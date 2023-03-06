«Эти ямы позорят город»: самарцев возмутило состояние улицы Алма-Атинской

Самарцы требуют как можно быстрее отремонтировать дорогу. Фото: https://t.me/Off_Road63

Жители Самары уже который год жалуются на состояние улицы Алма-Атинской. Каждую весну на дороге образуются огромные ямы, а на обочинах стоят автолюбители, которые, ругаясь, меняют поврежденные колеса. Активные самарцы устали от состояния асфальта на одной из самых оживленных улиц в Кировском районе и обратились к городской администрации с требованием починить дорогу. Редакция «КП-Самара» выяснила, как чиновники планируют решать одну из самых актуальных проблем в городе по весне.

Дорожный эксперт ОНФ Алексей Морозов в своем телеграм-канале опубликовал фотографии улицы Алма-Атинской, где запечатлены огромные выбоины. В посте активист рассказал, что глава Самары Елены Лапушкина в курсе проблемы, но рекомендовала самарцам набраться терпения, так как сейчас на данном участке дороги идет строительство ливневого коллектора. Именно ливневки, по мнению городских властей, помогут решить проблему разбитых дорог.

- К самому дорожному полотну коммунальщики не прикасались, по сути, ремонту дороги строительство коллектора не мешало никак, - уверен дорожный эксперт.

Яме напротив дома №142 по улице Алма-Атинской уже два года. Фото: https://t.me/Off_Road63

Алексей Морозов обратил особое внимание, что по данному участку дороги помимо легковых автомобилей курсирует и общественный транспорт. Дорожный эксперт считает, что в ситуации, когда дорога представляет опасность из-за ненормативного состояния, проезд необходимо закрыть и как можно скорее сделать капитальный ремонт.

- Как в ГИБДД допустили проезд автотранспорта по этим ямам? Дорогу надо закрыть до устранения серьезных недостатков! Где прокуратура Кировского района? Нет отговорок для бездействия! Сколько выписано 12.34 [номер статьи в кодексе об административных правонарушениях о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения, - прим. ред.]? Сколько штрафов на должностных лиц? Забавно, что Алма-Атинскую и не планировали ремонтировать, но из-за сотен жалоб выставили себя спасителями и нашли средства на ремонт в два этапа, - считает эксперт ОНФ.

Асфальт растаял вместе со снегом. Фото: https://t.me/Off_Road63

Редакция «КП-Самара» направила запрос в департамент дорожного хозяйства Самары с целью выяснить, какие дальнейшие действия собираются предпринимать городские власти. Ремонт запланирован уже на весну 2023 года, как только погодные условия позволят это сделать. Как нам сообщили представители администрации, полностью закрывать Алма-Атинскую на время ремонта не планируют. Сейчас у дорожников есть возможность делать ремонт полотна большими картами, поэтому нет смысла в перекрытии движения.

- По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, в этом году в рамках муниципального контракта, заключенного с подрядной организацией ООО «ПСК», будут выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по улице Алма-Атинской от улицы Стара-Загора до улицы Енисейской, - сообщили нам в администрации Самары.

Даже несмотря на обещания властей, многие автолюбители уверены, что очередной аварийно-ямочный ремонт продержится лишь несколько месяцев. Это объясняется тем, что движение на Алма-Атинской достаточно активное, к тому же в этом районе много предприятий с большим потоком большегрузов. Возможно, ливневые коллекторы действительно помогут улучшить ситуацию, но чтобы это проверить, необходимо привести саму дорогу в нормативное состояние.