Продолжил командовать боем, несмотря на ранение обеих ног: мэр Тольятти рассказал о земляке-герое СВО

Николай Ренц навестил раненого бойца в госпитале / Фото: t.me/renc_nikolay

Стало известно о геройском поступке еще одного участника СВО из Самарской области. Офицер из Тольятти получил ранения обеих ног, но все равно продолжил командовать боем. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Николай Ренц.

Попал под обстрел противника

– Василий получил ранение в сентябре 2022 года во время боевой операции. Группу наших бойцов засек беспилотник. Она попала под обстрел из танковых орудий. Военнослужащие вступили в бой с противником, во время которого в левое колено Василия попал осколок, а правая нога была практически уничтожена, – рассказал мэр Автограда.

Боевые товарищи наложили два жгута на бедро Василия. Несмотря на тяжелые ранения, офицер продолжил бой – он отдавал команды своим сослуживцам. Атаку удалось отбить. После этого раненого тольяттинца на машине эвакуировали в госпиталь.

Протез вместо потерянной в бою ноги

К сожалению, врачи не смогли спасти мужчине ногу. Николай Ренц, узнав о случившемся, решил сделать Василию подарок. Он доставил бойцу протез, который позволит ему полноценно жить.

– Чтобы привезти изделие в Россию, пришлось потратить два месяца. Спасибо всем, кто мне в этом помогал. Приятно было видеть радость бойца, – поделился глава Тольятти.

Николай Ренц отмечает: Василий – настоящий герой и истинный защитник Родины. Мужчина сохраняет оптимизм и полон планов. Мэр пообещал, что бойцу окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Напомним, ранее «КП-Самара» рассказывала о другом герое-земляке. Речь идет об уроженце Сызрани Алексее Аленчеве. Он стал настоящим ангелом-хранителем для боевых товарищей. За время участия в спецоперации он спас более 400 раненых бойцов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.