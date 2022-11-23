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Спорт23 ноября 2022 18:39

«Это значимая победа для команды»: что сказали после кубкового матча «Крыльев Советов» со «Спартаком»

Самарские «Крылья Советов» победили «Спартак» в 5-м туре группового этапа Кубка России 23 ноября 2022
Сергей ЧЕРНЫХ
Игорь Осинькин считает, что техничный футболист сыграет хорошо при любой погоде

Игорь Осинькин считает, что техничный футболист сыграет хорошо при любой погоде

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в 5-м туре группового этапа Кубка России на стадионе «Солидарность Самара Арена» победили московский «Спартак» со счетом 2:1. Рассказываем, что сказали после матча главные тренеры команд.

Игорь Осинькин: «Хороший футболист подстроится под любую погоду»

Главный тренер «Крыльев» после матча отметил, что в сезоне это уже далеко не первая игра со «Спартаком». По его словам, в прошлых матчах были отдельные хорошие таймы, но не всегда удавалось набирать очки. На этот раз команда уверенно создавала моменты и сумела довести дело до победы. «В плане веры в себя это значимая победа для команды», - сказал Осинькин.

Во время игры на стадионе был туман, из-за чего тренеры, по их словам, даже не всегда могли видеть противоположную половину поля. Как считает Игорь Осинькин, хороший футболист в любых условиях продемонстрирует свои лучшие качества.

- Дождь идет, туман, камни начнут с неба падать, по снегу будем играть. Техничный футболист – он всегда техничный, чем, будем так говорить, деревянненький, - сказал Осинькин.

Гильермо Абаскаль: «Это был тест на зрелость, который мы не прошли»

Главный тренер «Спартака» после матча отметил, что его команда не прошла тест на зрелось и совершала необязательные ошибки, которых можно было избежать.

- После пропущенного гола нам не хватило зрелости, это большой урок на будущее, который мы обязательно извлечем, - сказал Абаскаль.

Теперь тренерскому штабу предстоит проанализировать игру, но в дальнейшем она позволит прибавить зрелости и стать сильнее психологически, считает Абаскаль.

Что же касается тумана, то погодные условия, конечно, мешали управлять игрой, говорит наставник «Спартака».

- Я вообще не видел, что происходило на противоположной половине поле. К счастью, мне предстоит операция на зрение, и я буду видеть лучше. А если серьезно, то ситуация была одинакова для всех. Да, было непросто тренерскому штабу. Но нужно было лучше контролировать игру, - сказал Абаскаль.

Самарцам в этом году предстоит провести еще одну встречу, которая состоится уже в ближайшее воскресенье и вновь пройдет на домашнем поле. 27 ноября в очередном кубковом матче «Крылья» примут воронежский «Факел».

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