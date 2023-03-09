Женская профессия: химики-лаборанты «Т Плюс» определили лучшего

Конкурс профмастерства - это не только соревнование, но и обмен опытом. Фото: Роман ДАНИЛКИН

В Самаре прошел конкурс профессионального мастерства среди химиков-лаборантов ПАО «Т Плюс». Победу в состязании одержала сотрудница Тольяттинской ТЭЦ Людмила Федосеева.

Особая профессия

Соревнования проходили в течение трех дней. За звание лучшей в своей профессии сражались 17 специалистов из 13 филиалов компании. Четыре наиболее крупных филиала отправили на конкурс по две представительницы.

Важность работы химиков на энергетических предприятиях сложно переоценить. Во многом именно от них зависит водно-химический режим ТЭЦ и, как следствие, надежность работы генерирующего оборудования. А профессиональные соревнования помогают поддерживать высокий уровень квалификации персонала и помогать дальнейшему росту лидеров.

- Минимум 4 раза в день химики на электростанции делают анализ воды на различных этапах технологического процесса. Лаборант осуществляет отбор проб, определяет необходимые показатели, среди которых обязательно есть рН, проще говоря, кислотность. Лаборант обязательно ставит под каждой полученной цифрой показателя рН свою фамилию и дату отбора. А на основании этого показателя руководители различного уровня принимают управленческие решения. Это огромная ответственность специалиста, ведь от точности анализа зависит долговечность службы оборудования, его надежная работа, - отмечает важность профессии начальник Центральной химической лаборатории Самарского филиала «Т Плюс» Оксана Карпушкина.

Самое сложное — преодолеть волнение

В течение трех дней конкурсантки преодолели три этапа: проверку знаний нормативно-технической документации, оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае, а также практический этап на базе Центральной химической лаборатории Самарского филиала «Т Плюс».

Неудивительно, что практический этап на базе химлаборатории - один из самых сложных и ответственных. Каждой участнице предстояло сделать химический анализ проб воды для определения рН. Это порядка двух часов волнения и стресса. При этом все судьи были настроены лояльно: их задача помочь каждому конкурсанту показать все, на что он способен.

- Когда есть хорошая подготовка и хорошие учителя – показать достойный результат не сложно. Главное – справиться с волнением, - призналась лаборант Пермской ТЭЦ-9 Татьяна Минаева, ставшая в итоге бронзовым призером конкурса.

Общение — главная ценность

Не менее волнительный этап - оказание первой помощи при несчастном случае. Но и здесь все участники продемонстрировали умение правильно выбирать средства индивидуальной защиты и эвакуировать пострадавшего. Также у судей не возникло вопросов по технике откачивания манекена Гоши.

Для того, чтобы снизить уровень стресса, организаторы подготовили для участниц культурную программу — экскурсию по городу, поход в театр. Но даже в часы досуга конкурсантки обсуждали профессиональные вопросы, пользуясь уникальной возможностью для обмена опытом.

- Мы с девочками в свободное время делились, как можно на разных приборах работать, инструкции обсуждали, методы. Много нового узнала и, конечно же, в свою лабораторию принесу эти знания, чтобы применять в своей деятельности, - поделилась впечатлениями серебряный призер конкурса Елена Жаринова, лаборант химического анализа Сакмарской ТЭЦ из Оренбурга.

- Проведение подобных конкурсов крайне важно с точки зрения не столько определения лучшего специалиста, сколько в части обмена опытом между коллегами из разных регионов, повышения их уровня подготовки. Кроме того, с момента предыдущих соревнований вступили в силу различные новые нормативно-технические документы, знание которых требуется закрепить, - отметил главный судья – руководитель направления развития персонала и корпоративной культуры отдела производственного обучения ПАО «Т Плюс» Вячеслав Страхов.

Хороший уровень

О том, каким был градус соперничества, свидетельствует итоговая турнирная таблица. Тройку победителей отделяли друг от друга считанные баллы. Главный судья соревнований отметил высокий профессиональный уровень конкурсанток.

- В целом все участницы показали очень высокий уровень квалификации. Уверен, хорошие результаты поспособствуют дальнейшему их карьерному росту в организации, - отметил Вячеслав Страхов.

Третье место досталось Светлане Минаевой из Перми, серебро - у Елены Жариновой из Оренбургского филиала, а победила в конкурсе одна из двух представительниц Самарского филиала - Людмила Федосеева из Тольятти.

- Рассчитывала для себя на место в тройке призеров, но удалось с минимальным преимуществом победить, - призналась Людмила. - Хочу поблагодарить всех организаторов, всех руководителей, которые приняли участие в подготовке конкурса. Спасибо за этот конкурс, он дает много нового опыта, который пригодится мне в будущей работе.

Призеры, занявшие первое и второе места, в апреле 2023 года примут участие во Всероссийском конкурсе, который пройдет в Москве.