Санаторий, улицы и дача, где отдыхал космонавт: гагаринские места в Самаре

Юрия Гагарина с Самарой многое связывает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 марта 1934 года родился космонавт Юрий Гагарин. И хотя он появился на свет не в Самаре, первого покорителя космоса многое связывает с нашим городом, ведь Самара считается столицей авиакосмической промышленности. Рассказываем, какие есть гагаринские места в Самаре.

Санаторий «Волга»

В военном санатории «Волга», что на 7-й просеке в Самаре, в марте 1961 года будущий Герой Советского Союза отдыхал перед полетом в космос. Вместе с ним там приводили здоровье в порядок еще пятеро летчиков. Здравница работает и сегодня. Она превратилась в современный комплекс для отдыха со спортзалом, парком и собственным пляжем.

Аэродром «Безымянка»

Гагарин отправился в Самару на самолете прямиком из Саратовской области, куда приземлился из космоса. Чтобы не создавать шумихи, самолет с героем решили посадить не в Курумоче, а на аэродроме Безымянка вблизи железнодорожной станции «Мирная». Правда, без шумихи не обошлось все равно. Там его уже встречали и журналисты, и простые самарцы. На аэродроме Гагарин был лишь несколько минут. Его сразу же усадили в автомобиль и увезли на дачу обкома КПСС. Аэродром Безымянка работает и в наши дни.

Улица Гагарина

С аэродрома до обкомовской дачи на Волге Гагарина везли по Черновскому шоссе. Уже через три дня - 15 апреля 1961 года - оно было переименовано в улицу Гагарина. Имя космонавта в тот памятный год получили многие улицы страны.

Обкомовская дача на Волге

Дача обкома КПСС на Волге на 1-й просеке представляла собой гостиницу для партийной верхушки. В ней Гагарин отдыхал 12 и 13 апреля 1961 года. Именно там виновник торжества, Сергей Королев и высокопоставленные чиновники отпраздновали знаменательное событие. Сам же космонавт смог полноценно отдохнуть и поиграть в бильярд. Сейчас дача является резиденцией губернатора Самарской области.

Парк Гагарина

Летом 1976 года в Куйбышеве открыли парк Гагарина. В нем, конечно же, есть отсылки к космосу - входная группа, символизирующая космическое пространство, скульптура «Бесконечность». В 2011 году в парке установили бюст Юрию Гагарину.

Станция метро «Гагаринская»

Седьмая станция самарского метрополитена была открыта в 1993 году. Своим оформлением она разительно отличается от других станций нашей подземки. Авторы - архитекторы Юрий Мусатов и Алексей Панин. На станции доминирует темно-синий цвет - цвет ночного неба и космических глубин. Напротив платформы - мозаикой выложена большая ракета. Колонны холла напоминают раструбы ракетных дюз, а светильники - планеты и звезды.

Сквер первых космонавтов

Сквер первых космонавтов находится на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. Сначала на этом месте, в конце 60-ых годов, появился фонтан «Камень космонавта» с бетонной плитой, на который был барельеф на абстрактную тематику. Позже его выложили мозаикой на космическую тему. А название сквера посвящено не только Гагарину, но и всем, кто отправлялся на орбиту Земли по программе «Восток».

ТЦ «Гагаринский»

Не только улицы и парки в Самаре носят имя первого космонавта. Торговый центр на пересечении улиц Советской Армии и Стара Загора, открытый в 2010 году, тоже удостоился этой чести. Впрочем, название небольшому ТЦ было дано, скорее всего, из-за близости к одноименному парку.

Мурал «Гагарин»

К чемпионату мира по футболу-2018 на торце дома № 43 на улице Демократической появился портрет Юрия Гагарина в скафандре в бело-голубых тонах. Он появился в рамках проекта «Первые», который запустил Фонд капитального ремонта Самарской области.

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