Сделали автомобиль более живучим: самарские волонтеры передали ЗИЛ бойцам спецоперации

Переданный транспорт - совершенно новый, без пробега. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 5 декабря, вся страна праздновала День волонтера. Самарские добровольцы встретили праздник без отрыва от работы – в этот день они передали автомобиль повышенной проходимости бойцам СВО. Новый, надежный транспорт станет отличным подспорьем для военнослужащих и поможет им на фронте.

«Рады хоть немного помочь нашим ребятам»

На территории Самарской области действует волонтерское движение САМБАТ. Его участники передают героям СВО теплые вещи, нужные медикаменты, продукты питания, квадрокоптеры и другие необходимые в условиях спецоперации вещи. Особую роль на фронте играет автомобиль. Подвоз техники, продовольствия, эвакуация раненых, перемещение – лишь часть задач, решить которые поможет только качественный, надежный транспорт. Волонтеры САМБАТ занимаются поставкой автомобилей на фронт и уже доставили бойцам 6 транспортных средств.

– Мы регулярно оповещаем граждан о необходимости транспорта. Просим людей, у которых есть автомобиль, пусть даже без документов, сломанный, предоставить его бойцам. Полученную технику мы по необходимости ремонтируем и отправляем военнослужащим, – рассказал «КП-Самара» организатор волонтерской группы САМБАТ Виктор Романов.

Недавно на призыв волонтеров откликнулись в самарском автотранспортном предприятии «Вираж-2». Организация передала в дар на фронт грузовую машину ЗИЛ – совершенно новую, без пробега. В дополнение к грузовику шел и прицеп.

– Благодаря повышенной проходимости ЗИЛ подходит для проведения любых работ, в том числе – военных. Мы будем рады хоть немного помочь нашим самарским ребятам, – отмечают на предприятии.

«Сделаем машину более живучей»

Сейчас ЗИЛ находится у волонтеров САМБАТа. Перед отправкой в зону СВО они планируют немного «поколдовать» над транспортом – модернизировать машину, сделать более живучей.

– Мы установим современные аккумуляторы, модернизируем систему зажигания. Планируем сделать легкое бронирование. Все для того, чтобы транспорт выполнял свои задачи на территории СВО, – поделился Виктор Романов.

Помимо ЗИЛа, военнослужащие получат прицеп. Фото: правительство Самарской области

После проведения всех работ автомобиль будет доставлен бойцам. Помимо прочего, на нем планируют доставить гуманитарную помощь защитникам Донбасса.

Все желающие оказать помощь военнослужащим могут обратиться к волонтерам САМБАТа в официальной группе движения в соцсети «Вконтакте».

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