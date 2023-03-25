«Кибер-сноуборда еще нигде не было»: как Самарская область может стать создателем крупнейшей мировой дисциплины

Дмитрий Волобоев (в центре) занимается продвижением парасноуборда и сноуборда в регионе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самарская область может стать местом притяжения всех любителей сноуборда и горных лыж. Более того - регион может стать локомотивом всей страны по развитию сноуборда. В этом уверен тренер сборной Самарской области по Паралимпийскому сноуборду и инструктор по сноуборду Дмитрий Волобоев. Главное - сделать определенные шаги.

В эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» Дмитрий рассказал, что именно можно сделать в регионе для развития горных лыж и сноуборда.

В Самаре горнолыжном комплексе «СОК» недавно прошли соревнования по сноуборду. Расскажите, как о них?

- В этом зимнем сезоне у нас впервые прошли соревнования по сноуборд-кроссу. Редкие для нашего региона, потому что построить трассу - достаточно дорогостоящая вещь. Нужно перекрыть обычные трассы и вывести трамплины, это не просто. Там такие гонки происходят, что люди летают через голову, через доски, улетают в лес, очень яркая зрелищная дисциплина. Наши коллеги из Федерации сноуборда России построили эту трассу впервые в этом сезоне, на следующий день прошли соревнования, было около 140 человек, это очень много, приехали даже люди из Саратова. Всех разделили по полу, по возрастам, был случай, когда девушка улетела в лес, травмировалась, эвакуировали. Очень хочется, чтобы направления сноуборд-кросса и ски-кросса, когда на лыжах прыгают, развивалось у нас в регионе, потому что это базовая активная дисциплина в мире спорта, которая шагает и заряжает людей.

Чем отличаются трассы в классическом сноуборде от трасс в сноуборд-кроссе?

- Кросс - это когда отдельно строится трасса, вся в трамплинах, роллах, уклонах, и по ней просто так не проедешь, нужна особая техника. Катаются четверками, шестерками, подталкивают друг друга в пределах правил. Именно такой яркой дисциплины нам не хватает.

Трасса осталась для будущих соревнований или ей вернули обычный вид?

- Трассу, скорее всего, оставят, что-то опасное точно уберут, чтобы было меньше травм.

Насколько такие соревнования важны для Самары сейчас?

- У нас в Самаре просто нет этого направления, а в мире оно достаточно популярно. Та детская энергия, которая в каждом из нас заложена, экстрим, все это реализуется на таких трассах. Тоже самое, что и акробатические дисциплины, когда прыгают по трубам, фигурам. Энергия собирается и распыляется через этот экстремальный спорт. Это важно и для взрослых, и для детей. Чтобы можно было контролировать экстремальную энергию и переводить ее в другое русло, в созидание, а не в разрушение и протесты.

Часто ли на соревнования в Самаре приезжают спортсмены из других регионов?

- Плоские трассы есть у многих. Трасс для биг-эйра и слоуп-стайла не так много, и они действительно цепляют. Поэтому туда, где есть такие трассы, постоянно приезжают сборные на тренировки. Как только наш регион выстроит эту инфраструктуру, хотя бы 1-2 трассы, то гости сразу потянутся к нам.

У нас есть площадки, на которых эти трассы можно сделать?

- Да. Трассы такие можно построить из снега, и это очень дорого. Сначала эти трассы нужно подготовить летом, сделать все из грунта, что возможно, а зимой уже менять направления и добавлять снег. Наш горнолыжный комплекс «СОК» хоть как-то поддерживает молодежные дисциплины спорта, вкладывается туда. Я работаю инструктором там несколько лет и вижу, как в новогодние праздники приезжают люди с Казахстана, с Москвы, потому что им здесь нравится. Здесь удобно, красиво, можно поучиться, но нам нужно сделать многое, чтобы Самарская область развивалась в этом плане. Когда трасса облеплена домиками, гостиницами, там целая жизнь течет, вот, что нам нужно. Нужно сделать хотя бы две локации, тогда Самарская область будет привлекательна. Построить коммерческие плоские трассы для всех, кто катается, и выделить спортивный блок для акробатических дисциплин, фристайла, который у нас пока находится на зачаточном уровне. Хочется, чтобы наши спортсмены выходили в олимпийский цикл по этим дисциплинам. Хочется, чтобы наших спортсменов объявляли на соревнованиях и говорили, что они из Самары.

Недавно у нас открылся комплекс «Пестравка». Расскажите о нем.

- Все прошло очень тихо, мало кто об этом говорит, я лично видел только одну статью об этом. В самом южном районе Самарской области в Пестравке открылся небольшой горнолыжный комплекс. Поставили два подъемника, несколько домиков, запустили цикл катания на ватрушках и обозначили катание на сноубордах и горных лыжах, но сноуборда и горных лыж у них нет.

Почему именно в Пестравке? Есть ли особенности у этой местности?

- Развитие этого комплекса привязано к обычной небольшой горке, на которой выросли мальчишки и девчонки времен 70-80-хх годов, и вырос один парень, который в будущем стал руководителем крестьянского хозяйства. Он грезил этой идеей. Сейчас она реализовалась. Все лето они работали, и построили две маленькие трассы - одну для ватрушек, другую для остальных дисциплин. Я посмотрел видео, как этот человек рассказывает о своем детстве, о своих мечтах, как он хотел их реализовать, он хотел, чтобы его село развивалось, чтобы молодежь никуда не уезжала - это истинный патриотизм, настоящая любовь к своей родине. Они отложили прибыль от своего хозяйства и построили этот центр. Если каждый из нас будет относиться так к своей земле, то мы просто зажжем. На меня вышли коллеги, которые готовы поддержать, инвестировать проект, и сейчас мы ищем возможности брать мобильный прокат сноубордов, мы проведем мастер-классы детям и взрослым и покажем, как кататься на доске, как стоять и т. д. Это идея так зацепила, что хочется все силы вложить туда. Посмотрим, как отреагируют органы власти, потому что отправили все на самый верх. Благодаря «Комсомольской правде» мы сейчас это озвучиваем в первый раз. Знаете, в проектировании зданий есть такая система: «Узри малое через большое и большое через малое». Представьте, если идею этого малого комплекса переложить на наши Жигулевские горы - вот как надо двигаться.

Поговорим о программе реабилитации людей с ампутированными конечностями, которая реализуется уже на федеральном уровне. Расскажите о ней.

- Тем, кто теряет руки или ноги, приходится очень тяжело. Кто-то спивается, кто-то выбрасывается из окна, это очень сильно ломает людей - такова реальность. Люди просто теряют ориентир в жизни, такое бывает и у здоровых людей. Поэтому наша задача - подняться. Я предлагаю пустить все силы в новое русло - контролируемый экстремальный спорт. Меня интересует философия досок, это то, что способно поднять нас, вытянуть из тяжелой ситуации. Ты должен стоять прямо на доске, иначе доска тебя выкинет - так же и в жизни. Ты должен стоять прямо на своей земле, иначе тебя жизнь раздавит. Эта тема заряжает меня на развитие паралимпийского сноуборда.

Нужна ли большая поддержка государства?

- Конечно. Есть такая вещь, как мультипликатор. Стоят два спортсмена в очереди, и не хватает лыж, сноубордов и т. д., и мы делаем все за счет собственных сил и ресурсов. Если запустить поддержку государства, вместо двух человек будет уже 40 с разными степенями инвалидности, по зрению, слуху. У нас уже есть специалисты по работе с глухонемыми, уже есть база, представляете, как мы можем рвануть регион в части адаптивного паралимпийского спорта. Представьте, если каждый из нас спасет хотя бы одного человека и даст новый ориентир в жизни - это сильно в карму записывается и заряжает энергией.

Продвигаете вы идею и кибер-сноуборда. Что это такое?

- История короткая. Я вышел на губернатора с инициативой, доложил, что мне лично нужно ехать на форум «Россия-спортивная держава». Там я увидел тему «Футуриос. Игры будущего». В 2021 году Россия должна была провести эти «игры будущего».Это гибрид цифрового спорта с классическим - такое практикуют в хоккее. И я подумал, почему бы не создать такую дисциплину, которая развивает сноубординг? С помощью инженеров я составил несколько программ, расписал их и анонсировал такое направление, как «кибер-сноуборд». Команды будут смешанные, ребята участвуют с инвалидностью не только руки-ноги, но и сидячие, которые вообще двигаться не могут. Их доля будет в сопровождении цифрового блока. Раскрывать всех карт не могу, потому что для меня это такой коммерческий секрет. Программа расписана, анонсирована, но ее надо дорабатывать, тестить, например, на площадке нашего НОЦ - подключать молодые команды с цифровыми навыками. Наша Самарская область может стать создателем и инициатором крупнейшей мировой дисциплины. Кибер-сноуборда еще нигде не было. Дисциплина направлена на развитие сноуборда, горнолыжных центров и повышения их цифровизации. Открою небольшую завесу тайны - там идет оперативное сканирование трассы и оперативное внедрение в спортивный процесс. Нужно отсканировать трассу дроном на наличие препятствий и в течение часа запустить спортсмена. Именно в эту сторону мы должны двигаться.

Вы отправляли губернатору программу по развитию сноуборда и парасноуборда в нашей области. Расскажите про это.

- Когда начали гибнуть люди в Нагорном Карабахе я понял, что надо развивать направление в Самаре, чтобы оно стало международным. Такой миротворческий посыл. Я решил создать точку примирения для раненых в результате военных конфликтов, чтобы те могли на стороне своих стран тренироваться, а когда мы увидим политическую, социальную возможность, эти мосты перемкнуть. Тема инвалидности способна объединять народы, нации. Если попробовать замкнуть эти два моста национальных. Я уже увидел, что сборная Армении пытается, как и мы, наладить дружеские отношения, поддержать. Мы видим, что мы такие же, как и они. Мы начали сотрудничать, звать на соревнования, но начались политические обострения, и сборная Армении не смогла поехать к нам. К нам приезжала Азербайджанская делегация, и я опять проявляю инициативу и обращаюсь к губернатору, чтобы с ними взаимодействовать для развития паралимпийского сноуборда. Если у них нет сборной, давайте сюда их пригласим. Эта международная тема очень важна для нас.

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