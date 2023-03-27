Общественность отметила заслуги Тольяттиазота в популяризации раздельного сбора отходов среди населения

Благодаря неравнодушию химиков на этом пустыре вырастет новый лес. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Идея провести акцию, направленную на сбор отходов для переработки во вторичное сырье и предоставить горожанам данную возможность возникла на предприятии прошлым летом. Уже в сентябре тольяттинцы смогли цивилизованно утилизировать использованные батарейки, отработавшие свой ресурс лампочки и электронику, а также лекарства с истекшим сроком годности. Всего за месяц удалось собрать 44 кг токсичного бытового мусора.

Батарейки и энергосберегающие лампочки содержат в себе токсичные вещества первого класса опасности, в отработавшей технике много редкоземельных металлов - раздельный сбор и безопасная переработка необходимы, чтобы опасные вещества не попали на помойку. Впрочем, не менее опасны для окружающей среды и обычные несанкционированные свалки. Коллектив химгиганта регулярно принимает участие в их ликвидации в рамках Всероссийского дня чистоты «Сделаем». Прошлогоднюю акцию, которая прошла в Федоровке на берегу Волги,поддержали более 50 химиков со своими семьями - собрали полный мусорный бункер-контейнер. Компания с 2019 года является генеральным партнером «Сделаем» в Тольятти.

Природоохранная повестка предприятия обширна. Одним из важных аспектов экологической повестки на предприятии считают развитие экологического волонтерства. На субботники, посадки леса химики выезжают семьями - экологические мероприятия превратились в праздники, ставшие частью корпоративной культуры. В прошлом году волонтеры предприятия высадили лес на четырех гектарах, а всего с 2014 года силами предприятия восстановлено около 60 га леса.

Уже 14 лет химики ведут работу по воспроизведению водных биоресурсов, за это время в водоемы отправлено более 300 тысяч стерляди и сазана.Очередная партия рыбьего десанта - более 12 тысяч молоди сазана - отправилась в Волгу в ноябре. В этом экологическом мероприятии впервые приняли участие студенты Тольяттинского государственного университета, а в 2021 году подобный полезный опыт получили тольяттинские школьники.

Ежегодно химики выпускают в Волгу тысячи мальков ценных пород. Фото: ПАО «ТОАЗ»

Готовность химиков взять личную ответственность за благополучие окружающей среды высоко оценила общественность. На церемонии чествования активистов движения #Экоравновесие благодарственные письма «За личный пример и заботу об экологии родного края» получили мастер цеха по ремонту запорной арматуры №87 Александр Видякин и старший мастер цеха тепловодоснабжения Константин Попов.

- Для нас участие в движении #Экоравновесие очень важно, потому что Тольяттиазот уделяет большое внимание экологическому благополучию Тольятти и Самарской области, - говорит Константин Попов. - Мы проводим множество экологических акций по разным направлениям. Например, совместно с мужским монастырем в Винновке восполняем биоресурсы Саратовского водохранилища - выпускаем мальков в Волгу. Также мы помогаем восстанавливать тольяттинский лес, который сильно пострадал от пожаров в 2010 году - коллектив на протяжении многих лет участвует в посадках лесных массивов. Часто проводим субботники по уборке территорий, на которые многие заводчане приезжают целыми семьями. Глядя на подобные примеры ответственного отношения к природе, люди должны задуматься о будущем, о том, что мы оставим потомкам. И подключаться к этой работе!