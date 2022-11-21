«У нас отличные разработчики, которые делают классные продукты»: в Самаре прошла большая ИТ-конференция

Фото: АРПП «Отечественный софт»

Как прийти к технологическому суверенитету страны, поставить промышленность на рельсы отечественного софта, какие есть запросы от предприятий и что предлагают российские разработчики - все это обсудили на межрегиональной практической ИТ-конференции «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» в Самаре. В ней приняли участие более 250 представителей промышленных предприятий и компаний-разработчиков программного обеспечения.

Открывали конференцию губернатор Дмитрий Азаров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Фото: АРПП «Отечественный софт»

- Если мы чуть больше понимаем уже в сфере компонентов - как друг другу помогать, вести импортозамещение, работать с точки зрения укрепления технологического суверенитета, то по программным продуктам, софту запрос очень большой как от крупных предприятий, так и среднего и малого бизнеса. Благодаря государственным мерам поддержки, скидкам, которые сегодня есть по приобретению отечественного программного продукта, продвижение заметное. Но для высокотехнологичных крупных промышленных предприятий эта конференция представляет первоочередной интерес, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Формат конференции был построен на диалоге разработчиков и заказчиков, и у тех и у других была возможность услышать мнение противоположной стороны.

Фото: АРПП «Отечественный софт»

- У российских разработчиков есть действенные и полезные продукты для бизнеса, их можно брать и пользоваться. Но развиваться без заказчика невозможно, поэтому формат этой конференции будет очень полезным, - обозначил в своей приветственной речи Максут Шадаев.

Наталья Касперская, представлявшая ИТ-отрасль, согласилась, что вендоры готовы к конструктивному диалогу и все от этого только выиграют.

Фото: АРПП «Отечественный софт»

- У нас хорошие классные разработчики, которые делают отличные продукты. К сожалению, многие предприятия просто не знают об этом. И наша задача - донести лучшие свойства продуктов. Здесь на конференции мы открыты к диалогу и готовы меняться, развивать свои решения под их запросы. Все вместе этот путь к технологической независимости страны мы преодолеем, - уверена Наталья Касперская.

Перед началом конференции Дмитрий Азаров и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве. Оно станет основой для развития и укрепления сотрудничества в области информационных и цифровых технологий, а также привлечения новейших знаний для создания высококачественных и надежных комплексов информационных систем и технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях Самарской области.

Диалог разработчиков и промышленников

Технологические санкции наложили свой отпечаток на переход российской промышленности на использование отечественных ИТ-продуктов. Действовать приходится в сжатые сроки и в этой ситуации нет права на ошибки. По оценкам Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», с марта 2022 года спрос на российские продукты вырос до 10 раз в зависимости от категории ПО. Какие-то ниши наши разработчики готовы закрыть в кратчайшие сроки, а какие-то требуют дополнительной проработки.

Фото: АРПП «Отечественный софт»

- Чтобы доработать продукт и он соответствовал тем задачам, которые нужны промышленному предприятию, мы ведем диалог с заказчиком, и это занимает, конечно, какое-то количество времени. Например, чтобы заменить американское ПО на ОДК «Кузнецов» на отечественное, мы проводим апробацию нашего продукта, каждой его версии. И это небыстрый процесс. До 2025 года по указу президента наши предприятия должны работать на отечественном софте. И мы идем к намеченной главой государства цели. И по большей части мы ее достигнем. Но надо понимать, что если брать замену западного ПО в особо сложных случаях, то это процесс может выйти за установленные временные рамки. Речь идет об авиастроении, машиностроении, судостроении. Тут мало разработать ПО, его еще нужно внедрить. А процесс внедрения занимает 1,5-2 года, - рассказывает член правления АРПП «Отечественный софт», председатель совета директоров компании АСКОН Александр Голиков.

Перед российскими разработчиками стоит действительно глобальная цель. Важно не только создать качественные продукты, которые смогут конкурировать с зарубежными, но и объединить их между собой, чтобы они взаимодействовали вместе. Эту большую цель в том числе решает Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

- На площадке Ассоциации в рамках комитета по интеграции ПО мы тестируем наши продукты на совместное взаимодействие, создавая стек решений, которые могут заменить то западное ПО, которые было востребовано на протяжении более 50 лет. Один в поле не воин, и цель ассоциации - объединиться и создать те продукты, которые могут отвечать современным задачам бизнеса и государства, - говорит руководитель комитета по информационной безопасности АРПП «Отечественный софт», директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «БЕЛЛСОФТ» Роман Карпов.

Фото: АРПП «Отечественный софт»

Продукты российских специалистов можно было увидеть на выставке отечественных разработок, которая проходила во время конференции. Представители промышленных предприятий Приволжского федерального округа смогли познакомится с ними, пообщаться с ведущими разработчиками программного обеспечения России, задать свои вопросы экспертам и внести свои предложения по развитию отечественного софта.