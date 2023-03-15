Пропавшего в Похвистневе 14-летнего школьника нашли на самарском вокзале

Для розыска подростка по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 14 марта 2023 года соцсети наполнились информацией об исчезновении школьника в городе Похвистнево Самарской области. 14-летнего мальчика искали полицейские, волонтеры и неравнодушные жители. Ребенок нашелся в неожиданном месте – на самарском вокзале.

Ушел в школу и не вернулся

39-летняя мама мальчика забила тревогу вечером 14 марта, когда ее сын не вернулся со школы. Примерно в 17:00 она обратилась за помощью в полицию. Женщина рассказала, что утром ребенок ушел в школу и не пришел назад. Куда он мог податься, никто не знал. Дозвониться и найти самостоятельно сына у мамы не получилось.

— Для розыска подростка по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ориентировку с приметами мальчика направили во все отделы самарской полиции, Средневолжского ЛУ МВД на транспорте и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям.

Искали более 150 человек

Полицейские с помощью служебных собак обошли жилой сектор и промышленные зоны, проверили заброшенные здания, нежилые помещения, лесопарковую зону, популярные у молодежи места, крупные торговые центры. Помимо этого, были изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях по предполагаемому пути подростка.

Мальчика ростом 165 сантиметров с короткими русыми волосами, одетого в черную куртку, меховую шапку и черные брюки, искали 150 человек. В их числе сотрудники полиции, участники добровольческого общественного объединения «ЛизаАлерт» и местные жители. Подростка искали в течение суток.

Найден на самарском вокзале

Работники РЖД сообщили, что на вокзале в Самаре обнаружен мальчик, схожий по описанию с разыскиваемым. Машинист электропоезда сфотографировал найденного подростка, и фото показали матери. Она подтвердила, что это ее пропавший ребенок.

— В настоящее время подросток в сопровождении сотрудников частной охранной организации на электропоезде следует к станции «Похвистнево», где его ожидают сотрудники уголовного розыска и мама, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в отношении ребенка противоправные действия не совершались. Теперь будет проведена дальнейшая проверка из-за ухода мальчика. Специалисты оценят действия родителей и школы.