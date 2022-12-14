«Крылья Советов» продлили контракт с Гленном Бейлом. Он знает турбазы на Волге и отказал «Штутгарту»

Новый контракт Бейла рассчитан до 2025 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

27-летний крайний защитник из Нидерландов Гленн Бейл остается в «Крыльях Советов». В клубе сообщили, что продлили контракт с футболистом до 2025 года.

Бейл с «Крыльях» всего полтора года – с лета 2021, - но за это время он стал для самарских болельщиков своим. И это неудивительно, учитывая подход Гленна к работе, а также отношения с клубом и городом.

Мог перейти в «Штутгарт», но остался

- «Крылья» — это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью — становиться лучше и побеждать. Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара — классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями», - это первые слова Гленна Бейла в медийном пространстве после подписания нового контракта. И, похоже, говорит голландец искренне.

Гленн Бейл в «Крыльях» с лета 2021 года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Летом слухи активно отправляли Гленна Бейла в другие команды. Иностранцы активно уезжали из России: ФИФА разрешила легионерам расторгать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке. В это время на Бейла вышел «Штутгарт». Клуб немецкой Бундеслиги предложил защитнику расторгнуть контракт с «Крыльями» и перебираться на юго-запад Германии. Предложение очень заманчивое, но Бейл отказался.

- Я знаю, что у Гленна были предложения, и это был не только «Штутгарт». Просто «Штутгарт» - одно из самых интересных предложений, но точно не единственное - на Бейла был спрос, - рассказывал в интервью «КП-Самара» спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко. - У нас был разговор на эту тему. Тогда Гленн сказал мне, что как футболист он готов развиваться и идти выше, но он уважает «Крылья Советов». Поэтому мы в нем уверены и знаем, что если у него появится желание пойти на повышение, то это будет сделано официально.

По поводу интереса «Штутгарта» пошутили и в «Крыльях».

Летом защитника пытались переманить в «Штутгарт». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Знает все турбазы на Волге

Гленн Бейл влюбил в себя Самару. В первую очередь своим отношением к делу и своей игрой. Болельщики не раз признавали защитника лучшим игроком матча и месяца.

И эта любовь взаимна. Бейл за полтора года стал настоящим самарцем. В интервью пресс-службе «Крыльев» на вопрос «Какое твое любимое место в Самаре?» Бейл ответил, что Проран. Этот ответ ошарашил буквально всех. И окончательно покорил сердца самарцев.

- Я подсказывают иностранцам, куда можно сходить в Самаре, что посмотреть, где поужинать. Но то, что Гленн знает о турбазах на Волге больше меня, о многом говорит, - говорил в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Сергей Корниленко.

И вот как после всего этого не любить голландца?

Любимым место в Самаре Бейл назвал Проран. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Даже если Гленн Бейл и уйдет из «Крыльев» (а рано или поздно это произойдет, ни для кого это не секрет), защитник останется в истории клуба и в сердцах болельщиков.