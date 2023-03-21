На «моторке» по набережной и противостояние Ленина и парохода: история самарских половодий и переправ

В периоды половодья Самара удостаивалась сравнений с Венецией

В Самаре — небывалое половодье. Самое время вспомнить историю самых крупных наводнений в регионе, а также о том, как переправлялись через Волгу в разные эпохи. Обо всем этом рассказал в эфире «Радио КП-Самара» краевед Игорь Махтев. Публикуем самые интересные факты из передачи.

Часовня-фудшток

Первые систематические наблюдения за погодой и реками в Самаре стал вести доктор Укке с 1855 года. Согласно его данным, самые ранние сроки вскрытия Волги, которые наблюдались прежде, - это 25 и 31 марта. То есть в нынешнем 2023 году Волга вскрылась раньше всего за всю историю наблюдений.

Фудштоком (то есть сооружением для измерения уровня воды) в Самаре в XIX веке служила часовня святителя Алексия, ныне восстановленная на прежнем месте под Пионерским спуском. На одной из стен часовни делались зарубки, показывающие, до какой высоты добиралась вода при паводке.

В 1856 году наводнение причинило большой ущерб состоянию часовни, так как вода «доходила до половины окошек».

Уплыли на лодке со второго этажа

Знаменитый крестьянин-самоучка Бобков, построивший в Самаре консервный завод, жил с женой в двухэтажном домике за рекой Самаркой возле устья. Он описывал наводнение 1877 года.

- 26 марта двинулся лед по Самарке и по Волге. Вода залила весь берег, затопила завод, волны стали подходить к самому дому, - пишет Бобков.

К 12 мая Волга затопила их дом больше, чем на метр, по первому этажу плескались волны. И Бобков с женой со второго этажа сел в лодку, доплыл до корабля, на котором отправился в Нижний Новгород, а оттуда — в Москву.

В 1908 году из-за разлива Волги и малых рек в окрестностях Самары 50 тысяч человек остались без крова. Причиной такого разрушительного половодья являлось даже не большое количество снега, а морозная зима. Вода от таяния снегов не уходит в промерзшую землю, а идет в реки.

Очень большое половодье было в Самаре в 1926 году. Вода тогда поднялась до нынешней улицы Алексея Толстого.

Самый же большой паводок после того, как была построена Жигулевская ГЭС, был в Самаре в 1979 году, вновь после очень морозной зимы. Тогда вода затопила всю набережную и доходила до улицы Максима Горького. Есть фотография с моторной лодкой, плывущей по набережной с внешней, «городской» стороны парапета.

За что Ульянов усадил владельца парохода на 30 суток

До 1860 года официальной переправы на правый берег Волги из Самары не существовало. Переправлялись кто как мог, в основном на дощаниках — маленьких плоскодонных суденышках.

Когда все стало официально, для переправщиков установили очень строгие требования. Например, компания, работавшая на переправе, обязана была иметь минимум один 17-сильный пароход, два действующих парома и один запасной. Переправщик оставлял городу задаток в 500 рублей, и если условия города не исполнялись или что-то случалось, эти 500 рублей оставались в городской казне.

Одно из дел, касающихся переправы, инициировал в суде не кто иной как Владимир Ульянов. Вместе с Марком Елизаровым — мужем его старшей сестры Анны будущий вождь пролетариата переправлялся через Волгу в районе Батраков (ныне — город Октябрьск). Там официальную переправу «держал» известный сызранский купец по фамилии Арефьев, у которого был пароход.

Но Ульянов с Елизаровым решили переправиться на частной лодочке. Однако на середине реки пароход Арефьева зацепил эту лодку и вернул на левый берег. Ульянов подал в суд на купца за самоуправство, выиграл дело, и Арефьев 30 суток просидел в арестном доме.

Что любопытно, сам Марк Елизаров в 1916 году стал директором одного из волжских пароходств, а после Октябрьской революции стал первым наркомом путей сообщения молодой советской республики.

Сани, вертолеты, «подушки»

Что же касается переправы Самара — Рождествено, то она долгие годы существовала в одном формате: летом — пароходики, зимой — санные повозки на лошадях, позже появились и автомобили, ездившие по льду Волги.

А в периоды весеннего и осеннего неустоявшегося льда переправа осуществлялась на вертолетах. Вертолетной площадкой служило место на набережной под Полевым спуском, где сейчас стоит памятник князю Засекину. Вертолеты летали каждую весну и осень примерно до середины нулевых годов XXI столетия, пока не появились суда на воздушных подушках.