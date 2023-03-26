«Пошлые передовицы» и тайное венчание: малоизвестные страницы биографии Максима Горького в Самаре

Максим Горький и Екатерина Волжина, с которой писатель познакомился в Самаре.

Почти 155 лет назад, 28 марта 1868 года, в Нижнем Новгороде родился советский классик Максим Горький. В феврале 1895 года тогда еще Алексей Пешков приехал в Самару и прожил у нас 15 месяцев. Про его жизнь в нашем городе можно написать отдельную книгу, ну а мы вспомним главные места в Самаре, связанные с автором «Песни о буревестнике» и «На дне», и расскажем, что делал в Самаре Максим Горький.

Дом на улице Степана Разина, 126

В Самаре Горький поселился в полуподвальном помещении на улице Степана Разина (тогда Вознесенской) в доме №126. Он был одноэтажным и принадлежал самарцу итальянского происхождения Перини. В полупустой комнате было написано свыше 40 рассказов и более сотни очерков и фельетонов. В начале 20 века к домику надстроили еще один этаж. С 1941 по 1943 годы в здании располагалось посольство Греции, а потом - до 1986 года - музей Горького. В указанный год его закрыли на ремонт, но назад не вернули. Сегодня это административное здание, а экспозиция музея хранится в Самарском литературном музее, который тоже носит имя Горького.

Дом на улице Куйбышева, 91

Жить на Вознесенской Горькому не очень нравилось, и он попросил своих покровителей найти ему другое жилье. Самарский общественный деятель Александр Смирнов-Треплев предложил переехать на улицу Дворянскую, 91 (сегодня – улица Куйбышева). Там писатель прожил с декабря 1895 года по май 1896-го. С 2022 года здание относится к памятникам архитектуры и подлежит охране. Сейчас здание отдано под магазин, салон красоты и бар.

Струковский сад

Некогда Струковский парк звался парком культуры и отдыха имени Горького. В 1978 году, к 110-летию со дня рождения писателя, ему установили там памятник. Он представляет собой белоснежную плиту с головой Горького. Скульптор - Игорь Федоров.

Загородный парк

Самый зеленый парк Самары сегодня носит имя Максима Горького. Недалеко от спуска к Волге до сих пор стоит пустой постамент, на котором стояла фигура писателя в полный рост. Монумент был разрушен в 1986 году.

Улица Максима Горького

До 1928 года улица Максима Горького звалась Большой набережной Волги. В указанный год советская власть решила повсеместно увековечить память пролетарского писателя, и улицы с его именем появились во многих городах страны. Сегодня улица Максима Горького является одной из самых красивых в Самаре.

Драмтеатр

Максим Горький начал сотрудничать с Самарским драмтеатром еще в 1895 году, когда на сцене поставили его «Фому Гордеева». В год смерти писателя - 1936 - театру присвоили имя Горького. Правда, сегодня там его ставят редко. Последним спектаклем были «Варвары».

«Самарская газета»

Собственно ради «Самарской газеты» 27-летний Алексей Пешков и приехал в наш город. Ее редакция в те годы находилась на Алексеевской площади (ныне Революции). Но работу в ней он не считал интересной, это был просто заработок. В основном молодой и дерзкий Пешков под псевдонимом Иегудиил Хламида писал очерки и фельетоны и даже на 82 дня стал редактором издания. Сначала содержание передовицы писатель считал «незначительным и пошлым», но потом изменил свое отношение к газете в лучшую сторону.

С газетой связано еще одно важное событие в жизни Горького - в ее редакции он встретил и полюбил корректора Екатерину Волжину и не без трудностей, но женился на ней. Тайное венчание прошло в Вознесенском соборе на улице Степана Разина. Вместе они были почти десять лет. В браке появились сын Максим и дочь Катя.