крутых Ключах

"Дровосек" устроил вакханалию в подъезде, а потом пошел бродить по улице с ножом Фото: скриншот с видео

Появилось видео, как в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре мужчина разносит топором подъезд. Все случилось в доме на улице Евгения Золотухина. Соседям невменяемого «дровосека» пришлось пережить несколько страшных минут, прежде чем его задержала полиция.

Напал с топором на двери соседей

Происшествие, которое попало на запись подъездной видеокамеры, произошло ранним утром 16 ноября 2022 года. Один из жителей Крутых Ключей внезапно взялся за топор и пошел будить соседей. Мужчина устроил вакханалию на первом этаже дома № 27 по улице Евгения Золотухина. Он рубил топором двери соседей, подъездную дверь и почтовые ящики. Особенно ему чем-то «насолила» дверь в общий коридор.

По словам жителей микрорайона, в дальнейшем мужчина сменил топор на нож и отправился на улицу. Там он ходил среди припаркованных машин, размахивал холодным оружием и что-то кричал. Закончилось все тем, что соседи вызвали полицию. Как ранее сообщали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, правоохранители оперативно задержали дебошира и доставили в медучреждение. К счастью, пока он бродил с топором и ножом, никто не пострадал.

Задержали и отправили в больницу

Этот мужчина хорошо знаком жильцам дома на улице Золотухина. По их словам, у него есть психическое расстройство, он лечился в специальной клинике. Своих соседей он пугает уже не в первый раз. После задержания самарца все наконец-то вздохнули спокойно.

- На фото и видео, где изображен мужчина с топором в подъезде и с ножом на улице, - один и тот же человек. Хотим вас успокоить: мужчину грамотно и профессионально обезоружил и задержал наряд полиции 16 ноября 2022 года. С того дня он находится под присмотром врачей психиатрической больницы, - сообщили в общественном совете микрорайона Крутые Ключи.

Также представители ОСМ отметили, что главному врачу этого медучреждения направлено коллективное обращение от жителей. Они попросили оставить самарца на постоянное принудительное лечение, поскольку он является социально опасным для общества человеком.

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