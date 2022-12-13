Собраны фото, как изменился внешний вид Самары за пять лет

В Самаре преобразился парк Молодежный

Новые скверы, посвежевшие парки, ухоженная набережная, уютная Ленинградка, сенсационно вернувшаяся в качестве будущего филиала Третьяковки Фабрика-кухня - с каждым годом Самара становится все очаровательнее, и это признают не только жители, но и гости города.

Причем преображаются не только локации в центре города - за последние пять лет областная столица получила обновленную Вертолетку со скамейками, качелями, смотровыми площадками и столиками кафе. Преобразился парк металлургов - новыми красками заиграл фонтан Царевна-Лебедь, дорожки вымостили плиткой, поставили новую спортивную площадку, детские аттракционы.

Глава Самары лично контролирует реконструкцию большинства объектов в городе

А буквально пару недель назад завершился первый этап реконструкции парка Молодежный - теперь здесь есть уютные зоны для отдыха, светящиеся инсталляции, вымощенная плиткой дорожка. А окружающих жителей радуют планы по наполнению пересохшего озера. Когда преображение парка будет закончено, Промышленный и Кировский район получат отличную прогулочную зону: два парка, металлургов и Молодежный, связывает уникальная Аллея Славы - благоустроенная и наполненная смыслами в виде инсталляций об истории самарских предприятий. В самом ее конце в прошлом году появилась стела Самара - Город трудовой доблести. И она уже стала одним из популярных объектов, призванных напоминать о славных страницах в истории трудового города.

Сквер в Куйбышевском районе открыли после комплексного благоустройства

Молодежный парк - это один из пяти объектов, которые преобразились в этом году в Самаре. Завершен также первый этап благоустройства в парке «Воронежские озера», новый облик получили сквер у ЗАГСа в Красноглинском районе, сквер Куйбышева в Куйбышевском районе, сквер у дома 170 по улице Ташкентской в Кировском районе. Важно, что выбирают объекты, которые нужно отремонтировать и привести в порядок, сами жители. Во всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство горожане участвуют очень активно. Впервые голосование на платформе https://za.gorodsreda.ru/в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было проведено в 2021 году. В нем городской округ Самара занял 1 место по стране и набрал более 195 тысяч голосов.

Красивый Сквер Аксаковых

Шесть реализованных самарских проектов по благоустройству общественных территорий, включены в Федеральный реестр лучших практик и размещены на официальном сайте Минстроя России. Это сквер Мичурина (2018), сквер, прилегающий к храму «Кирилла и Мефодия» (2019), «Крымская площадь» (2019); сквер на улице Овчарова (2020), сквер на Авроре (2020), сквер Памяти Борцов Революции (2021).

КСТАТИ

Красоту - к дому каждого

Преображаются не только большие общественные пространства, но и дворовые территории. За пять лет были благоустроены более 750 дворов. В 2022 году в Самаре обновили более 100 дворов в рамках действующих программ благоустройства. Уже несколько лет проводится конкурс общественных проектов «Твой конструктор двора». По итогам 2021 года средства получили 190 проектов-победителей. В 2022 году реализовано еще более 50 проектов.

В 2018 году было восстановлено финансирование ТОС. ТОС - основа местного самоуправления, именно от них идут инициативы по развитию территорий. Сейчас на территории Самары осуществляют свою деятельность 76 ТОС. За последние 3 года 10 проектов ТОС получили средства грантов на общую сумму почти 10 млн рублей.

КОНКРЕТНО

За период 2018 - 2022 годов в Самаре в общей сложности по разным программам благоустроено около 50 общественных пространств во всех районах города. Среди них:

2018 год

- сквер имени Чехова,

- сквер по ул. Аэродромной у памятника О. Санфировой,

- сквер «Дубовый колок с прудом»,

- сквер Челюскинцев,

- сквер имени Мичурина,

- сквер имени Чехова,

- сквер у краеведческого музея имени Алабина,

- сквер имени Героя Советского Союза Ф. М. Сафонова,

- сквер на пересечении ул. Красноармейской и Арцыбушевской.

2019 год

- Крымская площадь,

- территория, прилегающая к храму «Кирилла и Мефодия»,

- бульвар Металлургов,

- сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко.

2020 год

- сквер Александра Невского (ул. Транзитная, д. 111а),

- территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромной,

- Ерик Парк (1 этап II-й очереди),

- сквер Аксаковых - в рамках Губернаторского проекта «СОдействие»,

- сквер Леснуха - за счет средств инвестора «Транснефть-Приволга»,

- Штутгарт Аллея - за счет группы инвесторов (муниципальные предприятия городского округа Самара).

2021 год

- сквер Памяти Борцов Революции (в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садовой),

- территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх. Е.Н. Максимова, 1932 года,

- территория Вертолетной площадки,

- сквер Солнечная поляна.

2022 год

- первая очередь парка Молодежный,

- первая очередь парка Воронежские озера,

- сквер Куйбышева в Куйбышевском районе,

- сквер у ЗАГСа в Красноглинском районе,

- сквер на улице Ташкентской.

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