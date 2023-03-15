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Происшествия15 марта 2023 9:00

Пропавшего в Похвистневе 14-летнего школьника нашли на самарском вокзале

Сейчас мальчик на электропоезде едет домой в сопровождении сотрудников ЧОО
Ирина СИНЕГУБОВА
Для розыска подростка по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел.

Для розыска подростка по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером 14 марта 2023 года соцсети наполнились информацией об исчезновении школьника в городе Похвистнево Самарской области. 14-летнего мальчика искали полицейские, волонтеры и неравнодушные жители. Ребенок нашелся в неожиданном месте – на самарском вокзале.

Ушел в школу и не вернулся

39-летняя мама мальчика забила тревогу вечером 14 марта, когда ее сын не вернулся со школы. Примерно в 17:00 она обратилась за помощью в полицию. Женщина рассказала, что утром ребенок ушел в школу и не пришел назад. Куда он мог податься, никто не знал. Дозвониться и найти самостоятельно сына у мамы не получилось.

— Для розыска подростка по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Ориентировку с приметами мальчика направили во все отделы самарской полиции, Средневолжского ЛУ МВД на транспорте и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям.

Искали более 150 человек

Полицейские с помощью служебных собак обошли жилой сектор и промышленные зоны, проверили заброшенные здания, нежилые помещения, лесопарковую зону, популярные у молодежи места, крупные торговые центры. Помимо этого, были изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях по предполагаемому пути подростка.

Мальчика ростом 165 сантиметров с короткими русыми волосами, одетого в черную куртку, меховую шапку и черные брюки, искали 150 человек. В их числе сотрудники полиции, участники добровольческого общественного объединения «ЛизаАлерт» и местные жители. Подростка искали в течение суток.

Найден на самарском вокзале

Работники РЖД сообщили, что на вокзале в Самаре обнаружен мальчик, схожий по описанию с разыскиваемым. Машинист электропоезда сфотографировал найденного подростка, и фото показали матери. Она подтвердила, что это ее пропавший ребенок.

— В настоящее время подросток в сопровождении сотрудников частной охранной организации на электропоезде следует к станции «Похвистнево», где его ожидают сотрудники уголовного розыска и мама, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в отношении ребенка противоправные действия не совершались. Теперь будет проведена дальнейшая проверка из-за ухода мальчика. Специалисты оценят действия родителей и школы.

ЧППроисшествия: ЧП