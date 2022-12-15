У беременной насчитали 130 ножевых ранений: цыган зверски убил девушку и 35 лет прятался в Самаре

56-летнего цыгана Костю Оглы нашли за несколько тысяч километров от места убийства только через 35 лет Фото: Мария НОВИКОВА

В далеком 1987 году жителей Новосибирска потрясла страшная новость об убийстве 25-летней Вали Бакуловой. Тогда, 35 лет назад, на улице Почтовый лог в частном секторе нашли беременную девушку с множеством колото-резанных ран. Судмедэксперты насчитали на теле Вали 130 ножевых ранений, но жестокого убийцу так и не поймали. И вот, более чем через три десятка лет зверь оказался за решеткой. Сотрудники правоохранительных органов нашли его за много тысяч километров – в Самаре. В декабре 2022 года его начали судить в Новосибирске.

Убийство с особой жестокостью

По версии следствия, 28 июня 1987 года Валентина Бакулова из Новосибирска поссорилась со своим знакомым. Неожиданно мужчина вытащил нож начал бить им девушку. От полученных травм Валя скончалась на месте, а убийца на следующий день спокойно уехал в Самарскую область, где и жил до настоящего времени.

- По данному факту возбудили уголовное дело по п. «г» ст. 102 УК РСФСР («Убийство с особой жестокостью»). Личность подозреваемого установили. Его объявили в розыск, также фигуранту по делу заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, - информирует СУ СК по Новосибирской области.

Пригласил девушку на танец, а потом зарезал

Костю Оглы нашли в Самаре, сейчас ему 56 лет. Тогда, в 1987 году, он вместе со своей сестрой приехал в Новосибирск, цыганская семья присматривала здесь дом. Журналист «КП-Новосибирск» побывал на первом судебном заседании, где рассказали шокирующие подробности убийства 35-летней давности.

- 27 июня Костя с родственником отправился в ресторан. На медленный танец пригласил приглянувшуюся девушку. Это и была Валя Бакулина. Знакомство продолжилось за столом. А после закрытия ресторана, компания решила продолжить посиделки на заброшенном участке в частном секторе Дзержинского района на улице Почтовый лог, - рассказывают наши коллеги.

По показаниям, Валентина согласилась вступить в половую связь с цыганом за денежное вознаграждение. После полового акта Костя Оглы начал одеваться и не нашел в кармане 2000 рублей (такую зарплату в то время получали в год, - прим . ред.). Молодой человек потребовал у Вали вернуть украденные деньги, а та заявила, что не похищала их. Завязался скандал и Оглы нанес девушке 130 ударов ножом. Шансов выжить у Вали не было.

- На вскрытии выяснилось, что 25-летняя жертва была беременна. Срок составлял 5 месяцев, - рассказала на первом судебном заседании старший помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Олена Носок.

Через несколько лет сел в тюрьму из-за цыганских разборок

Костя Оглы уехал в Самарскую область и спокойно здесь жил, не вспоминая о случившемся в Новосибирске. В 1991 году его приговорили к 9 годам лишения свободы за аналогичное преступление. Как правоохранители не предъявили ему тогда обвинение и по новосибирскому случаю – остается загадкой.

- Да там даже не убийство было, а самозащита. Цыганские дела были, не поделили, - сказал Костя Оглы новосибирскому журналисту.

«Не кричи, себе делаешь плохо»

На допросе цыган признался в убийстве Валентины Бакуловой и рассказал, что произошло тогда между ними, 35 лет назад. Мужчина заявил, что девушка во время ссоры начала кричать, обзываться, Костя ударил ее по лицу, но та не успокаивалась.

- Не кричи, говорю, себе делаешь плохо. Она: «Что ты делаешь, что ты делаешь?». Ну и вот так я ее колол, - Оглы продемонстрировал на манекене во время следственного эксперимента, как наносил удары своей жертве.

Подсудимому вменили статью 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Потерпевших в этом деле нет, не дожила даже дочь убитой Валентины. До наших дней не дожили и большинство свидетелей, однако есть те, кто помнит тот ужасный вечер июня 1987 года.

Следующее заседание назначили на конец декабря. Журналисты «Комсомольской правды» будут следить за развитием событий.

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