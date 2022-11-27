Оскорбил жену друга – получил нож в горло: в Самарской области пьяная ссора закончилась поножовщиной

Посиделки на лавочке закончились перерезанным горлом одного из друзей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ссоры между представителями сильно пола случаются реже, чем между барышнями, однако, зачастую, влекут за собой трагичные последствия. Особенно страшно, когда мужчины начинают ругаться в состоянии алкогольного опьянения. Так случилось в селе Утевка Самарской области, где алковстреча друзей закончилась поножовщиной.

Посиделки на лавочке закончились в реанимации

48-летний Александр (имена изменены – прим. ред.) и его возлюбленная живут в многоквартирном доме на улице Чапаевской. Как-то вечером к ним в гости пришел общий знакомый Игорь, и Александр вышел с ним к подъезду, чтобы поговорить за «рюмочкой» чая на лавочке. Друзья весело проводили время, но когда градус в крови начал переваливать за критическую отметку, Александр вдруг перестал следить за выражениями и нелестно отзываться о супруге товарища.

Обиженный мужчина вдруг неожиданно сорвался и направился в сторону своего дома. Александр недоумевал, что происходит, поэтому он остался на лавочке возле своего дома в гордом одиночестве. Через некоторое время Игорь вернулся, в его руке сверкнуло что-то металлическое и опасное.

Полицейские увидели в мусорке и одну из причин конфликта. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Принес кухонный нож и отомстил

- Не найдя других аргументов один из приятелей сходил к себе домой, взял нож, вернулся на место конфликта и нанес своему товарищу удар в область шеи, - такой вывод сделали сотрудники правоохранительных органов по результатам проверки.

Не ожидая подвоха от собственного друга, Александр схватился за горло, по его руке текла багровая горячая жидкость. Затуманенный алкоголем разум вдруг начал проясняться, мужчина понимал, что нужно срочно звать на помощь. Истекая кровью, Александр поднялся до своей квартиры и из последних сил нажать на кнопку звонка.

Потерпевший потерял много крови. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Открыв дверь, возлюбленная Александра онемела. Женщина затащила почти бездыханное тело мужчины в квартиру и начала судорожно набирать номер «скорой», а заодно и полицию. Врачи приехали спустя несколько мгновений, пострадавшего погрузили в машину реанимации и увезли в ближайшую районную больницу, где Александру спасли жизнь.

Не стал отрицать вину

Что касается Игоря, который не смог простить сальных шуточек в адрес своей супруги и решил, во что бы то ни стало, защитить ее честь и достоинство, после нападения забросил кухонный нож под машину, припаркованную рядом с подъездом товарища, и пошел домой. Именно там его и нашли полицейские.

На допросе Игорь не стал отнекиваться и признался в совершении преступления. Выяснилось, что он уже ранее был на скамье подсудимых за аналогичное нападение на человека. Мужчине вменяют обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого время здоровью», на время следствия он находится под стражей.

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