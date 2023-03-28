Лолита впечатлила поклонников на концерте в Самаре 27 марта 2023. Фото: Анастасия Загардинова

27 марта в Самарской филармонии при полном аншлаге выступила эпатажная Лолита Милявская. Рассказываем, что произошло после концерта Лолиты в Самаре 27 марта 2023 года.

Приезд Лолиты в Самару вызвал настоящий аншлаг среди фанатов певицы. Все билеты были распроданы задолго до концерта. Более того, самарцы буквально записывались в очередь, в надежде, что кто-то сдаст билет и в зале образуется свободное местечко.

Весь вечер на сцене Лолита щедро общалась с публикой, прыгала и меняла наряды, которые, в основном, были блестящими и облегающими. Также певица не упустила случая отпустить «шпильку» в адрес самарской пыли: назвала Самару самым «чистым» городом и посетовала своему музыканту, что у него пыль на инструменте.

- Андрюша, это же самый чистый город нашей страны, это же Самара, откуда столько пыли на инструменте? – обратилась к музыканту Лолита.

Во время выступления певица несколько раз меняла наряды. Фото: соцсети

После выступления самарцы горячо благодарили певицу за невероятные эмоции, которые она дарила на своем концерте.

Лолита во время концерта в Самаре. Фото: Анастасия Загардинова

- Спасибо за эмоции, мы вас любим. Я ждал этого концерта несколько лет, и он состоялся в прекрасном городе Самаре. Тольятти вас тоже ждет в гости. Вы многим сделали вечер, и это было искренне, - написал фанат Евгений.

- Спасибо за концерт в Самаре! Вы прямо зажгли! - поблагодарила певицу поклонница Валентина.

Весь вечер на сцене Лолита щедро общалась с публикой. Фото: Анастасия Загардинова

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