Сына экс-губернатора Николая Меркушкина обвиняют во взяточничестве и мошенничестве почти на 300 млн рублей

Алексея Меркушкина обвиняют в двух преступных эпизодах. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В 2021 году сын бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина 44-летний Алексей был задержан сотрудниками полиции в московском аэропорту Шереметьево. Меркушкин младший планировал лететь в Беларусь, но вместо заграницы Алексей Меркушкин отправился в СИЗО. А дело в том, что младшего сына бывшего главы Мордовии и Самарской области заподозрили в коррупционных схемах в составе преступной группировки. «КП-Самара» разобралась в подробностях этого дела.

Дал взятку акциями семейного кондитерского завода

В 2015 году Алексей Меркушкин, будучи министром целевых программ Мордовии, в то же время являлся акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк». По версии следствия, обвиняемый передал управляющему отделением Национального банка по Мордовии Волго-Вятского ГУ Центробанка Александру Тренькину взятку в размере 7 миллионов рублей. Взамен банкир должен был отозвать предписания по итогам инспекционной проверки банка. К слову, выявленных нарушений было бы достаточно, чтобы отозвать лицензию у «Мордовпромстройбанка». Интересно, что взятка Тренькину была «закамуфлирована» под акции семейного кондитерского завода Меркушкиных «Ламзурь», где Алексей Меркушкин был одним из соучредителей.

- Ранее один из его соучастников был заключен под стражу, второй помещен под домашний арест. Кроме того, домашний арест был избран бывшему управляющему отделением НБ, обвиняемому в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), - сообщили в следственном управлении по республике Мордовия.

Пытался сбежать после публичного вопроса к Генпрокуратуре

13 мая 2021 года сына Меркушкина арестовали в Шереметьево. Алексей Николаевич пытался «бежать за границу» после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн публично обратился в Генеральную прокуратуру с вопросом: «Почему же до сих пор не задержан Алексей Меркушкин, несмотря на прямые улики и доказательства, уличающие его в этом и других расследуемых преступлениях?».

- Меркушкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), - сказано в сообщении Следственного управления Следственного комитета по Мордовии.

Два уголовных дела – взятка и хищение

Сын главы династии Меркушкиных не признавал свою вину и не признает ее до сих пор. За эти почти два года, пока он находится в изоляторе, следователи завели на него еще одно уголовное дело, но уже по факту мошенничества. Примечательно, что и в этом деле фигурируют те же первые лица Мордовии, которых уже осудили ранее за коррупционную схему.

Одним из действующих лиц преступной мордовской группировки стал Алексей Гришин, которого тоже достаточно хорошо знают в Самаре. Когда-то он занимал пост министра строительства Самарской области и даже приложил руку к возведению главного спортивного объекта региона «Солидарность Самара Арены».

По версии следствия, помимо коррупционной схемы на 7 миллионов, Алексей Меркушкин и Ко были уличены в махинации с продажей «МордовЭскпоЦентра» в собственность Республики в 2015-2019 годах.

- Цена объекта была завышена. Согласно договору купли-продажи стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, определена в размере 271 миллиона рублей. Но рыночная цена была немногим более 54 миллионов рублей, — сообщили в следственном управлении по Мордовии.

Сына Николая Меркушкина обвиняют в коррупции и мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Заложил» друга, чтобы не посадили

На скамье подсудимых бывший министр строительства нашего региона Алексей Гришин, а по совместительству лучший друг сына губернатора, вдруг дал показания против себя и Меркушкина младшего. Гришин признал свою вину и в обмен на освобождение до суда рассказал следствию все, что знает о незаконной деятельности Алексея Меркушкина.

Ответ закадычного друга, который остался до окончания следствия в сырой полутораметровой камере изолятора, не заставил себя долго ждать. Младший сын экс-губернатора Мордовии и Самарской области не признался ни в одном из дискредитируемых ему действий, а кроме того, высказался в адрес друга, открывая новые подробности «битвы двух мордовских кланов».

- Конечным выгодоприобретателем от деятельности «Мордовпромстройбанка» являлся Виктор Иванович Гришин (отец Алексея Гришина – прим. ред.). И он был осознанно выведен следствием из круга подозреваемых. Причем на его водителя были оформлены юридические лица, которые получали стомиллионные кредиты. И они оформлялись без залога! В банке крутили деньги на льготных условиях. Около 400 миллионов рублей выдавались на «пустышки»! А учредителями были, извиняюсь, близкие Гришину люди. Потери для банка в год в итоге исчислялись в десятках миллионов рублей. Виктор Гришин был заинтересован, чтобы перевести стрелки на Тренькина и Меркушкина! Но об этом мы еще поговорим! – приводит феерическую речь Алексея Меркушкина из зала суда портал газеты «Столица-С».

«В СИЗО я уже старожил»

Однако новые признания не убедили суд, и Меркушкина младшего оставили в СИЗО. Прошло еще полгода следственных мероприятий, но до суда дело еще не довели. Алексей продолжает жаловаться на нечеловеческие условия содержания, он даже успел несколько раз побывать на больничной койке.

- Я уже 2 года нахожусь в СИЗО. За всё это время мне не дали ни одного свидания с моей уже достаточно пожилой больной мамой. Мне не дали ни одного свидания с моими несовершеннолетними детьми. Мне не дали ни одного телефонного звонка. У меня серьезнейшие проблемы со здоровьем, я 2 года не видел солнца. У меня уже много дерматологических заболеваний. Ради чего такое глумление над человечностью, я не понимаю. В нашем саранском СИЗО я уже старожил. Уже убийцы, насильники, наркоторговцы, похитители людей вышли на свободу, уехали в лагерь. А я как памятник в СИЗО №1 сижу, сижу, сижу … В этой камере без солнечного света, со слизняками, крысами и прочими «прелестями» пребывания в тюрьме, - цитирует мордовского чиновника самарский блогер, автор книг о криминальных Самаре и Тольятти Олег Иванец.

В конце февраля Алексею Меркушкину суд снова продлил арест еще на полгода. В марте 2023 года стало известно, что рассматривать дело сына экс-главы Мордовии будут в Пензе. Первомайский районный суд рассмотрит отдельно дело о даче взятки и хищении более 270 миллионов рублей соучастников, а дело по тем же статьям самого Меркушкина выделили в отдельное производство.

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