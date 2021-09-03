Увидел унижение дочки в его телефоне и не простил? Почему житель Самары убил друга-педофила

Олег и Вячеслав дружили с детства Фото: СОЦСЕТИ

Сразу самосуда не случилось

2 сентября в поселке Винтай в Красноглинском районе Самары нашли труп 32-летнего Олега Свиридова, подозреваемого в надругательстве над двумя маленькими детьми. За преступление задержали 34-летнего приятеля погибшего Вячеслава М. — отца одной из пострадавших от предполагаемого педофила девочек.

Все участники этой жуткой истории — жители поселка Прибрежный, который находится по соседству с Винтаем. Именно там, в среду 25 августа, Олег помогал Вячеславу — своему давнему и близкому другу — затащить новый шкаф в квартиру. Когда все дела были сделаны, товарищи решили это отметить и немного выпить.

— Слава рассказывал, что Олег все это время сидел в телефоне, ему это не понравилось. В какой-то момент Свиридов уснул, а Слава взял его мобильник и решил посмотреть, что это друг там так рассматривал. Он нашел видео, на котором Олег заставляет дочь Вячеслава, которой всего 9 лет, заниматься с ним оральным сексом, — поделились с «КП-Самара» местные жители, знающие участников этих преступлений.

Реакцию отца предсказать не сложно. Он сразу разбудил Олега и стал избивать его. В какой-то момент Вячеслав даже схватился за нож, грозился убить обидчика своего ребенка, но в ссору вмешались случайные свидетели. Свиридов убежал.

Неделя поисков не дала результата

Вячеслав поделился шокирующей информацией с близкими. Сообщил он все и бывшей сожительнице Олега, для которой сведения стали настоящим ударом. Она начала расспрашивать свою 11-летнюю дочку, а не делали ли с ней что-то подобное, и та призналась, что такие же вещи происходили — еще в 2016 году, когда ей было всего 6 лет.

— Родители этих детей пришли к Олегу и стали выяснять, зачем он это делал. Тот внятного ответа не дал, извинялся. Это было уже в четверг, тогда Свиридов был еще жив. После разговора они ушли, а потом Вячеслав сказал, что пойдет к Олегу и сам приведет его в полицию. В четверг вечером Свиридова еще видели живым, — делится источник, знакомый с ситуацией.

Тело погибшего нашли в лесополосе за поселком Винтай Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В пятницу были возбуждены уголовные дела по факту насильственных действий сексуального характера. Подозреваемого объявили в розыск. О появлении маньяка стали шептаться по всему Прибрежному.

В интернете поддерживают отца

Почти неделя поисков не дала результата. Олега не получалось найти ни живым, ни мертвым. Оперативники стали проверять его друзей, родственников пострадавших девочек, и нашли несостыковки в показаниях Вячеслава. Его хотели вызвать для проверки сведений, но 2 числа, накануне, мужчина сам пришел к стражам порядка и сознался в том, что лишил разыскиваемого жизни:

— По его словам, это вышло случайно во время ссоры. Вячеслав же и показал место, где оставил тело Свиридова.

В социальных сетях большинство пользователей называют подозреваемого в убийстве чуть ли не героем. Многие поддерживают Вячеслава и прекрасно его понимают:

«Любой отец так бы сделал», «Одной заразой стало меньше», «Бедные дети, психологическая травма на всю жизнь, отца жалко», «Пока не будут жестко судить не отпускать раньше сроков насильников, самосуд будет продолжаться», — это лишь некоторые из комментариев.

Сейчас Вячеслав М. задержан и дает показания. Разбирательства продолжаются. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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