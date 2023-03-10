Как работник тольяттинского завода воплотила свою мечту стать преподавателем

Надежда Груничева признается, что любит свою работу. Фото: КуйбышевАзот

Промышленное производство - один из столпов стабильной экономики, и хорошие специалисты здесь на вес золота. Именно поэтому сегодня так важны и ценны люди, занимающиеся их подготовкой. Таким редким профессионалом является Надежда Груничева - старший мастер по учебно-методической работе центра подготовки персонала КуйбышевАзота.

Строя планы на взрослую жизнь в далекие 70-е, тогда еще юная Надежда, даже представить не могла, что будет работать на большом промышленном предприятии. Однако жизнь распорядилась по-своему.

Химия вместо литературы

В десятилетнем возрасте Надежда Груничева вместе со своей семьей переехала из-под Тамбова в Безенчукский район Куйбышевской области. Активная жизненная позиция и успехи в учебе позволили ей заслужить авторитет среди одноклассников и преподавательского состава, а впоследствии получить направление для поступления в Куйбышевский педагогический институт на филологический факультет. Стать преподавателем – было ее мечтой. Но сбылась она не сразу. Не набрав нужное количество баллов на вступительных экзаменах, Надежда подала документы в профессиональное училище.

«Приехав в гости к своим сестрам в Тольятти, я начала искать варианты, чтобы дальше продолжить учебу. Свой выбор остановила ПТУ 52. И впоследствии об этом никогда не пожалела», - вспоминает тот период своей жизни Надежда Михайловна.

В Тольятти к тому времени уже работало несколько химических предприятий, поэтому в приемной комиссии ей посоветовали перспективную на тот момент специальность «аппаратчика-лаборанта», которой она за время учебы овладела в совершенстве и после окончания учебного заведения получила распределение на «КуйбышевАзот», в центральную заводскую лабораторию. Сначала на практику, а потом и на постоянную работу.

Длинный путь от лаборанта до преподавателя

Сегодня с Куйбышев Азотом ее связывает 40 лет трудовой биографии. До 2007 года довелось работать во многих подразделениях предприятия лаборантом, аппаратчиком, машинистом и даже электромонтером. При этом Надежда Груничева успевала воспитывать дочку и учиться на инженера в Самарском политехе.

О своих коллегах и наставниках женщина говорит с любовью. Она хорошо помнит, как ее, начинающего специалиста, поддерживали руководители лаборатории Салих Сабитов, Вальтер Цветков, Инна Казарова, Александра Усачева. С особой теплотой Груничева вспоминает Василия Комкина - своего первого наставника в цехе разделения воздуха.

А еще она ценит и уважает своих коллег в центре подготовки персонала.

2016 год. Надежда Груничева с дружным коллективом ЦПП ПАО «КуйбышевАзот». Фото: КуйбышевАзот

Профессиональные секреты

На родном предприятии сбылась и ее давняя мечта – стать преподавателем. В центр подготовки персонала Надежду Михайловну пригласили в 2007 году. В этом подразделении она работает и по сей день. Обучает слесарей, электромонтеров, стропальщиков, а также преподает материаловедение сварщикам и газорезчикам.

В своей работе Груничева использует комплексный подход. Кроме теории, это еще и обширный наглядный материал - макет башенного крана, слайды, раздаточный материал. Она сама разрабатывает авторские методические пособия для стропальщиков, рабочих люльки. Надежда Михайловна внимательно следит за тем, чтобы весь материал был усвоен, и эффективность такого подхода подтверждается отсутствием пересдач в ее группах. Экзамены сдаются с первого раза.

За 15 лет работы мастером обучения у Надежды Груничевой не было ни одной конфликтной ситуации с ее учениками.

- Секрет таких отношений достаточно прост- я всегда в своих учениках, вижу,прежде всего, личностей. Прошу обратной связи, стараюсь, чтобы в учебном классе всегда была непринужденная теплая атмосфера, и никогда не забываю, что передо мной сидят за партами – мои коллеги, заводчане, - рассказывает Надежда Михайловна.

За полтора десятка лет на должности старшего мастера по учебно-методической работе женщина подготовила свыше 3 тысяч специалистов!

Одна большая семья

Надежда Михайловна признается, что любит свою работу и даже в отпуске по ней скучает. Она уверена, что весь коллектив завода - одна большая семья.

«Вся моя жизнь, даже вне работы, так или иначе связана с предприятием. Уже много лет занимаюсь восточными танцами и фитнессом в спортзале компании. Опять же друзья, общение. Все корни отсюда»,-делится наша героиня, которая помимо всех своих заслуг является почетным донором России и ветераном Самарской области.

Через пару лет Надежда Михайловна собирается дать дорогу молодым и уйти на заслуженный отдых, но активный образ жизни, конечно, не бросит. Просто будет немного чаще ездить на дачу и ждать появления внуков.