Взял машину деда и прокатил друга на крыше: в Самаре поймали дерзкого наездника, который оседлал легковушку

Опасный "аттракцион" закончился для наездника и водителя авто штрафами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре поймали дерзкого наездника, который оседлал легковушку неопытного водителя. Как выяснилось, опасный заезд по Московскому шоссе устроили два друга 19 и 20 лет. Машина, на которой передвигались парни, принадлежит деду одного из них. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло вечером 29 ноября 2022 года. Горожане заметили, как от супермаркета на улице Зои Космодемьянской стартует автомобиль Mitsubishi Outlander с человеком на крыше. Водитель вырулил на Московское шоссе и отправился в сторону развязки на проспекте Кирова. Момент попал на запись видеокамеры.

Ролик опубликовали в соцсети. Его увидели сотрудники полиции. Им не понравился ни способ перевозки пассажира, ни то, что водитель не включал поворотники. Правоохранители возбудили административные дела по трем статьям: «Перевозка пассажира вне кабины автомобиля», «Невыполнение требования подать сигнал световым указателем поворот соответствующего направления» и «Нарушение ПДД пассажиром, участвующим в процессе дорожного движения».

Полицейские выяснили, что владельцем авто является 64-летний мужчина. Однако он не имеет никакого отношения к опасному «аттракциону». Как выяснилось, 29 ноября машину взял внук самарца – 19-летний парень. Он катался по городу вместе со своим 20-летним приятелем.

– Молодым людям назначены административные наказания в виде штрафов. Они заплатят по 500 рублей за каждое нарушение, – отметили в облглавке

Сотрудники полиции еще раз призывают жителей Самарской области быть осторожнее на дорогах и всегда соблюдать ПДД. Сообщить о фактах нарушений со стороны водителей или пешеходов можно в УГИБДД региона по телефону 8(846) 333-58-01, в дежурные отделения ДПС или на официальном сайте ГИБДД через сервис «Прием обращений».

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