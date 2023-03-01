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НовостиОбщество1 марта 2023 15:36

Самарцы пожаловались на сошедший вместе со снегом асфальт на улице Алма-Атинской

Городской блогер опубликовал кадры в социальных сетях
Алена ПРОВКИНА
Жители пожаловались на состояние дорог. Фото: скриншот видео

Жители пожаловались на состояние дорог. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители рассказали о проблемах на дорогах в период оттепели. На улице Алма-Атинской снег скрывал глубокие ямы.

- Вместе со снегом сошел и асфальт, - пишут пользователи социальных сетей.

Городской блогер Евгений Щекин показал, в каком состоянии находится дорожное полотно. В комментариях пользователи отметили, что подобная ситуация и на других участках, в том числе на улице Ерошевского.

Напомним, специалисты уже приступили к аварийно-ямочному ремонту. Работы провели на нескольких улицах. Сотрудники служб стараются устранить дефекты, масштабный ремонт начнется, когда сойдет весь снег и установится теплая погода.

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