Топят машины, доводят школьников до слез: самые эпичные лужи Самары

В лужах даже тонут машины.
Фото: Социальные сети
Самару затопило. Потепление и обильные осадки сделали свое дело – город поплыл. Самарцы охотно делятся фотографиями огромных и глубоких луж около на улицах города. Рассказываем, куда лучше не соваться.
«Каспийское море» на Аминева
На улице Аминева обнаружили целое море. К пересечению с Ново-Садовой и во дворы ближайших домов стекаются сотни ручейков со всей округи.
Такими темпами скоро там заведется рыба, а на берегах можно буде ставить шезлонги, а дальше какой-нибудь предприимчивый самарец откроет турбазу.
Гигантская лужа на Аминева. Фото: Самара № 1
Чудовище улицы Фасадной
Только отчаянные смельчаки рискнут в марте пересечь улицу Фасадную в Куйбышевском районе. Там обитает страшное чудовище, которое пожирает автомобили.
13 марта в западню угодили аж три жертвы.
Машины попали в сточную канаву. Яма переполнилась, вода подтопила проезжую часть и тротуар.
Рядом с коварной ямой на Фасадной проснулся еще и коммунальный гейзер. Не «стошка», а настоящая Исландия.
Враги наук в Зубчаниновке
Зубчаниновка сейчас – одна большая лужа. Местные жители активно жалуются в соцсетях, что по улицам невозможно ходить, а автобусы из-за большой воды направили в объезд. Поселок превратился в Венецию. И это не комплимент, если что.
Огромные лужи и около местных школ.
- На Зубчаниновском шоссе на светофоре возле школы №86 и около самой школы вода. Взрослым не перейти дорогу, что говорить о детях, - негодует местная жительница Оксана.
Настоящее озеро разлилось у входа в основной корпус школы №147. И тут или рыбацкие сапоги надевай, или в школу не ходи.
Огромная лужа у школы № 147. Фото: Анна Ржевская / vk.com/samara_zbg
Пути под водой
Если вы сегодня устали ждать трамвай, то знайте – во всем виновата вода. Она затопила пути, из-за этого в ТТУ увеличили интервал движения трамваев. Лужи там четверть метра глубиной.
Кстати, пассажиры общественного транспорта не в первый раз страдают из-за рек, в которых утонули трамвайные пути.
Лужи на трамвайных путях. Фото: Подслушано Самара.
Тонет не только Самара
В других городах Самарской области тоже потопы. Это, например, Тольятти. Автобус бороздит улицы Автограда. Если двигатель затопит, то можно будет поднять парус.
Другие фото потопа в Самарской области.
Улица Толстого в Тольятти.
Фото: Социальные сети
Тимофеевка.
Фото: Социальные сети
Жигулевск.
Фото: Социальные сети
Еще Жигулевск.
Фото: Социальные сети
Черноречье.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Реки на улицах, каток на тротуарах и толпы на остановках: что натворил ливень в Самаре 13 марта 2023 года
Появились фото последствий ливня в Самаре 13 марта 2023 года (подробности)
Паводок в человеческий рост и потепление: синоптики дали прогноз на остаток марта в Самарской области
В Приволжском УГМС рассказали о потеплении и устрашающем превышении нормы талых вод в Самарской области в марте 2023 года (подробности)