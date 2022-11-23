«Это значимая победа для команды»: что сказали после кубкового матча «Крыльев Советов» со «Спартаком»

Игорь Осинькин считает, что техничный футболист сыграет хорошо при любой погоде Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в 5-м туре группового этапа Кубка России на стадионе «Солидарность Самара Арена» победили московский «Спартак» со счетом 2:1. Рассказываем, что сказали после матча главные тренеры команд.

Игорь Осинькин: «Хороший футболист подстроится под любую погоду»

Главный тренер «Крыльев» после матча отметил, что в сезоне это уже далеко не первая игра со «Спартаком». По его словам, в прошлых матчах были отдельные хорошие таймы, но не всегда удавалось набирать очки. На этот раз команда уверенно создавала моменты и сумела довести дело до победы. «В плане веры в себя это значимая победа для команды», - сказал Осинькин.

Во время игры на стадионе был туман, из-за чего тренеры, по их словам, даже не всегда могли видеть противоположную половину поля. Как считает Игорь Осинькин, хороший футболист в любых условиях продемонстрирует свои лучшие качества.

- Дождь идет, туман, камни начнут с неба падать, по снегу будем играть. Техничный футболист – он всегда техничный, чем, будем так говорить, деревянненький, - сказал Осинькин.

Гильермо Абаскаль: «Это был тест на зрелость, который мы не прошли»

Главный тренер «Спартака» после матча отметил, что его команда не прошла тест на зрелось и совершала необязательные ошибки, которых можно было избежать.

- После пропущенного гола нам не хватило зрелости, это большой урок на будущее, который мы обязательно извлечем, - сказал Абаскаль.

Теперь тренерскому штабу предстоит проанализировать игру, но в дальнейшем она позволит прибавить зрелости и стать сильнее психологически, считает Абаскаль.

Что же касается тумана, то погодные условия, конечно, мешали управлять игрой, говорит наставник «Спартака».

- Я вообще не видел, что происходило на противоположной половине поле. К счастью, мне предстоит операция на зрение, и я буду видеть лучше. А если серьезно, то ситуация была одинакова для всех. Да, было непросто тренерскому штабу. Но нужно было лучше контролировать игру, - сказал Абаскаль.

Самарцам в этом году предстоит провести еще одну встречу, которая состоится уже в ближайшее воскресенье и вновь пройдет на домашнем поле. 27 ноября в очередном кубковом матче «Крылья» примут воронежский «Факел».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» в Кубке России 2:1

Самарцы проигрывали по ходу матча, но вышли вперед меньше чем за две минуты (подробнее)