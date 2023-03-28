Парящий над склоном мост, гольф-кары и новый спуск к Волге: каким будет обновленный Загородный парк в Самаре

Парк серьезно изменится. Фото: правительство Самарской области.

Парк останется зеленым

Появились изображения того, как будет выглядеть Загородный парк в Самаре. Его собираются кардинально преобразить.

- Проектировщики предложили свыше 80 концепций, жители региона подали десятки предложений и замечаний. Эти идеи легли в основу проекта будущего обновленного Загородного парка, - рассказали в правительстве Самарской области.

Власти обещают, что в парке останется много зелени. Фото: правительство Самарской области.

Самарцы просили сохранить природный характер парка, и власти пообещали это сделать. Экологи обследуют зеленые насаждения, во время реконструкции в Загородном посадят новые деревья.

В парке собираются сохранить как прогулочные зоны, где можно будет спокойно провести время, так и так называемые «шумные» места.

Точных дат начала реконструкции не озвучили. Фото: правительство Самарской области.

Лестницу заменят на зигзагообразный пандус

Прежним это место уже не будет, его ждут большие перемены.

- В парке будет выполнен значительный объем работ по благоустройству – строительство дорожек, мощение, освещение, реконструкция инженерных сетей. Кроме того, появятся новые объекты, которые сделают посещение парка еще более комфортным и запоминающимся для детей и взрослых, - уверяют в правительстве региона.

Над склоном будет парить мост-кольцо. Это специальная смотровая площадка. Рядом с ней расположится амфитеатр.

Мост-кольцо, с которого будет открываться вид на Волгу. Фото: правительство Самарской области.

Пляж тоже изменится. Там появятся беседки, кабинки для переодевания, лежаки. Ведущую к пляжу знаменитую крутую лестницу заменят на зигзагообразный пандус, который будет вести прямо к воде.

- Пандус станет еще одним променадом и смотровой площадкой одновременно, - уверены в правительстве.

Между пляжем и входом в Загородный парк будут курсировать гольф-кары, на которых можно будет прокатиться.

Полноценная горнолыжка слишком опасна

Около входа в парк самарцев будет встречать аллея сухих фонтанов. Рядом разместят спортивную и детскую площадки. Для любителей спокойного отдыха организуют «тихую» экозону. Там посадят деревья и расширят дорожки. Сделают это без ущерба зеленым насаждениям.

Фонтаны у входа в парк. Фото: правительство Самарской области.

В парке будет еще один фонтан, он появится около конного манежа.

- Этот участок станет условным центром парка. Рядом находится живописный склон, с которого открывается красивый вид на Волгу, - рассказали в правительстве.

Горнолыжную трассу и подъемник уберут. Власти считают, что участок слишком опасный для полноценной горнолыжной трассы, однако любителям активного зимнего отдыха рано расстраиваться.

- Вполне возможно организовать в этом месте зону массового катания на лыжах. Решено также вновь построить здесь подъемник-фуникулер, - отметили в региональном правительстве.

В парке будут детские и спортивные площадки. Фото: правительство Самарской области.

В проекте Загородного парка также есть стационарные санузлы, аттракционы, точки общественного питания и места для продажи сувениров.

Разговоры о реконструкции Загородного парка в Самаре идут давно. Однако сейчас, похоже, за дело взялись всерьез. Правда, точных сроков начала и окончания реконструкции не назвали.