У беременной насчитали 130 ножевых ранений: цыган зверски убил девушку и 35 лет прятался в Самаре

56-летнего цыгана Костю Оглы нашли за несколько тысяч километров от места убийства только через 35 лет
Фото: Мария НОВИКОВА
В далеком 1987 году жителей Новосибирска потрясла страшная новость об убийстве 25-летней Вали Бакуловой. Тогда, 35 лет назад, на улице Почтовый лог в частном секторе нашли беременную девушку с множеством колото-резанных ран. Судмедэксперты насчитали на теле Вали 130 ножевых ранений, но жестокого убийцу так и не поймали. И вот, более чем через три десятка лет зверь оказался за решеткой. Сотрудники правоохранительных органов нашли его за много тысяч километров – в Самаре. В декабре 2022 года его начали судить в Новосибирске.
По версии следствия, 28 июня 1987 года Валентина Бакулова из Новосибирска поссорилась со своим знакомым. Неожиданно мужчина вытащил нож начал бить им девушку. От полученных травм Валя скончалась на месте, а убийца на следующий день спокойно уехал в Самарскую область, где и жил до настоящего времени.
- По данному факту возбудили уголовное дело по п. «г» ст. 102 УК РСФСР («Убийство с особой жестокостью»). Личность подозреваемого установили. Его объявили в розыск, также фигуранту по делу заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, - информирует СУ СК по Новосибирской области.
Костю Оглы нашли в Самаре, сейчас ему 56 лет. Тогда, в 1987 году, он вместе со своей сестрой приехал в Новосибирск, цыганская семья присматривала здесь дом. Журналист «КП-Новосибирск» побывал на первом судебном заседании, где рассказали шокирующие подробности убийства 35-летней давности.
- 27 июня Костя с родственником отправился в ресторан. На медленный танец пригласил приглянувшуюся девушку. Это и была Валя Бакулина. Знакомство продолжилось за столом. А после закрытия ресторана, компания решила продолжить посиделки на заброшенном участке в частном секторе Дзержинского района на улице Почтовый лог, - рассказывают наши коллеги.
По показаниям, Валентина согласилась вступить в половую связь с цыганом за денежное вознаграждение. После полового акта Костя Оглы начал одеваться и не нашел в кармане 2000 рублей (такую зарплату в то время получали в год, - прим . ред.). Молодой человек потребовал у Вали вернуть украденные деньги, а та заявила, что не похищала их. Завязался скандал и Оглы нанес девушке 130 ударов ножом. Шансов выжить у Вали не было.
- На вскрытии выяснилось, что 25-летняя жертва была беременна. Срок составлял 5 месяцев, - рассказала на первом судебном заседании старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олена Носок.
Костя Оглы уехал в Самарскую область и спокойно здесь жил, не вспоминая о случившемся в Новосибирске. В 1991 году его приговорили к 9 годам лишения свободы за аналогичное преступление. Как правоохранители не предъявили ему тогда обвинение и по новосибирскому случаю – остается загадкой.
- Да там даже не убийство было, а самозащита. Цыганские дела были, не поделили, - сказал Костя Оглы новосибирскому журналисту.
На допросе цыган признался в убийстве Валентины Бакуловой и рассказал, что произошло тогда между ними, 35 лет назад. Мужчина заявил, что девушка во время ссоры начала кричать, обзываться, Костя ударил ее по лицу, но та не успокаивалась.
- Не кричи, говорю, себе делаешь плохо. Она: «Что ты делаешь, что ты делаешь?». Ну и вот так я ее колол, - Оглы продемонстрировал на манекене во время следственного эксперимента, как наносил удары своей жертве.
Подсудимому вменили статью 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Потерпевших в этом деле нет, не дожила даже дочь убитой Валентины. До наших дней не дожили и большинство свидетелей, однако есть те, кто помнит тот ужасный вечер июня 1987 года.
Следующее заседание назначили на конец декабря. Журналисты «Комсомольской правды» будут следить за развитием событий.
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