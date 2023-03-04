И в кафе посидеть, и на свежем воздухе погулять: погода в Самаре на 8 Марта 2023

Снег пойдет только ночью на 9 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Международный женский день весеннего тепла ждать не приходится, но по сравнению с другими днями марта будет вполне комфортно и можно будет погулять на свежем воздухе. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на 8 Марта 2023 года.

Погода в Самаре на 8 Марта 2023

По данным сервиса gismeteo.ru, в Международный женский день не будет осадков - снег пойдет лишь в ночь на 9 марта. Утро 8 марта будет морозным и сухим: -6...-8 градусов. Днем потеплеет до -3... 0 градусов. Такая же температура воздуха сохранится вечером.

Утро будет солнечным и ясным, однако уже к обеду светило спрячется за облака и больше в этот день на небе не появится. Прогнозируется ветер южного направления, 2-6 м/с. Давление 747-753 мм ртутного столба. Геомагнитная активность очень слабая.

Погодные приметы 8 марта

В народном календаре 8 марта - Поликарп. Много примет этого дня связано с сороками. Если эти птицы улетели в лес - к устойчивому теплу. Если сорока прячется под крышу - к вьюге. Если в этот день случился туман - ждите сырого лета. Если на Поликарпов день лед не сошел - весной будет плохая рыбалка.