Улыбка Фатимы: девочку приковал к постели страшный недуг. Но для семьи она стала солнцем в доме

Больше всего на свете Фатима любит быть на руках у мамы. Фото: БФ ЕВИТА

Маленькая Фатима родилась в срок, здоровенькой, и до двух лет не болела вовсе. Родители не могли нарадоваться на свою малышку. Девочка росла умницей и красавицей, а когда узнала о том, что скоро на свет появится ее сестренка, просто прыгала от счастья. Но когда мама уехала в роддом, случилось страшное. Коварный недуг обрушился на голову двухлетней малышки, а неправильный диагноз и неправильное лечение навсегда приковали ее к постели. Несмотря на это, семья не отказалась от любимой дочки. Для матери, отца и младшей сестренки вот уже 14 лет Фатима остается солнцем в доме, а ради ее улыбки близкие готовы на все.

Рано научилась ходить

Об испытаниях, которые обрушились на их семью, Айиша Микаэлова говорит с печалью, но без ропота. Фатима была долгожданным ребенком – первые десять лет брака Айиша никак не мгла забеременеть, поэтому, когда небо послало ей дочку, они с мужем были счастливы и окружили девочку заботой и любовью. Фатима радовала родителей – росла смышленым и активным ребенком, никогда не болела и быстро развивалась, изучая окружающий мир.

- Она рано научилась ходить и к двум годам уже бегло разговаривала, - рассказывает Айиша журналисту «КП-Самара». – Как истинная девочка, очень любила наряжаться, красить ногти, примерять сережки, крутилась перед зеркалом…

Ждала сестренку

Когда Фатиме было два годика, Айиша снова забеременела. Фатима очень ждала младшую сестренку и мечтала, как они будут вместе играть. Семья жила в далеком северном Норильске, но когда Айише пришел срок рожать, отправились домой, в Азербайджан.

- Наверное, резкая перемена климата виновата, - качает головой Айиша. – Когда я поехала в роддом, Фатима осталась с бабушкой, простыла. Несколько дней у нее держалась высокая температура, потом дочку увезли в больницу.

Врачи поставили Фатиме диагноз «вирусный энцефалит». Девочка долго пролежала в больнице, потом ее отпустили домой. Только через полгода она немного оправилась и снова начала разговаривать. Гладила по голове младшую сестренку и все повторяла ее имя – «Айдана, Айдана». Но радость семьи была преждевременной. Через четыре месяца у Фатимы случился новый приступ, девочка впала в кому. Врачи смогли вернуть малышку с того света, но с тех пор она уже больше так и не оправилась.

Фатиме нравится, когда мама и младшая сестренка наряжают ее и красят ногти. Фото: БФ ЕВИТА

«Она наше солнышко»

Вот уже 14 лет Фатима живет лежа. Она не может ходить, сидеть, говорить. Но зато умеет улыбаться так, что ее улыбка способна растопить лед даже самого черствого сердца. В ответ на вопрос – не возникало ли у родных хотя бы раз за эти 14 лет искушения отправить Фатиму в интернат, Айиша только всплескивает руками.

- Да вы что? Она же наше солнышко! У нас у всех день начинается с ее радостной улыбки, она нас всех согревает, мы нашу семью без нее не представляем! – рассказывает Айиша.

Мама, папа и младшая сестренка готовы на все, чтобы Фатиме было хорошо. Айдана любит читать старшей сестре сказки, а та слушает их как завороженная.

- Большую часть времени Фатима проводит со мной – рядом, на диване, в коляске, на руках, - рассказывает Айиша. – Я обязательно обнимаю ее во сне. Когда она чувствует, что мама рядом, то сразу успокаивается и засыпает.

Чтобы не болела голова

Уже много лет семья живет в Самарской области. Больше всего на свете Айиша хочет, чтобы Фатиму перестали мучать страшные головные боли, от которых девочка заходится в беспомощном крике. Все 14 лет семья справлялась с болезнью Фатимы сама. Про то, что существуют паллиативные службы, которые помогают семьям с лежачими детками, Айиша даже не слышала. Пока после очередного серьезного приступа Фатима в тяжелом состоянии не попала в больницу.

- Соседка по палате спросила – а вам помогает паллиативная бригада? А я только и смогла переспросить – какая-какая? – вспоминает Айиша. – И тогда нам все рассказали. Врачи направили нас в паллиативное отделение на обследование и лечение. Тогда и выяснилось, что 14 лет назад, скорее всего, Фатиме неправильно поставили диагноз, что скорее всего у нее генетические нарушения. И помогать надо было совсем по-другому. А сейчас наша главная надежда на то, чтобы состояние дочки улучшилось – это специальное лечебное питание.

В 16 лет Айиша весила всего 12 килограмм. Еда, даже измельченная, которой пыталась кормить девочку мама, просто не усваивалась пострадавшим организмом. Да и накормить Фатиму было непростой задачей. Врачи посоветовали специальное лечебное питание, но выяснилось, что достать его непросто, а стоит оно весьма недешево. На помощь пришел благотворительный фонд ЕВИТА.

- Уже через три дня они просто приехали и привезли нам двухмесячный запас «Пептомена», - вспоминает Айиша. – А еще через неделю – запас до конца года. Благодаря этому за несколько месяцев Фатима поправилась почти в два раза – до 22 килограмм. А самое главное – гораздо реже ее стали беспокоить страшные боли, от которых она плакала. Теперь мне так хорошо, так спокойно, что у моей дочки есть еда, которая ей помогает…

Лечебного питания, который привез Фатиме фонд, хватит до конца года. Уже сейчас БФ ЕВИТА объявил сбор на новую партию питания для Фатимы. Помочь чудесной семье, где несмотря ни на какие трудности царит любовь, можно здесь.

А мама Айиша и сестра Айдана балуют Фатиму маленькими женскими радостями. Фатима не разговаривает и не двигается, но понимает, что с ней происходит. И когда сестра и мама ее наряжают и красят ей ногти – радуется, как когда-то в два годика, когда она так любила крутиться перед зеркалом….

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