Иван Ломаев считает, что это поражение заслуженное. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в субботу, 12 марта 2023 года, крупно проиграли ЦСКА 0:4 в матче 19 тура Российской премьер-лиги. По голу забили Антон Заболотный, Иван Обляков, Федор Чалов и Виллиан Роша. Рассказываем, что произошло после матча ЦСКА – «Крылья Советов» 12 марта 2023.

«На своем стадионе мы сможем быть сильнее»

После игры ни главный тренер, ни игроки «КС» не стали перекладывать вину за разгром на кого-то другого.

- Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие выводы должны сделать. Думаю, что через три дня на своем стадионе мы сможем быть более сильной и сбалансированной командой, - сказал после матча главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Наставник самарцев признался, что его команда сыграла плохо.

- Мы не справлялись с ритмом игры. Соперник был быстрее, мощнее. Нам не хватало возможности и умения с ними бороться. Мяч сегодня не покатился. То, за счет чего мы обычно компенсируем недостаток мощи, не работало, - сказал Осинькин.

«После таких игр вряд ли можно подобрать нормальные слова»

Защитник «КС» Роман Евгеньев, который вышел на матч с капитанской повязкой, извинился перед болельщиками:

- Приносим извинения болельщикам за такую игру. Сегодня мы допустили много ошибок, не смогли изменить ход матча и в итоге крупно уступили, - приводит слова Евгеньева пресс-служба «Крыльев». - Понимаем эмоции болельщиков – после таких игр вряд ли можно подобрать нормальные слова. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нас сегодня – и на стадионе, и у экранов. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, она максимально важна для нас. Уже в среду мы снова сыграем с ЦСКА, уже в Кубке. Разберем наши ошибки и постараемся добиться результата. Ждем вас 15 марта на стадионе.

«С первых минут на поле не было команды»

Вратарь «Крыльев» Иван Ломаев тоже надеется, что в Самаре команда покажет другой футбол.

- Сегодня на поле с первых минут не было команды. Мы проиграли всю борьбу. Поражение заслуженное. Откровенно не получилась игра у всей команды. Надеюсь, что в среду в матче с ЦСКА мы покажем другой футбол. Разберем ошибки и будем работать. И 15 марта посмотрим, что у нас получилось по итогу, - приводит слова Ивана Ломаева официальный сайт «КС».

«Все сложилось благоприятно»

Подвел итоги матча и наставник ЦСКА Владимир Федотов.

- Хорошо начали эту игру, нападающие сделали свое дело. Антон Заболотный забил из непростой позиции. Уже к перерыву сделали необходимый задел, все сложилось для нас благоприятно, - цитирует Федотова пресс-служба «армейцев».

По словам главного тренера ЦСКА, во втором тайме команда сыграла по счету, но были эпизоды, когда его подопечные теряли концентрацию и позволяли сопернику создавать моменты на своей половине поля.

- В таких тяжелых погодных условиях команда старалась, показывала хорошее движение. Мы провели много замен, выпустили на поле тех игроков, которые испытывали некий дискомфорт при подготовке к матчу. В концовке могли еще забивать, но не получилось, - подытожил Федотов.

В среду, 15 марта 2023 года, «Крылья Советов» и ЦСКА встретятся снова, уже в рамках 1/2 финала пути РПЛ Кубка России. На этот раз игра пройдет в Самаре. Ответная встреча Кубка запланирована на 5 апреля.