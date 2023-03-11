«Там нет магазинов»: самарские речники отправили бойцам СВО и жителям ЛНР более 5,5 тонн гуманитарного груза

Самарцы отправили в Луганск 600 коробок с провизией Фото: Наталья АРТЯКОВА

10 марта 2023 года на заводе «Нефтефлот» в Самаре состоялся торжественный митинг: здесь отправляли большой гуманитарный груз для бойцов СВО и мирных жителей ЛНР. Самарские речники собрали более 5,5 тонн продовольствия и бытовых товаров первой необходимости, а студенты Самарского колледжа сервисного оборудования разработали уникальную печь для наших бойцов в зоне боевых действий. В мероприятии приняли участие школьники, студенты, представители Народного фронта, а также с приветственным словом выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

На заводе "Нефтефлот" состоялся митинг по отправке гуманитарного груза Фото: Наталья АРТЯКОВА

Отправили более 5,5 тонн гуманитарного груза в ЛНР

- Сегодня мы провожаем уже второй конвой гуманитарной помощи для наших братьев из Луганской Народной Республики. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этого гуманитарного груза. Когда всем миром люди объединяются ради общей идеи, цели и убеждений, именно тогда и происходит формирование одного народа. Каждый подарок, который приходит в Луганск и Донец с большой России еще раз показывает жителям возвращенных территорий, что они члены одной большой семьи. Я уверен, что мы с вами сегодня отправляем не последний груз. Спасибо вам, - выступил в начале митинга депутат Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн обратился к самарцам с приветственным словом Фото: Наталья АРТЯКОВА

Далее слова передали директору ЗАО «Нефтефлот» Сергею Фофанову, который также поблагодарил всех за отзывчивость и помощь в сборе гуманитарного груза. Сергей Викторович рассказал, что было собрано представителями Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. Для жителей Луганской области речники собрали 600 гуманитарных наборов, общим весом более 5,5 тонн.

- На территории, где сейчас ведутся ожесточенные бои с врагом, нет магазинов, где можно спокойно купить продукты или другие нужные вещи. Мы собрали 300 наборов с продовольствием, где есть тушенка, сладости, крупы и консервация, и столько же наборов с бытовыми товарами первой необходимости, - рассказал журналистам Сергей Фофанов.

Гуманитарный груз будет отправлен в Луганск Фото: Наталья АРТЯКОВА

Самарские студенты сделали печи специально для СВО

Помимо продуктов на СВО отправили уникальные печи, которые были разработаны и собраны силами студентов Самарского колледжа сервиса производственного оборудования. Директор учебного заведения Владимир Бодров гордится своими студентами, которые придумали и воплотили в жизнь идею, которая будет помогать нашим солдатам и согревать в холодных окопах.

Уникальные портативные печи придумали в самарском колледже Фото: Наталья АРТЯКОВА

- Печь весит 44 кг, но по габаритам она очень компактная. Здесь есть бак на 20 литров, чтобы у бойцов всегда была горячая вода, небольшая сушилка для белья, где можно повесить носки и перчатки, а также на печи можно быстро и удобно приготовить пищу, - рассказывает директор самарского колледжа.

Почетные гости митинга торжественно загрузили коробки с продовольствием в автомобиль, который в скором времени отправится в Луганск. Под громкие аплодисменты гуманитарный конвой был отправлен в дальний путь с самыми добрыми пожеланиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Наши пацаны просят сахар, кофе и тепловизор»: в Самаре собирают срочную посылку для отправки бойцам на Донбасс

В Самаре собирают срочную посылку для отправки бойцам-землякам на Донбасс 16 сентября 2022 (подробности)