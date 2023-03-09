В Самаре суд отказался рассматривать «дело VIP-ДТП», которое устроила жена председателя

Пострадавшие уже два года не могут получить компенсацию от виновницы аварии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вот уже два года прошло с момента ДТП на улице Ново-Садовой в Самаре, где супруга председателя Шестого кассационного суда Ольга Ефанова на «Лексусе» протаранила несколько автомобилей. В аварии пострадали не только дорогие автомобили, но и люди. Молодую 24-летнюю девушку и ее 60-летнего дедушку госпитализировали в больницу с травмами, позже выяснилось, что травму получила и женщина, которая сидела за рулем одного из пострадавших авто. Именно ей, владелице «Киа», VIP-виновница не стала выплачивать компенсацию, поэтому начались долгие судебные разбирательства. Журналист «КП-Самара» выяснила, что известно о данном деле сейчас.

Трое пострадавших и разбитые элитные авто

Напомним, авария произошла 4 марта 2021 года напротив ТРЦ «Звезда» на улице Ново-Садовой. По данным полицейских, Ольга Ефанова спровоцировала массовую аварию, не справившись с управлением своего автомобиля, чем самым повредила несколько дорогих иномарок. На место VIP-ДТП прибыл супруг виновницы – председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов, а также лично начальник ГИБДД Юрий Некрасов. В аварии пострадала водитель автомобиля «Киа» Юлия Е., а также двое ее пассажиров – 60-летний отец и 24-летняя дочь. Еще на месте им предложили «решить вопрос мирно». Однако за два года вопрос с выплатой компенсации не решился до конца.

Женщина в течение полугода восстанавливала свое здоровье, платила за медикаменты и операцию на колене. Ее дочь получила серьезную травму головы, лечиться пришлось и пожилому отцу. Что касается автомобиля «Киа», в который и пришелся весь основной удар, то по оценке экспертов на его ремонт требуется не менее 700 тысяч рублей. Страховая же компания выплатила всего 320 тысяч рублей.

На место ДТП прибыл председатель суда Александр Ефанов и начальник УГИБДД Юрий Некрасов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Целый год я была вынуждена брать автомобиль в аренду, так как моя работа и темп жизни не позволяет отказаться от собственного транспорта, - рассказала Юлия. - Мы бы хотели решить вопрос мирно, но за целый год этого так и не произошло, поэтому мы обратились в суд.

В исковом заявлении Юлия прописала все расходы на экспертизы, страховые взносы и аренду автомобиля. В общей Юлия планировала взыскать с виновницы ДТП 500 тысяч рублей за ущерб транспортному средству, а также 200 тысяч рублей за моральный вред, причиненный ее дочери и отцу, и другие расходы.

Пошла на мировую, но денег не хватило

В конце декабря прошлого года Юлия согласилась на мировое соглашение: ей платят 300 тысяч, и она забирает иск на 582 тысячи. Однако, подписав документ и получив деньги, Юлия неожиданно поняла, что для восстановления машины их недостаточно, даже с учетом выплаченных страховой 320 тысяч рублей.

- Эксперт не учел, что стоимость запчастей должна быть по ценам официального дилера, а часть дорогостоящих деталей и вовсе исключил из ремонта, - пожаловалась женщина.

В итоге пострадавшая подала новый иск, чтобы расторгнуть ранее принятое мирное соглашение. Однако Шестой кассационный суд это дело рассматривать отказался.

Определят законность принятого решения

Делом заинтересовался депутат Госдумы Александр Хинштейн. В своем телеграм-канале он опубликовал постановление Шестого кассационного суда, где те отказываются рассматривать жалобу пострадавшей Юлии Е.

Согласно опубликованному документу от конца января 2023 года, жалоба будет передана в Верховный суд для определения подсудности. Это делается для того, чтобы исключить сомнения в объективности и беспристрастности суда. Как нам рассказала сама пострадавшая, теперь это дело должны передать в Пятый кассационный суд, где и определят законность ранее принятого решения. Если мировое соглашение будет расторгнуто, что вопрос о выплате компенсации в полной мере, которую ранее заявила пострадавшая, будет рассматривать Верховный суд.

- К сожалению, Ольга Ефанова не выходит с нами на связь, - сетует Юлия. - Я бы не хотела раздувать конфликт, но хочется, чтобы к нам относились по-человечески. Это единственная машина в семье, у меня маленький ребенок, работа, эти два года без своей машины очень сильно ударили и по быту, и по карману, так как пришлось пользоваться арендой.

Юлия не может пользоваться своей машиной уже два года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Редакция «КП-Самара» попыталась узнать мнение второй стороны конфликта, но в Шестом кассационном суде отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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