Запихали в легковушку 20 псов: самарчанка не отдала в приют собак, которых держала взаперти десять лет

Сердобольные женщины не согласились отдавать собак в приют Фото: Наталья АРТЯКОВА

Нашумевшая история из Самары, где пенсионерка Галина десять лет держала взаперти два десятка дворовых псов в своей квартире на Бубнова, приняла неожиданный поворот. По решению суда женщина должна была освободить жилплощадь от животных Собак согласились взять в приют представители ветеринарного центра «ФлагманВет». Но на следующий же день после вручения Галине исполнительского листа к дому на Бубнова, 8б приехала дочь пенсионерки. Разъяренная женщина принялась силой заталкивать почти два десятка псов в легковушку. В эпицентре скандала оказалась журналист «КП-Самара». Рассказываем, как это было.

- Нам удалось подкараулить Галину и поговорить с ней. Мы объяснили, что если она добровольно не освободит квартиру от животных, то собак будут изымать принудительно. Галина согласилась на добровольной основе открыть дверь и отдать собак приюту, - рассказывают приставы.

То, что стало с квартирой за десять лет проживания в ней собак, не описать словами Фото: Наталья АРТЯКОВА

Расплодились за 10 лет

Пока приставы ждали службу отлова, Галина несколько раз пыталась вновь запереть свою квартиру, однако сделать это ей не удалось. А когда спецмашина службы «Добрые люди» подъехала к подъезду, неожиданно для всех из-за угла на легковушке вылетела дочь пенсионерки Светлана и перекрыла машиной выезд из двора.

- Это мои собаки! Я их не отдам! – кричала женщина. В помощь себе она взяла двоих старших сыновей.

Ранее «КП-Самара» сообщала, что дочь Галины с детьми жила в квартире на Бубнова вместе с собаками, но после рождения третьего ребенка использовала маткапитал и съехала.

- Лет десять назад я познакомилась с волонтерами, и они попросили взять на передержку девять щенков. Их должны были оставить у меня на время, но потом со мной перестали выходить на связь. Так у меня остались жить эти щенки, не выбрасывать же их, - объяснила появление собак сердобольная Светлана.

На фото обувь Галины - поеденные собакам тапочки Фото: Наталья АРТЯКОВА

«В приюте им будет лучше, чем запертыми в квартире»

После десяти лет сидения взаперти в однокомнатной квартире число собак выросло до двух десятков. Светлана уверяет, что суки все уже стерилизованы, а вот кобели - нет. Представители «ФлагманВет» пытались убедить Светлану, что в приюте ее собак стерилизуют, сделают все прививки и вернут ей обратно. Но женщина была непреклонна.

- Я не отдам моих собак в эту живодерню. Вы знаете, что о вас в Интернете пишут? – парировала женщина.

Вместе с пожилой матерью и сыновьями она по одной выносила собак из квартиры и грузила их в легковушку.

- Мы не можем ее остановить, к сожалению. По решению суда, мы должны освободить квартиру от животных, но там не прописано, что забрать их должны именно «ФлагманВет», - объяснили судебные приставы ситуацию, которой воспользовались Галина и Светлана.

Таскали на руках

Полтора часа женщины таскали из пропахшей псиной квартиры своих упитанных «Бобиков», «Мишек» и «Пушистых ушек». Все это время на этаже находились судебные приставы, представители отлова и соседи.

- А что, если сейчас вы подпишете акт, а она их снова сюда привезет? – задали резонный вопрос уставшие от многолетнего запаха экскрементов и постоянного лая собак соседи.

- Тогда мы возобновим исполнительное производство и приедем снова, - вздыхают сотрудники ГУФССП по Самарской области.

Собак по одной выносили из квартиры и усаживали в легковушку Фото: Наталья АРТЯКОВА

Из разговора Светланы по телефону стало понятно, что женщина намеревается отвезти всю свору в комнату в общежитии на улице Крайней в поселке Управленческий. Как рассказал один из представителей ГУФССП, ранее Светлану уже обязывали убрать собак оттуда из-за жалоб соседей. Тогда она привезла собак на Бубнова. Теперь же собирается вернуть их обратно.

- Это на время, мы планируем купить дачу и разместить собак там, - пыталась убедить соседей Светлана, но те ей не слишком верили.

- За эту квартиру у них долги на 300 тысяч, как раз у нас в производстве сейчас, снимаем с пенсии Галины. А дочка ее собралась дачу с домом за 1,5 миллиона в ближайшее время брать. Как-то слабо верится, - скептически отнеслись к заявлению безработной женщины приставы.

Судебные приставы уже давно знакомы с этой семьей, сейчас их долг за квартплату находится в производстве ФССП Фото: Наталья АРТЯКОВА

Любовь к животным или бизнес?

В итоге Светлане удалось буквально запихнуть часть собак в свою легковушку – три собаки на переднем сидении, большинство на заднем, а кто-то и вовсе - в багажнике. Тех, кто не уместился, отправили на зоотакси.

Судебные приставы подписали акт, что квартира была освобождена от нежелательных животных. В скором времени там проведут санобработку. К сожалению, представителям «ФлагманВет» не удалось убедить Светлану и ее мать в том, что собаки нуждаются в стерилизации и вакцинации. Однако в ветеринарном центре пообещали следить за дальнейшей судьбой псов.

Собак силой запихивали в небольшой седан Фото: Наталья АРТЯКОВА

Журналист «Комсомолки» попыталась узнать у Светланы – зачем ей столько собак, и что она будет с ними делать, но ответить на этот вопрос самарчанка не смогла. Зато жители дома на Бубнова,8б впервые за последние десять лет будут спать этой ночью в тишине.

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