Жители Самарской области могут помочь бойцам СВО, приняв участие в волонтерском проекте ЛДПР

Швейная мастерская "Шьем для наших". Фото предоставлено героями публикаций

По всей стране неравнодушные россияне сливаются в едином порыве, собирая гуманитарную помощь бойцам СВО, оказывая поддержку семьям, оставшимся без своих мужей, братьев, отцов. Недавно в России было создано движение «Плечом к плечу», об этом объявил лидер либерально-демократической партии Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны, чтобы приблизить долгожданную победу.

- На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. Наша партия — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - говорит Леонид Слуцкий.

Помогают по всей России

Широкое распространение получило движение «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет женщин в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки. Многие участницы «Шьем для наших» присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

Это движение включает и мастериц из Самарской области. Как только девушки из Тольятти узнали о такой инициативе, не долго думая, открыли штаб в мастерской одной из участниц - Ирины Сергеевой. Сейчас клуб единомышленников включает сотни человек. Кто-то шьет, кто-то занимается упаковкой, другие помогают деньгами. Люди участвуют в проекте «Шьем для наших» после работы и даже в ночное время. Понимают: их дело – очень важное.

Это понимают и в других городах. Участницы движения из Перми отправили уже 17 тысяч тонн готовой продукции в зону СВО.

Элина Патыкова. Фото предоставлено героями публикаций

- Наша помощь - адресная. Мы получаем конкретные запросы от наших ребят, их размеры. Стараемся как можно быстрее все отшить и отправить. Часто сталкиваемся с проблемами, которые сами не можем решить. Например, с отправкой груза, - рассказывает координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова.

Полгода назад она обратилась в ЛДПР за помощью. И ей не отказали. Партия уже помогает швейбатам во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдали один из своих московских офисов партии под швейный цех.

Мастер-классы для тех, кто хочет помочь

Внести свою лепту в общую победу может каждый, для этого не обязательно быть профессиональной швеей. В телеграм-канале «Шьем для наших» доступны простые ролики с мастер-классами, по которым сможет сшить одежду абсолютно любой человек. Она отправится прямиком на фронт, так как движение оказывает адресную поддержку. Координаторы получают запрос от бойцов, в чем они нуждаются и стараются отшить это как можно быстрее, а затем передают вещи напрямую военным. Сейчас важна любая помощь: с материалами, пошивом, логистикой.

- Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или некоторые чиновники на местах не слышат людей. Мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери – добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу, - говорит Леонид Слуцкий.

Плечом к плечу по всей России уже становятся сотни тысяч волонтеров. Это обычные люди, которые находят время и возможность в своей ежедневной жизни помогать бойцам на фронте. Свою лепту может внести каждый. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.