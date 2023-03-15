Рулим поездами: чему и как учит стажеров дежурный по железнодорожной станции с 30-летний опытом

Руководство ценит опыт и профессионализм Ларисы Гусаровой. Фото предоставлено Ларисой Гусаровой

Кто дает «зеленый свет»

Самара – крупный железнодорожный узел, связывающий Европу и Азию. Через эту станцию проходит 141 пассажирский поезд, несколько раз в час отправляются электрички, почти каждые 10 минут – товарные поезда. Если посмотреть с высоты птичьего полета, можно увидеть почти непрерывное завораживающее движение. Переключаются светофоры и стрелки, производятся маневры, отправляются в путь составы. Кажется, что все происходит само собой. Но это не совсем так: несмотря на большое количество автоматизированных процессов на железной дороге, финальную «отмашку» и «зеленый свет» дает человек.

Сложнейшим процессом маневрирования поездов управляют дежурные по станции.

… В большой комнате – огромное табло, длиной более 10 метров. Это – макет всей станции Самара протяженностью около 7 км. На табло показаны все пути, светофоры, стрелки, в режиме реального времени отображаются все изменения: на какой путь подходит поезд, какие стрелки переведены, какой светофор горит и разрешает или запрещает путь. Перед дежурными - манипулятор с кнопками и стрелками, с помощью которого происходит регулировка светофоров, отрывание и закрывание путей.

- Наша работа – обеспечить движение всего потока пассажирских и грузовых поездов через станцию Самара согласно графику, и чтобы маневровые работы и обработка составов производились без задержек и не отражались на движении проходящих поездов. Без наших действий не откроется ни один светофор, не переведется стрелка, не пройдет ни одно движение по станции, - рассказывает дежурный по железнодорожной станции Самара Самарского центра организации работы железнодорожных станций Куйбышевской дирекции управления движением Лариса Гусарова.

Лариса Гусарова любит свою работу за постоянное движение и взаимодействие со множеством людей. Фото предоставлено Ларисой Гусаровой

Получил опыт – передай другому

Лариса работает в системе управления движением на железной дороге уже 30 лет. Она закончила Самарский железнодорожный техникум и поступила на станцию Самара оператором поста централизации – это начальная должность в системе управления движением подвижного состава. Спустя время перешла на должность оператора при дежурном по станции, потом дежурным по парку, дежурным по станции Толевая Нижнехлебного парка и, наконец, на нынешнее место - дежурным в верхний парк станции Самара. С каждой новой должностью круг обязанностей расширялся, а ответственность увеличивалась. Таким образом Лариса вникла в тонкости и нюансы работы всех специалистов, управляющих этим процессом.

На каждом этапе после обучения специалист проходит стажировку под руководством наставника – 14 рабочих смен. За это время старший передает свои знания и навыки стажеру, учит держать концентрацию внимания на протяжении 12-часовой смены, правильно реагировать на разные ситуации, быстро принимать решения и главное – оценивает, как молодой сотрудник усвоил и применяет полученные знания, готов ли он к самостоятельной работе и большой личной ответственности.

- Мой последний наставник, который курировала меня как будущего дежурного по станции - Татьяна Михайловна Левыкина. Прекрасный специалист! Она уже давно на пенсии, я вспоминаю ее с большим теплом, - рассказывает Лариса Гусарова. – Теперь моя очередь: за 12 лет на нынешней должность я была наставником у всей молодежи, которая проходила через станцию Самара. Мне очень нравится объяснять, показывать и наблюдать, как у подопечного рождается понимание процесса и навыки, от которого будет зависеть безопасность людей и целостность грузов и подвижного состава на станции. Один из важнейших советов, который я получила сама и теперь передаю дальше: нужно быть полностью уверенным в том, что собираешься сделать. Не уверен – переспроси, уточни, перепроверь.

- У Ларисы большой опыт и навыки как в стандартном режиме работы, так и умение принимать управленческие решения, если того требует ситуация. Благодаря этому она знает, какие навыки важны для обеспечения безопасности в периметре станции, и помогает выработать их у стажеров, - отзывается о Гусаровой ее руководитель, начальник станции Самара Юрий Федченко.

Одна из последних стажерок Гусаровой – Александра Чертыковцева – начинала с оператора посте централизации, доросла до дежурного и добилась успехов, как считает девушка, с помощью своей наставницы. Недавно она пошла на повышение – в дирекцию станции.

Движение - жизнь

Лариса признается, что очень любит свою работу за активное движение, маневры, взаимодействие с множеством людей, постоянные изменения – это держит в тонусе. Новшеств действительно очень много, начиная от замены бумажного документооборота на электронный, компьютеризацию и автоматизацию и заканчивая регулярным обновлением нормативных документов и инструкций: за безопасностью на Российских железных дорогах следят строжайше. Поэтому технические занятия для актуализации знаний проводятся каждый месяц.