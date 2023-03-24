«Повалили на землю и вцепились в череп»: в Самаре бродячие псы накинулись на 4-летнего мальчика на глазах у его мамы

Маленький мальчик стал жертвой агрессивной стаи бродячих собак Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Современное общество уже много лет разделилось на два «враждующих» фронта – тех, кто жалеет бездомных животных, и тех, кто считает их источниками серьезных проблем. Чтобы не разжигать вражду между зоозащитниками и зооненасвистниками еще больше, власти приняли решение на законодательном уровне отлавливать бродячих собак и кошек, стерилизовать их за казенный счет и снова выпускать на волю, не причиняя животным никакого вреда.

Система работала до тех пор, пока люди верили, что после кастрации животные действительно перестают быть агрессивными и опасными для общества, но все изменилось, когда бездомные чипированные псы набросились на четырехлетнего Ванечку (имя изменено – прим. ред.) на улице Виноградной в Самаре 15 марта 2023 года. Самарцы вновь разделились на два лагеря, а объясняться пришлось городской администрации и службе отлова бродячих животных. В непростой ситуации, которой уже заинтересовались следователи и где каждый участник рассказывает свою версию произошедшего, разбиралась журналист Комсомольской правды.

«Набросились и откусили кусок скальпа»

Все произошло 15 марта 2023 года на улице Виноградной, 4 в Советском районе Самары. Ольга вместе с младшим сыном Ванечкой пошли в школу, чтобы встретить старшего ребенка. На обратном пути, не дойдя трех метров до своего подъезда, случилось страшное – на четырехлетнего Ваню внезапно напала свора агрессивных собак.

- Ванечка шел впереди меня буквально на три шага, я со старшим ребенком шла чуть позади. Сын завернул за угол и тут же раздался его душераздирающий крик и плач. Я бросилась к нему и увидела, как Ваня уже лежит на земле баз шапочки, а его голова и куртка в крови. Все произошло буквально за пару секунд, - рассказывает журналисту «КП-Самара» мама пострадавшего ребенка.

Псы сорвали с ребенка шапку и вцепились в голову Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ольга вместе со старшим сыном начали кричать, чем отпугнули собак. По словам женщины, вокруг ее сына в тот момент было не менее восьми животных, которые вели себя агрессивно и скалили зубы. Ванечка был очень напуган, ему было больно, он не мог успокоиться и рассказать, что произошло в ту секунду, когда он завернул за угол дома. Однако восстановить картину событий помогла соседка, которая своими глазами в окно видела, как произошло нападение на Ваню.

- Соседка видела, как свора собак бежала со стороны заброшенного детского сада, где они обитают уже несколько лет, в сторону моего сына. Через мгновение соседка услышала крик Вани и увидела, как собаки бросаются на него, хватая зубами за голову и руки, - рассказывает мама мальчика. – Псы уронили его и буквально таскали по земле. Они откусили сыну кусок скальпа! Уши были искусаны, руки тоже. На курточке тоже следы от зубов.

Второй случай нападения на ребенка за две недели

Это уже не первый случай нападения собак на детей в Самаре. Буквально за несколько дней до инцидента на Виноградной, бродячие псы накинулись на другого ребенка на Можайском переулке в том же районе. В тот раз мальчика спал прохожий, который спугнул собак, а ребенок отделался лишь испугом. Ольга не уверена, что тогда на местного мальчика напали те же собаки, но такая вероятность все же есть.

- Эти собаки живут в заброшенном здании бывшего детского сада уже несколько лет. Их даже подкармливает кто-то, на машинах приезжают. Но это точно не жители нашего дома, - говорит женщина.

Врачи насчитали на теле ребенка множество ссадин и ран Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Собаки испугались ребенка и отреагировали»

Как только информация о случившемся на улице Виноградной попала в социальные сети, а следователи возбудили уголовное дело, директор подрядной организации ООО «Добрые люди» Инна Тарасенко поспешила дать комментарий по данному поводу. Интересно, что версия нападения собак на ребенка от чиновников разительно отличается от той, которую предоставляет мать и другие свидетели.

- Собаки на ребенка не нападали, а он, забежав за угол дома, буквально врезался в спящих псов. Они испугались и отреагировали, - заявила Инна Тарасенко.

Комментарий руководителя службы отлова вызвал шквал негодования со стороны самарцев. Люди посчитали данное объяснение неуместным, ведь речь идет о четырехлетнем ребенке и его безопасности в своем же дворе, где он гулял под присмотром мамы. Однако подрядная организация настаивает, что их вины в данном инциденте нет, так как условия контракта были выполнены.

Агрессивные собаки продолжают кошмарить местных жителей. Фото сделано в день публикации материала Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У всех собак по данному адресу имеются несмываемые метки – они стерилизованы и привиты от бешенства. Проживают там более года. С данного адреса не было ни одного обращения в департамент городского хозяйства и экологии п поводу агрессии данных собак. Однако согласно данным трекеров, которые отслеживают передвижение автомобилей бригад отлова, мы мониторим этот район очень давно. Более того, мы были там за несколько часов до происшествия, чтобы забрать щенка со сломанной ногой. Соответственно мы работаем не только по жалобам, но и производим плановые выезды, - объясняет директор ООО «Добрые люди».

По словам Инны Тарасенко, в отношении подрядной организации не было возбуждено уголовное дело, как об этом сообщают региональные СМИ. По данному случаю «Добрые люди» проходят в качестве свидетелей.

- Федеральное законодательство предусматривает выпуск неагрессивных животных в среду обитания. И нет никаких ресурсов для того, чтобы закрыть всех собак в приют. Потому что нет такого серьезного объекта в Самарской области, - объясняет руководитель службы отлова. - А еще нет никакой ответственности для ваших соседей, коллег, жителей ваших же подъездов, которые выбрасывают собак, не стерилизуют их или отпускают собак на самовыгул.

Делом заинтересовались в СК и прокуратуре

Сейчас Ванечку уже выписали из больницы, и совсем скоро ему будут снимать швы. Врачи насчитали на теле мальчика множественные укусы, рваные раны и гематомы. К счастью, ребенок сейчас не вспоминает о произошедшем.

- Я надеюсь, что он забудет об этом и в дальнейшем у него не будет негативных последствий, в том числе в области Центральной нервной системы, - с надеждой говорит молодая мама из Самары.

Скоро ребенку будут снимать многочисленные швы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ольга продолжает писать заявки на отлов собак на улице Виноградной в ООО «Добрые люди», но ситуация не меняется – собаки продолжают кошмарить улицу. К расследованию уголовного дела по факту травмирования ребенка подключились сотрудники прокуратуры. Родители покусанного малыша надеются, в скором времени справедливость восторжествует, а жители района смогут без страха гулять на улице, не опасаясь, что из-за угла может появиться стая агрессивных животных.

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