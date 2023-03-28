Куйбышевскую железную дорогу наградили за вклад в защиту экологии региона

Прошлый год на Куйбышевской железной дороге был объявлен Годом экологии Фото: Роман Вяткин: предоставлено пресс-службой КбшЖД

Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» - приняла участие в церемонии награждения участников экологического движения Самарской области #Экоравновесие.

От имени филиала начальник Центра охраны окружающей среды Светлана Андреева получила памятный знак «За вклад в защиту экологии региона», а активисты предприятия благодарственные письма «За личный пример и заботу об экологии родного края».

- Радостно, что на таких мероприятиях собираются неравнодушные к экологии люди, компании, объединения. Мы все вместе вносим вклад в наше будущее, в будущее наших детей, - выступила с приветственным словом Светлана Андреева.

Награждение компании - неслучайно. Предприятие проводит активную экологическую политику, уделяя большое внимание экопросвещению, популяризации вопросов окружающей среды. В Экологической стратегии компании прописаны конкретные целевые показатели, ориентированные на снижение выбросов от стационарных и передвижных источников загрязнения, уменьшения загрязнения водоемов, увеличение показателей по раздельному сбору отходов и многое другое.

Начальник Центра охраны окружающей среды КбшЖД Светлана Андреева (в центре), волонтеры Оксана Мигачева (справа) и Наталья Иванюкова (слева) на церемонии награждения ФОто: Елена Жигулева

Есть то, что скрыто от глаз жителей - например, деятельность компании по переходу на возобновляемые источники энергии, модернизация инфраструктуры, борьба с шумовым загрязнением. А есть экоработа, которую каждый пассажир может ощутить на себе. Во всех железнодорожных вокзалах установлены урны для раздельного сбора мусора, к тому же периодически проводятся акции по сортировке отходов, призванные обратить внимание на разделение отходов по фракциям. Частые мероприятия - сдача крышечек на переработку и ненужных вещей на благотворительность.

Большое внимание уделяется просвещению, ведь, чем чаще звучит информации, тем больше будет у нее последователей. Именно этой целью руководствуется перевозчик, внедряя в поездах и электричках, проезжающие через особо охраняемые природные территории, экологические видеоролики и баннеры.

За 2022 год на Куйбышевской железной дороге прошло большое количество экологических мероприятий, участие в которых приняли свыше 10 000 волонтеров. Во время акций волонтеры очистили от мусора 1452 тыс. кв. м. территории, 17 км берега, собрали 149 тонн отходов. Все удалось сделать благодаря неравнодушию сотрудников компании. А эковолонтерство на дороге растет с каждым годом, отмечает Светлана Андреева.

Среди тех, кто вносит личный вклад в сохранение природы - экоактивисты Оксана Мигачева и Наталья Иванюкова. Оксана работает в компании ведущим инженером по охране окружающей среды Центра охраны окружающей среды, а Наталья инженером отдела труда и заработной платы службы корпоративной информатизации. Обе девушки принимают активное участие в экологических акциях и являются их идейными вдохновителями.

В прошлом году у волонтеров родилась идея устроить плоггинг - забег вдоль берега Волги, во время которого участники убирали мусор. Работники магистрали с удовольствием откликнулись на инициативу и мероприятие прошло на ура.

- Хочу отметить, что с каждым годом такие акции находят все больший отклик у сотрудников. Хотя мы все разные по профессии, возрасту, предпочтениям, мы все объединены одной целью - быть ответственными людьми, потребителями, природопользователями, - говорит Оксана Мигачева.

Приверженцев этой цели становится все больше благодаря экопросвещению. Этот фронт работы частично закреплен за Натальей Иванюковой, которая несет идеи бережного отношения к природе детям. Подрастающее поколение сотрудников железной дороги воспитывают быть разумными потребителями и ответственными жителями нашей планеты.

«Комсомольская правда» наградила участников волонтерского движения #Экоравновесие

Участникам церемонии вручили памятные знаки и благодарственные письма (подробнее)

Самарские нефтепереработчики получили награду за вклад в защиту экологии Самарской области

Заводские волонтеры третий год являются активными участниками движения #Экоравновесие» (подробнее)

Вдохновила природа: предприятие-эковолонтер разработало мобильное приложение о Самарской Луке

Новокуйбышевскому НПЗ вручили памятный знак за вклад в экологию Самарской губернии (подробнее)

Общественность отметила заслуги Тольяттиазота в популяризации раздельного сбора отходов среди населения

Также в рамках движения #Экоравновесие химгигант получил памятный знак «За вклад в защиту экологии региона» и благодарственное письмо (подробнее)

Самарские нефтяники вошли в число лидеров движения #Экоравновесие

Нефтедобытчикам вручен памятный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» (подробнее)

Растят экоактивистов: волонтеры берегут природу и подают пример подрастающему поколению

В Самаре отметили эковолонтеров из Новокуйбышевска (подробнее)

Новокуйбышевская нефтехимическая компания: От экопривычки - к экоповедению

Нефтехимики получили памятный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» и благодарственное письмо «За эффективное партнерство в реализации экологических проектов движения «Экоравновесие» (подробнее)

Сызранский НПЗ в третий раз отмечен общественной наградой движения #ЭкоРавновесие

В этом году заводу вручен памятный знак «За вклад в защиту экологии Самарской области» и благодарственное письмо «За активное участие в озеленении родного города» (подробнее)

«Тольяттикаучук» отметили «За вклад в защиту экологии региона»

Тольяттинским нефтехимикам вручили памятный знак «За вклад в защиту экологии региона» движения Экоравновесие (подробнее)