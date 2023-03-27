Семь лет в заточении: в Самаре «сердобольная» бабушка заперла в своей квартире двадцать дворовых псов

Хозяйка псарни заперлась в квартире и никого не впускала и не выпускала Фото: Наталья АРТЯКОВА

Пенсионерка из Самары Галина десять лет назад начала приводить в свою квартиру на улице Бубнова, 8б бродячих собак. Поначалу соседи не замечали ничего странного в поведении 65-летней женщины, но через некоторое время количество бездомных животных в квартире Галины начало стремительно расти. Громкий лай, запах и неадекватное поведение хозяйки стихийного питомника начало приводить соседей в дикий ужас. Кто-то на этаже даже продал свои квартиры рядом с любительницей собак, но остались и те, кто пытается бороться за свое право жить в чистоте и тишине в собственном доме.

Собирает собак на улице уже 10 лет

Инициативная группа жильцов, которые устали от заточенных в квартире животных, подали коллективный иск в суд. 27 марта 2023 года в злополучную квартиру пришли судебные приставы и сотрудники службы отлова «Добрые люди», чтобы освободить жилплощадь от двадцати собак, которые за последние семь лет ни разу не выходили на улицу. Журналист «КП-Самара» побывала на выезде сотрудников ГУ ФССП по Самарской области и увидела своими глазами, что происходит в доме на восьмом этаже.

- Около десяти лет назад Галина начала приводить в квартиру собак с улицы. Тогда с ней вместе жила ее дочка и внуки. Когда молодая мать родила четвертого ребенка, они обналичили материнский капитал и съехали. Галина вместе с собаками осталась жить на Бубнова. Последние семь лет мы видим, как она заводит собак в квартиру, но ни разу за это время она с ними не гуляла на улице. Получается, что они ходят по нужде прямо в квартире, а запах стоит уже с первого этажа, - рассказывает сосед из смежной квартиры.

«Запах псины стоит на десять этажей»

Когда мы зашли в подъезд, острого запаха практически не было. Поднимаясь выше к злополучной квартире, можно было уже ощущать присутствие в доме собак. Чем выше мы поднимались вместе с приставами и службой отлова, чем ядренее становился запах и громче звук десятков лающих собак.

- Это еще не так сильно пахнет, я видел, как она вчера выносила из квартиры мешки с мусором и заливала пол белизной, чтобы перед вашим приездом не было вони, - отметил сосед Галины.

Соседи предлагали свою помощь, чтобы быстрее избавиться от псарни в квартире Галины Фото: Наталья АРТЯКОВА

Мужчина рассказал, что раньше Галина собачьи экскременты и вонючие тряпки выбрасывала в мусоропровод, но ей это делать запретили. Тогда женщина начала копить в квартире мусор, запах от которого буквально въедается в стены дома, и только через некоторое время она его выбрасывала на помойку.

- Мусор она выбрасывает по ночам, ходит в соседний двор, чтобы не встречаться с местными. Каждый раз, когда я ее встречаю, я пытаюсь поговорить с ней, чтобы понять, зачем ей столько бездомных животных, но каждый раз Галина выливает на соседей тонну агрессии, когда ее просят убрать животных, - говорит сосед.

Судебные приставы будут готовиться к принудительному изъятию животных Фото: Наталья АРТЯКОВА

Собак готовы забрать на пожизненное содержание в приютах

Жильцы дома на улице Бубнова, 8б уже много лет ведут войну с Галиной и ее псарней, но только в марте этого года дело сдвинулось с мертвой точки. У людей появилась надежда на тихую спокойную жизнь, когда к подъезду приехала спецмашина судебных приставов, а вслед за ними служба отлова безнадзорных животных в сопровождении сотрудников ветеринарного центра «ФлагманВет».

- Как нам стало известно, в квартире находится от 20 до 23 собак различных размеров. Их долгое время не выводили на улицу, поэтому психика у животных нестабильная, они не социализированы, не знают запахов, не видели других людей. Конечно, есть вероятность, что животные поведут себя агрессивно, на этот случай мы готовы к варианту введения снотворного, чтобы безопасно транспортировать животных в наш центр, - говорит сотрудник «ФлагманВет» Александр.

Служба отлова была готова к любому развитию событий Фото: Наталья АРТЯКОВА

После того, как животных привезут в ветеринарный центр, их проверят на наличие заболеваний, сделают все необходимые прививки и стерилизуют. По словам Александра, «ФлагманВет» уже нашел несколько питомников в Самарской области, которые готовы будут взять собак на пожизненное содержание.

- Таких собак, которые много лет сидели взаперти, нельзя выпускать на улицу. Мы не будем искать для них новых хозяев, ведь животные со сломанной психикой очень опасны, - отметил зооволонтер.

Собаки лаяли, но дверь не открыли

Когда мы подошли к двери квартиры, разразился громкий лай на несколько этажей. Железная дверь не могла сдержать ни звук, ни запах из квартиры пенсионерки, находиться там долгое время было просто невозможно.

Судебные приставы на протяжении десяти минут стучались, но дверь так никто не открыл. Когда служители закона попытались позвонить Галине, за дверью раздался звук сигнала ее телефона, собаки реагировали на раздражитель громким завыванием. Несколько раз приставы и волонтеры пытались дозвониться до пенсионерки, но трубку так никто не взял. Все понимали, что женщина находилась в квартире, но никто не торопился открывать дверь судебным приставам с исполнительным листом о принудительном освобождении квартиры от животных.

Зооволонтеры пытались всеми способами выманить пенсионерку из квартиры и забрать собак Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сосед предложил пройти к нему на балкон, который находится рядом с балконом Галины. Один из сотрудников ФССП вместе с волонтером, зашли к мужчине домой, но достучаться до женщины даже через окно не вышло. Александр из «ФлагманВет» написал пенсионерке несколько СМС-сообщений, но и на них она не ответила.

- Сейчас мы не можем предпринимать никаких принудительных действий в отношении женщины. Мы подготовим документы и приедем сюда в ближайшее время еще раз, но уже с сотрудниками МЧС, которые вскроют железную дверь для исполнения решения суда, - обнадежил соседей судебный пристав.

Пенсионерка не захотела мирно прощаться с собаками, теперь дверь будут вскрывать сотрудники МЧС Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жильцы дома на Бубнова были расстроены, что сегодня не получилось наконец-то избавиться от животных Галины, которые вот уже десять лет терроризируют многоэтажку. Кто-то из жильцов предложил сам вскрыть дверь болгаркой, но его вовремя остановили, объяснив незаконность этих действий. Через пару дней в дом на Бубнова, 8б снова приедут сотрудники ГУФССП, зооволонтеры и служба отлова, но в этот раз квартиру точно освободят от всех собак.

Редакция «Комсомольской правды» будет следить за развитием событий.

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