Калмыцкая княгиня, благотворительница, меценатка, уборщица губкома партии: знаменитые женщины самарского края

Простая крестьянская девушка Катя Бочкарева не раз спасала репутацию Валериану Куйбышеву

К Международному женскому дню самарский краевед Игорь Махтев подготовил материал о женщинах, оставивших след в истории самарского края. Об этом он рассказал в эфире «Радио КП Самара». Публикуем наиболее интересные факты.

Анна Тайшина

Изначально эту женщину звали Церен-янжи. Она была замужем за Баксадаем-Дорджи — калмыком, который при крещении стал Петром Тайшиным. Вслед за ним православную веру приняла и супруга, которая в честь российской императрицы Анны Иоанновны также получила имя Анна.

Именно ей пришлось руководить постройкой и дальнейшим существованием города для крещеных калмыков, так как вскоре после получения Высочайшего разрешения на возведение поселения Петр Тайшин скончался.

Этот город возвели после ряда перипетий в Куньей Воложке выше по течению Волги от Самары и назвали Ставрополем. Историю возникновения и именования Ставрополя/Тольятти «КП-Самара» рассказывала в отдельном материале.

Анна Тайшина пользовалась благоволением императрицы Анны Иоанновны. На обустройство города она получила из государственной казны около 10 тысяч рублей — огромные по тем временам деньги. Но, увидев, насколько в плачевном и разоренном состоянии ее подданные, подала прошение на дополнительную помощь, так как, по ее словам, не могла обеспечить пропитанием и сама себя, не говоря о жителям нового поселения.

Впрочем, спустя некоторое время, вероятно, жизнь наладилась. И хорошо образованная и просвещенная по тем временам калмыцкая княгиня уже запрашивала у императрицы часы и золоченую карету, как у европейской знати.

Впрочем, хлопоты по обустройству Ставрополя быстро подорвали здоровье княгини, и она скончалась в 1742 году, судя по всему, еще в довольно молодом возрасте.

Дарья Змеева

Дарья Лаврентьевна была женой полковника Змеева, который, собственно и дал имя крепости Ставрополь и служил ее комендантом.

Именно по инициативе Дарьи Змеевой — по сути «второй леди» города (первой все-таки была Анна Тайшина) - в строящемся Ставрополе появились первые фруктовые сады.

Варвара Курлина

В 1900 году было образовано российское общество защиты женщин. Целью общества было «содействие предохранению девушек и женщин от опасности быть вовлеченными в разврат и возвращение уже падших женщин к честной жизни».

Общество образовалось в Санкт-Петербурге, а по регионам были разосланы циркуляры с вопросом: есть ли подобные общества у вас? В Самару тоже приходит такой циркуляр, и губернатор рассылает вопрос главам уездов и в полицию. Выясняется, что в губернии таких обществ нет. По мнению руководителя Николаевского уезда, в них нет надобности. Мол, разврат происходит от белошвеек, модисток или когда женщина устраивается на работу на фабрику.

Тем не менее «тренд» был поддержан, и в губернской столице образовалось «Общество поддержки несчастных женщин города Самары». Учредительницей общества стала Варвара Курлина — супруга почетного гражданина города, ее поддержали другие представители городской знати.

Это иллюстрация только одного эпизода деятельности Варвары Курлиной. Варвара Акимовна, не имея собственных детей, много заботилась о жителях города, возглавляла массу благотворительных обществ, направляя в них большую часть доходов своей семьи. По воспоминаниям современников, несмотря на то, что она принадлежала к городской знати, Варвара Курлина была очень простой и доброй женщиной.

Вера Шихобалова

Вера Лаврентьевна Шихобалова (в девичестве Аржанова) сделала себя сама. Имея домашнее образование, она выучила 5 языков и вместе с мужем совершила 5 кругосветных путешествий.

Коллекцию картин знаменитых художников, собранных во время этих путешествий, чета Шихобаловых мечтала, по примеру мецената Третьякова, передать городу. И в 1918 году это случилось — полотна художников из частной коллекции стали достояние Самарского художественного музея.

Екатерина Бочкарева

Самарская девушка Катя Бочкарева посещала клуб большевиков — кстати, практически напротив знаменитого «дома с атлантами», принадлежавшего Шихобаловым. Она была в клубе по сути и уборщицей, и поварихой, то есть обслугой.

Когда в Самару вошли белочехи, большевистское партийное руководство во главе с Валерианом Куйбышевым «сделало ноги» настолько быстро, что позабыло прихватит с собой знамя губкома партии. Катя Бочкарева спрятала это знамя под свою одежду, унесла его домой и хранила до возвращения советской власти.

Варвара Курлина посвятила жизнь благотворительности

Также эта девушка смогла помочь раскрыть заговор среди монахинь Иверского монастыря. Подозрения о вероятном заговоре уже были, и Катю послали в монастырь «проверить обстановку». Она зашла в храм под видом верующей, встала на колени, и, пока молилась, заметила под юбкой одной из монахинь... огромные мужские сапоги.

Как выяснилось, в монахинь были переодеты белогвардейцы, готовившие вооруженное восстание, оружие тоже хранилось в монастыре. Благодаря наблюдательности девушки восстание удалось предотвратить.

И еще один эпизод из жизни Кати Бочкаревой. Осень 1918 года, девушка моет пол в здании губкома теперь уже на Соборной площади, видит выстроившийся полк красноармейцев, отправляющихся на фронт, а речь сказать некому — руководство губкома где-то задерживается. Тогда Катя вышла на балкон и произнесла пламенную речь, а в конце запела своим тоненьким голоском «Интернационал». Под ее голос полк зашагал в направлении вокзала.

В губком зашел Валериан Куйбышев, который, оказывается, слушал ее выступление рядом с полком. И задал вопрос: «Катя, а почему ты до сих пор не в партии?» Скромная девушка сказала, что ей никто не даст рекомендации, мол, кто она такая? Весь губком тут же заявил, что даст ей все нужные рекомендации. Так крестьянская девушка стала членом партии большевиков.