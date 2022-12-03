«Он не воспринимает ее как мать»: в Тольятти мобилизованный отец ведет борьбу с органами опеки

Отец-одиночка пытается бороться за свои права, но опека почти всегда на стороне матери Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пять лет назад, когда маленькому Богдану (имя изменено – прим. ред.) было всего пять месяцев, Виталий и его супруга Анастасия решили развестись. Причиной стала измена супруги с другом мужа. Анастасия согласилась отдать ребенка на воспитание отцу. Суд определил, что малыш будет проживать с отцом, а мама может навещать его по желанию. Однако за полтора года после развода такого желания у биологической матери не возникло. Через полгода отец решил подать в суд на взыскание алиментов.

Лишать мать прав не стали

Молодой отец собрал все необходимые документы, подписи соседей и знакомых, которые подтверждали, что Анастасии все это время не было, у Виталия даже была запись телефонного разговора с бывшей женой, где она откровенно отказалась от своего родного ребенка, предложив экс-супругу заплатить ей за это крупную сумму денег. Отец хотел, чтобы женщину либо лишили родительских прав, либо постановили, что она должна платить некую сумму на ребенка. Казалось, что проблем не возникнет, но суд встал на строну матери.

- Они даже не стали слушать меня. Я, конечно, знал, что суд всегда принимает сторону матери, но в нашей ситуации было все доказано, - возмущен молодой отец. – Судья назначил бывшей жене график посещения сына: дважды в неделю забирать его из детского сада, а в выходной проводить с ним целый день.

Какое-то время Анастасия придерживалась постановления суда, но со временем, по словам бывшего супруга, стала появляться у сына все реже и реже. Вскоре она вновь вышла замуж, сейчас в семье ждут уже второго ребенка. На первого сына времени не оставалось.

- Последний раз в детском саду у Богдана ее видели в 2019 году, а к нам в гости навестить ребенка она приезжала больше полугода назад. Всего за этот год мы видели не более пяти раз, - рассказывает Виталий.

Отца в армию, сына - матери?

В сентябре в стане объявили частичную мобилизацию. Виталию тоже пришла повестка. Его забрали на сборы в Рощинский и встал вопрос: с кем же будет ребенок? Сейчас Богдан живет с мачехой и братишкой: Виталий также женился второй раз, в новом браке у него родился ещё один малыш. Мужчина утверждает, что мачеху его сын от первого брака считает своей мамой, но по документам ею является Анастасия. Ей и должны отдать ребенка, пока отец сражается за Родину.

- По закону, сын живет со мной, поэтому отдать его матери они не могут. Но как только я уезжаю в Рощинский, то права передаются его биологической матери. Я позвонил ей и сообщил о своей мобилизации, чтобы поставить ее в известность. Она мне напрямую сказала, что не собирается забирать Богдана, так как у нее у самой маленький ребенок, да еще и беременность. Но спустя некоторое время Настя вдруг резко изменила свое решение и начала активно сотрудничать с опекой, чтобы забрать Богдана и восстановить свои материнские права, - говорит мужчина.

"Он не считает ее мамой"

Чтобы бороться за сына Виталий часто приезжает домой на увольнения. По его словам, командующий состав Рощинского прониклись ситуацией и поддерживают в стремлении восстановить справедливость. В очередное увольнение Виталий вместе с сыном пришел в органы опеки, где уже была его бывшая жена. Отец говорит, что мальчик все время находился с ним рядом, а специалисты органов опеки, напротив, утверждают, что он тянулся к матери.

- Мою жену он сразу начал называть мамой, а бывшую – иногда зовет «мама Настя». Я хорошо знаю своего ребенка и вижу, что он относится к ней не более хорошо, чем к новому человеку, который просто раз в полгода привозит игрушку и сладости, - настаивает отец.

Но органы опеки непреклонны и хотят отдать ребенка биологической матери. Их не останавливают даже аргументы о том, что Богдан проживает в Ягодном, где у него детский сад, друзья, спортивные секции. По словам Виталия, его бывшая жена убедила органы опеки в том, что она будет возить ребенка такси каждый день из Центрального района Тольятти в Ягодное. Однако Виталий не верит в это: расстояния большие, а у Насти свои дети.

Вопрос в мобилизации?

В семье Виталия не понимают, почему у его бывшей супруги проснулся столь активный интерес к первому сыну через столько лет молчания.

- Ее нынешнего супруга тоже мобилизовали, а возвращение Богдана, который будет, по сути, у него на иждивении, поможет им избавить мужчину от службы, - рассуждает Виталий. – Либо другой вариант: Анастасия хочет вернуть сына, чтобы в дальнейшем получить материнский капитал за троих детей. Однако это всего лишь догадки, никто не знает, что у нее в голове.

Мы поговорили и во второй стороной конфликтной ситуации - биологической мамы пятилетнего мальчика Анастасией. Она объяснила свою позицию.

- Я не против, чтобы Богдан жил у бабушки и дедушки и воспитывался родным отцом. Мировой суд определил нам порядок общения, который устраивал всех до объявления частичной мобилизации. Мой бывший муж, когда получил повестку, начал обращаться во все инстанции, чтобы получить отсрочку, поэтому на нас и обратили внимание в опеке. У инспекторов сразу возник вопрос: а почему ребенок до сих пор не у матери, если отца мобилизовали? Теперь мне звонят из опеки и настаивают, чтобы я забрала ребенка, так как по закону это необходимо сделать, - рассказывает она журналисту.

Однако молодая мама сама понимает, что ее сын уже привык жить в Ягодном, у него там детский сад и секции. Девушка переживает, что внезапный переезд к ней в Тольятти вызовет необратимые последствия для психики маленького мальчика. По словам Анастасии, опека предложила семье альтернативный вариант - документально оформить проживание с биологической матерью и написать разрешение на проживание ребенка с бабушкой по папиной линии, но Виталий отказался от такого варианта.

- Он хочет, чтобы я официально отказалась от своего сына и он перешел на иждивение его нынешней супруги. В этом случае Виталий получит отсрочку от армии и будет демобилизован. Но я не давала и раньше согласия на лишения меня родительских прав, я не собираюсь отказываться от своего сына, - говорит биологическая мама Богдана.

Виталий обратился за помощью к омбудсмену Самарской области, который в свою очередь направил запрос в прокуратуру с инициативой провести проверку законности его призыва на военную службу в данной ситуации. Также мужчина обратился к волонтерам самарский общественной организации «Право на счастье», которые направили запрос в органы опеки, чтобы они рассмотрели этот вопрос не по установленным законам, а в индивидуальном порядке. В свою очередь редакция «КП-Самара» также направит запросы в компетентные органы, чтобы разобраться в непростой ситуации. Мы будем следить за развитием событий.