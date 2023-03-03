Нового стадиона в Тольятти пока не будет, в РПЛ «Акрон» может играть в Самаре: в клубе ответили на вопросы болельщиков

У «Акрона» большие планы на Тольятти и «Академию Коноплева». Фото: «Акрон».

Владелец «Акрона» Павел Морозов и генеральный директор клуба Алексей Власов ответили на вопросы болельщиков. У руководителей тольяттинского клуба спрашивали про новый стадион в городе, про будущее главного тренера Евгения Калешина, про развитие команды и про многое другое. Публикуем расшифровку интервью.

На какой стадии находится проект строительства нового стадиона в Тольятти?

Морозов: За последний год в стране и в мире многое изменилось, поэтому мы временно приостановили проект строительства нового стадиона и вернулись к старой стратегии. Это или реконструкция стадиона «Торпедо» в Тольятти, или альтернативная площадка.

В среднесрочной перспективе мы обязательно вернемся к проекту нового, современного, функционального стадиона.

Если «Акрон» выйдет в РПЛ, где будут проходить домашние матчи?

Власов: Выбор невелик из-за того, что в РПЛ есть паспорт болельщика. Будем играть на «Самара Арене».

Планируется ли строительство клубной базы?

Морозов: Мое личное мнение — «Академия Коноплева» и клубная база должны быть на одной территории. Мы купили несколько соседних участков и планируем полную реконструкцию «Академии Коноплева», в том числе и строительство клубной базы на ее территории. Построим физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, физкультурный залом, медицинским центром, небольшим отелем для футболистов. Хотим создать дом футбола в регионе, где будут и дети, и профессиональные футболисты.

Какие задачи были у команды перед началом сезона, какие в весенней части и какие будут в следующем сезоне?

Морозов: Задачи неизменны, они были и в начале сезона, и сейчас — побеждать в каждом матче. Других задач нет.

Есть ли в планах создание фарм-клуба?

Власов: Мы обдумали, как дальше строить вертикаль, и поняли, что для выпускников «Академии Коноплева» нужна профессиональная среда. С лета, в зависимости от того, какая будет реформа лиг российского футбола, мы запускаем команду «Акрон-2». На 90% она будет состоять из воспитанников «Академии Коноплева». Со многими контракты подписаны, будем давать им игровую практику.

Сейчас подбираем персонал, будем проводить стажировку в первой команде.

В «Академии Коноплева» планируем провести небольшую реконструкцию, перестелим поля. Вторая команда будет тренироваться в «Академии» или в Жигулевске на «Кристалле», где будет проводить игры. Со временем можем начать проводить тренировки на «Торпедо» в Тольятти.

Тренером второй команды будет Максим Малаховский, сейчас он член тренерского штаба главной команды.

Из-за непростой экономической ситуации в стране могут ли измениться объемы финансирования «Акрона»?

Морозов: в холдинге много направлений бизнеса, во многом это помогает нам справляться со всеми вызовами. Вряд ли в следующем сезоне бюджет клуба серьезно увеличится, но и уменьшаться тоже не будет. Никаких потрясений не будет.

Власов: За счет второй команды бюджет даже немного увеличится.

Морозов: У нас добавятся две весомых статьи затрат, которые никак не повлияют на бюджет основной команды: вторая команда и«Академия Коноплева». «Академия» — содержание и те масштабные преобразования, которые мы планируем осуществить в ближайшее время.

Каким вы видите «Акрон» в ближайшие пять лет в синергии с «Академией Коноплева»?

Морозов: С самого начала у нас была цель — воспитывать молодых футболистов из Самарской области. Вертикаль продолжит существовать. Упор сделаем на развитие детей, которые живут в Самарской области.

Власов: У нас стоит задача, чтобы выпускники «Академии» дошли до первой команды, но это займет несколько лет. Мы уже привлекаем к тренировкам с основной командой выпускников «Академии» и продолжим это делать. Процесс начался, но понадобится время, чтобы он дал плоды.

Если бы была возможность пригласить на выставочный матч любой клуб мира. Кто бы это был?

Морозов: «Реал» в недавнем матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отыгрался с 0:2 и победил 5:2. Думаю, сейчас «Реал Мадрид» — лучший клуб.

В Тольятти нет подходящего стадиона, клуб вынужден играть и тренироваться в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон.

В клубе рассчитывают на Евгения Калешина и его штаб в долгосрочной перспективе?

Морозов: С огромным уважением отношусь к нашему главному тренеру. На мой взгляд, это один из самых системных тренеров, которые были в нашем клубе. Это очень требовательный человек — к себе, к ребятам и к нам. Дисциплина в клубе повышается. Евгений Игоревич, по нашему общему мнению, — квалифицированный специалист. Рассчитываем с ним сотрудничать долго.

Как идет работа по поиску дополнительных источников финансирования?

Власов: Я хочу — и передо мной стоит такая задача — снизить финансовую нагрузку на Павла Анатольевича [Морозова]. Перед началом прошлого сезона некоторые успехи у нас были, был подписан хороший контракт с титульным партнером. Надеемся, что в марте у нас будет еще одно огромное объявление.

Поиск партнеров — процесс постоянный. Это не всегда большие деньги, но это поможет нам сокращать те или иные операционные расходы.

Морозов: Футбол в России, к сожалению, не прибыльное дело. Алексей Борисович [Власов] пришел к нам из «Спартака», у него есть большой опыт коммерческой работы, и этот опыт пригождается в нашем клубе. Все, что можно сделать сейчас, Алексей Борисович делает.

Можно ли вывести «Акрон» на самоокупаемость? Или это утопия?

Морозов: В сегодняшних реалиях это невозможно. Клуб приносит моральное удовлетворение нам и нашим болельщикам.

Власов: Если ставить цель выйти на самоокупаемость в России, то тогда надо не претендовать на результат, потому что это постоянная продажа сильных игроков. Можно находить недорого алмазы, но в долгосрочной перспективе это невозможно.

После переезда в Тольятти рассматриваете ли вариант с переименованием клуба. Например, в «Ладу» или в ФК «Тольятти»?

Морозов: С момента основания клуба он назывался «Акрон», как и холдинг. Никаких переименований в «Ладу» не будет.

У нас нет никакого негативного отношения к «Ладе». Мы бы хотели, чтобы футбол в Самарской области развивался, развивались не только два профессиональных клуба — «Крылья Советов» и «Акрон», — а чтобы профессиональных клубов в регионе становилось больше: четыре, пять, в идеале — шесть. Мы не боимся конкуренции, готовы сотрудничать, обмениваться опытом. Были бы рады, если бы футбол в Самарской области вышел на новый уровень.

Планирует ли «Акрон» проводить контрольные матчи не только в Жигулевске или в Тольятти, но и в других населенных пунктах?

Власов: Нет ничего невозможного, все зависит от инфраструктуры, от полей, от тренерского штаба, чтобы он был спокоен. Будем смотреть в этом направлении.