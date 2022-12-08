Где в Самаре установят елки к Новому году 2023

На площади появится новогодний ансамбль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего в Самаре в этом году от муниципалитета установят более 20 елок, в том числе в восьми городских парках. Главная и самая высокая из них по традиции установлена на площади Куйбышева. В этом году она там будет одна. Напомним, в прошлом году на площади был ансамбль из семи хвойников.

Большие новогодние деревья с подсветкой уже стоят на пешеходной части Ленинградки (возле пересечения с ул. Куйбышева), на площади Мочалова, на площадках у Зубчаниновского ДК и ДК Победы, в сквере Санфировой.

Идет монтаж искусственных елок на площади Славы и в Саду баланса возле Самарского филиала Третьяковской галереи. Искусственные деревья также монтируют в парках Победы, «Дружба» и Металлургов, на набережной Волги.

Живые сосны, по информации МП «Парки Самары», поставят в сквере «Дубовая роща», парках Щорса, Воронежских озерах, Молодежной и Гагарина. В последнем будет два елочных комплекса - с искусственными и живыми деревьями. Один комплекс смонтируют возле колеса обозрения, а второй - у катка.

Сосны привезли в Самару из Ново-Буянского лесничества. Деревья отбирали по двум критериям - высота должна быть примерно 5 метров, а ветви не должны быть слишком размашистыми, иначе сосны неудобно перевозить.

Все новогодние елки должны быть установлены к концу первой декады декабря, а демонтированы в конце января 2023 года.

Напомним, в Самаре также в полном разгаре работы по монтажу новогодней иллюминации. Город украшают гирляндами, консолями, светодинамическими инсталляциями и объемно-пространственными композициями. Полностью наряжена к празднику пешеходная часть улицы Ленинградской.

Уже известны и адреса елочных базаров.