Топят машины, доводят школьников до слез: самые эпичные лужи Самары

В лужах даже тонут машины. Фото: Социальные сети

Самару затопило. Потепление и обильные осадки сделали свое дело – город поплыл. Самарцы охотно делятся фотографиями огромных и глубоких луж около на улицах города. Рассказываем, куда лучше не соваться.

«Каспийское море» на Аминева

На улице Аминева обнаружили целое море. К пересечению с Ново-Садовой и во дворы ближайших домов стекаются сотни ручейков со всей округи.

Такими темпами скоро там заведется рыба, а на берегах можно буде ставить шезлонги, а дальше какой-нибудь предприимчивый самарец откроет турбазу.

Гигантская лужа на Аминева. Фото: Самара № 1

Чудовище улицы Фасадной

Только отчаянные смельчаки рискнут в марте пересечь улицу Фасадную в Куйбышевском районе. Там обитает страшное чудовище, которое пожирает автомобили.

13 марта в западню угодили аж три жертвы.

Машины попали в сточную канаву. Яма переполнилась, вода подтопила проезжую часть и тротуар.

Рядом с коварной ямой на Фасадной проснулся еще и коммунальный гейзер. Не «стошка», а настоящая Исландия.

Враги наук в Зубчаниновке

Зубчаниновка сейчас – одна большая лужа. Местные жители активно жалуются в соцсетях, что по улицам невозможно ходить, а автобусы из-за большой воды направили в объезд. Поселок превратился в Венецию. И это не комплимент, если что.

Огромные лужи и около местных школ.

- На Зубчаниновском шоссе на светофоре возле школы №86 и около самой школы вода. Взрослым не перейти дорогу, что говорить о детях, - негодует местная жительница Оксана.

Настоящее озеро разлилось у входа в основной корпус школы №147. И тут или рыбацкие сапоги надевай, или в школу не ходи.

Огромная лужа у школы № 147. Фото: Анна Ржевская / vk.com/samara_zbg

Пути под водой

Если вы сегодня устали ждать трамвай, то знайте – во всем виновата вода. Она затопила пути, из-за этого в ТТУ увеличили интервал движения трамваев. Лужи там четверть метра глубиной.

Кстати, пассажиры общественного транспорта не в первый раз страдают из-за рек, в которых утонули трамвайные пути.

Лужи на трамвайных путях. Фото: Подслушано Самара.

Тонет не только Самара

В других городах Самарской области тоже потопы. Это, например, Тольятти. Автобус бороздит улицы Автограда. Если двигатель затопит, то можно будет поднять парус.

Другие фото потопа в Самарской области.

Улица Толстого в Тольятти. Фото: Социальные сети

Тимофеевка. Фото: Социальные сети

Жигулевск. Фото: Социальные сети

Еще Жигулевск. Фото: Социальные сети

Черноречье.

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