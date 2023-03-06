Солнце и заботливые руки: овощеводы КуйбышевАзота раскрыли секреты хорошей рассады

В теплицах выращивают два сорта огурцов — «Нева» и «Пролог». Фото: Юлия Королёва

Еще с советских времен у тольяттинского предприятия было свое обширное приусадебное хозяйство. В заводской столовой работников круглогодично баловали своими помидорами, огурчиками и зеленью. В 90-ые годы работа теплиц была ненадолго приостановлена. В 2001 году в большой теплице предприятия снова стало светло и зелено. Сегодня в тепличном хозяйстве трудятся 20 человек, которые выращивают до 235 тонн овощных культур в год.

Пока дачники неспешно приступают к культивированию рассады, на грядках в теплицах предприятия уже собирают первый урожай. К концу зимы созревают огурцы, в марте - томаты черри и зелень, в апреле - помидоры и болгарский перец. Урожай овощей в теплице предприятия собирают с февраля по октябрь. В конце осени, начале зимы почва отдыхает - ее обеззараживают и удобряют.

Кроме того, в тепличном хозяйстве у заводчан и жителей города есть возможность приобрести качественную рассаду помидоров, баклажанов, болгарских перцев и капусты. Все сеянцы выращены из профессиональных семян, устойчивы к болезням и дают богатый урожай. Рассада из теплиц КуйбышевАзота пользуется большой популярностью у горожан. В этом году прием заявок уже закрыт. Всего заказано более 7 тыс. корней.

Один из главных секретов богатого урожая — добрые руки сотрудников теплицы. Фото: Юлия Королёва

Секреты крепкой рассады

Взращивание сеянцев ведется под зорким взглядом мастера тепличного хозяйства Светланы Чернышевой, которая работает там более 20 лет. Она раскрыла читателям «Комсомольской правды» секреты крепкой рассады.

По ее словам, при культивировании рассады необходимо учитывать три фактора – освещение, полив и удобрение почвы.

Освещение – это, пожалуй, самое сложное в условиях городских квартир. В феврале-марте рассаде явно недостаточно солнца. В квартирах растения подсвечиваются только со стороны окна. В теплице предприятия рассада получает солнечный свет со всех четырех сторон.

- Многие дачники пользуются лампами досвечивания. Это само по себе очень хорошо, только включать их круглосуточно нельзя. Лучше это делать не более 16 часов в сутки. Оптимальное время работы лампы – с 5 часов утра до 9 часов вечера. В ночное время растениям тоже нужно отдыхать, - объясняет Светлана Анатольевна.

Что касается полива, то здесь все просто – лучше немного недолить, чем перелить. Земляной ком у помидорной и огуречной рассады нужно подсушивать примерно на глубину одной фаланги пальца. Если воды в грунте в избытке, то корневая система будет недополучать кислород. Сеянцы будут хуже развиваться и могут даже погибнуть. Кроме того, из-за лишней влаги в земле могут появиться мошки.

Можно и нужно использовать удобрения – калий, фосфор и совсем немного азота. Самое главное – соблюдать дозировку. Переизбыток удобрений однозначно нанесет вред растениям.

Рассада не должна расти в чересчур объемной посуде, идеально – 0,2-0,3 литра. В качестве материала емкости подойдет пластик. Раньше у дачников в большом почете были торфяные горшочки, но, как показала практика, особых преимуществ они не дают.

- Эти три правила хорошей рассады строго соблюдаются в нашем тепличном хозяйстве. Но есть еще один, возможно, главный секрет - заботливые руки и доброе отношение к растениям, - рассказала Светлана Чернышова.

Первый урожай ароматной зелени срезают в марте. Фото: Юлия Королёва

Новый сорт болгарского перца

В заводских теплицах выращивают несколько гибридов томата - красный гибрид «Митридат», розовый «Томимару Мучо» и черри «Делтари», два вида огурцов - «Нева» и «Пролог», болгарский перец и четыре вида ароматной зелени – салат, кинзу, руколу и укроп. В прошлом сезоне ассортимент овощных культур пополнился новинкой - длинным конусовидным перцем.

- Это гибрид сладкого перца, который отличается уникальным вкусом и нежной тонкой кожицей. Этот овощ просто идеален для салата. Он сочный, сладкий и хрустящий, - рассказала Светлана Чернышева.

Урожай тепличного хозяйства в первую очередь идет в заводской магазин «АОКА», в котором купить свежие вкусные овощи может любой тольяттинец. Часть продукции отправляется в столовые предприятия.