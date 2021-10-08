«Три тарелки на всех»: десятки кошек голодают в запертой квартире в Самаре

Днем и ночью кошки мяукают и просят есть Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Кошки так жалобно мяукали, что сын уроки делать не мог. Взяла хлеба, смочила его молоком, пошла кормить их. Они такие голодные, что просто сердце разрывается, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Анастасия, она живет в многоквартирном доме на ул. Юбилейной, 35.

Ее соседка с первого этажа, Екатерина, устроила у себя в квартире «звероферму» - точное количество кошек внутри не знает никто, но их явно несколько десятков. По словам тех, кто смог заглянуть внутрь квартиры через окно, там стоит всего 3 тарелки. И они всегда вылизаны до чиста. Кошки всегда голодные и кушать просят почти постоянно. Но они настолько дикие, что людей боятся, а потому вылезают лишь в окно. На улицу не выпрыгивают.

Запах от них стоит такой, что жить в этой квартире невозможно – вот Екатерина и съехала. Приезжает «домой» покормить свой зверинец раз в пару дней. Залезает внутрь через окно – квартира расположена на первом этаже. Соседи сначала думали, что та просто ключи потеряла от входной двери, но позже «подсмотрели», что дверь изнутри заколочена досками.

- Моя квартира прямо над ее. Когда она открывает окна, мы свои закрываем. Как и двери между комнатами – запахи просто с ног сшибают, - говорит Анастасия.

Кошки в «нехорошей» квартире плодятся уже три года. Соседи жалуются во все инстанции, но без толку.

Еще в июле суд обязал хозяйку квартиры привести жилье в нормальное состояние Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Специалистами администрации Кировского района в составе комиссии несколько раз выезжали по этому адресу, антисанитарное состояние квартиры и стойкий неприятный запах из нее были подтверждены, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в горадминистрации. – Собственнику направлялись предупреждения о том, что нарушения необходимо устранить.

Екатерина их проигнорировала. Тогда Анастасия обратилась в суд с иском, районная администрация ее поддержала, и в июле суд обязал хозяйку квартиры привести жилье в надлежащее состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям. На это ей дали месяц.

Это решение Екатерина тоже проигнорировала. Жильцы возмутились: суд был, а результата нет! Кто виноват и что делать? Тем более, что приставам все необходимые бумаги передали еще в августе!

- Такое исполнительное производство отделении судебных приставов Кировского района Самары на исполнении действительно есть, - подтвердили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе УФССП России по Самарской области. - В рамках данного исполнительного производства ведется работа по исполнению решения суда. С целью побуждения должника к исполнению требований исполнительного документа в отношении него применяются меры административного воздействия.

Какие меры принимаются, в пресс-службе, правда, не уточнили. Зато после публикации на сайте «КП-Самара» на ул.Юбилейную, 35 приехали судебные приставы. Дверь им никто не открыл – это было вполне ожидаемо. По совету соседей приставы заглянули в окно и были поражены количеством животных.

Какие меры представители ведомства предпримут теперь, не ясно. Тем временем соседи, ставшие заложниками чужого зверинца, не в силах больше терпеть жалобное мяуканье, понемногу подкармливают кошек.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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