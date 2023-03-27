«Жалко мальчика, но я не виноват»: суд вынес приговор председателю ТСЖ из-за упавшей на ребенка глыбы льда

Родители пострадавшего мальчика добились наказания для виновника трагедии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ровно год назад, 26 марта 2022 года, на 11-летнего Сережу (имя изменено – прим. ред.) с крыши дома на улице Часовой, 6 в Самаре упала глыба льда. Мальчику перерубило бедренную кость, до сих пор организм ребенка не восстановился – школьник заметно хромает, продолжает ходить по врачам на реабилитацию. На ответственного за очистку наледи и снега крыши завели уголовное дело, но председатель ТСЖ Олег Б. категорически отказывался признать свою вину в случившемся. 26 марта 2023 года Октябрьский районный суд вынес решение, и виновник трагедии был наказан по справедливости. Как на протяжении года родители Сережи вместе с прокуратурой доказывали виновность председателя ТСЖ, журналисту «КП-Самара» рассказал отец мальчика Алексей.

«Никто не знает, что произошло на самом деле»

- На протяжении всего судебного следствия позиция обвиняемого и его адвоката была неизменной – «Я не виноват». На одном из заседаний из уст Олега Б. даже прозвучала такая фраза: «Мальчика, конечно, жалко, но никто же не знает, что произошло на самом деле», - поделился подробностями слушания Алексей.

Отец мальчика заснял свисающий с крыши снег, но обвиняемый уверял, что крыша была чистой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Обвиняемого даже не смутило, что в тот день с крыши дома на улице Часовой и после происшествия свисала огромная глыба спрессованного снега, а перед подъездом, где и стоял Сережа, лежали осколки льда. Когда отец мальчика приехал на место, где некоторое время назад на его сына упал лед, он сфотографировал все доказательства, а после эти фотографии представил на суде. Но несмотря даже на это, председатель настаивал, что снега на его крыше не было.

- На суд вызвали судмедэксперта, которая рассказала о характере полученных травм. По данным экспертизы, перелом кости был получен в результате падения с высоты тупого твердого предмета, то есть льда, - говорит отец мальчика.

Эксперт подтвердил падение льда на ребенка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Снег свисал с края крыши и после происшествия

Еще один свидетель – водитель следователя, который приехал на место происшествия после ЧП, также подтвердил на суде, что в тот день снег на крыше дома был и даже свисал с края. Все показания были против председателя, но тот не сдавался.

- Я задал вопрос обвиняемому, почему же не было табличек, предупреждающих о сходе снега с крыши в тот день, а на следующий день они появились. Обвиняемый ответил, что в тот день шел снег, поэтому он повесил таблички, а до этого крышу он чистил трижды. Но на фото видно, что снег на крыше как минимум шириной сантиметров тридцать, у нас отродясь столько осадков в Самаре не выпадало за один вечер, - говорит возмущенный самарец.

В день трагедии возле подъезд лежали куски разбившийся глыбы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дворники сбивали только сосульки

На суде также выяснилось, что председатель ТСЖ заключил контракт с подрядной организацией, которая должна обслуживать крышу дома на Часовой. Интересно, что в контракте указано, что именно должно очищаться от снега. Как рассказал «Комсомолке» Алексей, в документе прописано, что рабочие должны убирать снег только с края крыши, а не по всей ее площади.

- То есть, получается, все это время дворники сбивали только сосульки с края крыши. На суде рабочие подрядной организации подтвердили, что за 14 тысяч в год они только убирали свисающий с края крыши снег, - поделился с нами шокирующей информацией отец пострадавшего ребенка. – По моему мнению, это был всего на всего фиктивный договор для отчетности, а по факту никто не хотел тратить большие суммы на работу промышленных альпинистов.

Два года условно из-за маленьких детей

Не найдя больше аргументов, Олег Б. решил попробовать переложить ответственность на другого. Он заявил, что в травмировании ребенка виноваты сами родители, но суд не принял эти аргументы. Окончательное решение огласили 26 марта 2023.

- Прокуратура запрашивала два года колонии за неисполнение должностных обязанностей, которые привели к травмированию моего сына. В силу того, что у Олега Б. есть на иждивении маленькие дети, суд приговорил председателя к двум годам лишения свободы условно, - рассказал нам представитель потерпевшей стороны.

Сейчас у обвиняемого есть десять дней на апелляцию, Алексей уверен, что тот ее подаст в установленные сроки. Кроме того, суд Октябрьского района рассмотрел гражданский иск по данному делу на выплату пострадавшему моральной компенсации. Прокуратура запросила 1 миллион рублей. На районном уровне гражданский иск был удовлетворен, однако приговор вступит в законную силу только после рассмотрения дела в последней инстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Льдина перерубила кость: в Самаре 11-летний мальчик чудом остался жив после схода наледи с крыши

В Самаре отец 11-летнего мальчика, на которого с крыши упала льдина, уже год пытается добиться правосудия (подробности)