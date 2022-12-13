Собраны фото, как изменился внешний вид Самары за пять лет

В Самаре преобразился парк Молодежный
Новые скверы, посвежевшие парки, ухоженная набережная, уютная Ленинградка, сенсационно вернувшаяся в качестве будущего филиала Третьяковки Фабрика-кухня - с каждым годом Самара становится все очаровательнее, и это признают не только жители, но и гости города.
Причем преображаются не только локации в центре города - за последние пять лет областная столица получила обновленную Вертолетку со скамейками, качелями, смотровыми площадками и столиками кафе. Преобразился парк металлургов - новыми красками заиграл фонтан Царевна-Лебедь, дорожки вымостили плиткой, поставили новую спортивную площадку, детские аттракционы.
Глава Самары лично контролирует реконструкцию большинства объектов в городе
А буквально пару недель назад завершился первый этап реконструкции парка Молодежный - теперь здесь есть уютные зоны для отдыха, светящиеся инсталляции, вымощенная плиткой дорожка. А окружающих жителей радуют планы по наполнению пересохшего озера. Когда преображение парка будет закончено, Промышленный и Кировский район получат отличную прогулочную зону: два парка, металлургов и Молодежный, связывает уникальная Аллея Славы - благоустроенная и наполненная смыслами в виде инсталляций об истории самарских предприятий. В самом ее конце в прошлом году появилась стела Самара - Город трудовой доблести. И она уже стала одним из популярных объектов, призванных напоминать о славных страницах в истории трудового города.
Сквер в Куйбышевском районе открыли после комплексного благоустройства
Молодежный парк - это один из пяти объектов, которые преобразились в этом году в Самаре. Завершен также первый этап благоустройства в парке «Воронежские озера», новый облик получили сквер у ЗАГСа в Красноглинском районе, сквер Куйбышева в Куйбышевском районе, сквер у дома 170 по улице Ташкентской в Кировском районе. Важно, что выбирают объекты, которые нужно отремонтировать и привести в порядок, сами жители. Во всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство горожане участвуют очень активно. Впервые голосование на платформе https://za.gorodsreda.ru/в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было проведено в 2021 году. В нем городской округ Самара занял 1 место по стране и набрал более 195 тысяч голосов.
Красивый Сквер Аксаковых
Шесть реализованных самарских проектов по благоустройству общественных территорий, включены в Федеральный реестр лучших практик и размещены на официальном сайте Минстроя России. Это сквер Мичурина (2018), сквер, прилегающий к храму «Кирилла и Мефодия» (2019), «Крымская площадь» (2019); сквер на улице Овчарова (2020), сквер на Авроре (2020), сквер Памяти Борцов Революции (2021).
КСТАТИ
Красоту - к дому каждого
Преображаются не только большие общественные пространства, но и дворовые территории. За пять лет были благоустроены более 750 дворов. В 2022 году в Самаре обновили более 100 дворов в рамках действующих программ благоустройства. Уже несколько лет проводится конкурс общественных проектов «Твой конструктор двора». По итогам 2021 года средства получили 190 проектов-победителей. В 2022 году реализовано еще более 50 проектов.
В 2018 году было восстановлено финансирование ТОС. ТОС - основа местного самоуправления, именно от них идут инициативы по развитию территорий. Сейчас на территории Самары осуществляют свою деятельность 76 ТОС. За последние 3 года 10 проектов ТОС получили средства грантов на общую сумму почти 10 млн рублей.
КОНКРЕТНО
За период 2018 - 2022 годов в Самаре в общей сложности по разным программам благоустроено около 50 общественных пространств во всех районах города. Среди них:
2018 год
- сквер имени Чехова,
- сквер по ул. Аэродромной у памятника О. Санфировой,
- сквер «Дубовый колок с прудом»,
- сквер Челюскинцев,
- сквер имени Мичурина,
- сквер имени Чехова,
- сквер у краеведческого музея имени Алабина,
- сквер имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова,
- сквер на пересечении ул. Красноармейской и Арцыбушевской.
2019 год
- Крымская площадь,
- территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия»,
- бульвар Металлургов,
- сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко.
2020 год
- сквер Александра Невского (ул. Транзитная, д. 111а),
- территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромной,
- Ерик Парк (1 этап II-й очереди),
- сквер Аксаковых - в рамках Губернаторского проекта «СОдействие»,
- сквер Леснуха - за счет средств инвестора «Транснефть-Приволга»,
- Штутгарт Аллея - за счет группы инвесторов (муниципальные предприятия городского округа Самара).
2021 год
- сквер Памяти Борцов Революции (в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садовой),
- территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх. Е.Н. Максимова, 1932 года,
- территория Вертолетной площадки,
- сквер Солнечная поляна.
2022 год
- первая очередь парка Молодежный,
- первая очередь парка Воронежские озера,
- сквер Куйбышева в Куйбышевском районе,
- сквер у ЗАГСа в Красноглинском районе,
- сквер на улице Ташкентской.
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