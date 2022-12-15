Перед всем классом просила прощения у хулигана: учитель лишилась работы из-за подзатыльника пятикласснику

Учитель отвесила подзатыльник матерящемуся хулигану и лишилась работы. Фото: скрин видео

В Самарской области продолжается история с учителем школы №6 в Отрадном. Женщина отвесила подзатыльник пятикласснику, который хамил и матерился на уроке. А одноклассники парня сняли это на видео и выложили в соцсети. В результате разгорелся настоящий скандал, в результате которого женщина лишилась работы. Мать одного из одноклассников хулигана Татьяна (имя изменено- прим.ред.) рассказала журналисту «КП-Самара» подробности истории.

«Посылал матом и желал учителю смерти»

Как рассказала Татьяна, конфликт разгорелся из-за того, что учитель попросила одного из мальчиков выполнить задание на уроке.

- Ученик ничего не хотел писать, как в принципе и на всех остальных уроках,- рассказала Татьяна журналисту «КП-Самара». - Учитель попросила начать заниматься, на что тот просто проигнорировал ее слова. Когда она подошла к нему и взяла за руку, чтобы вывести из класса, он толкнул ее, прищемил ногу ножкой стула и начал пинать мусорку, которая в итоге сломалась. Детей отправили за классным руководителем, он начал всех посылать матом, желать учителям смерти и все в таком роде. На что она уже не смогла спокойно реагировать.

По словам Татьяны, это далеко не первый случай, когда одноклассник ее сына ведет себя вызывающе и провоцирует конфликт.

- Этот ученик неадекватно себя ведет не первый раз, и не первый год, - рассказала женщина. - Вот буквально на днях три учителя разных предметов написали на него докладные. Он стоял вместе с братом на учете в ПДН. Мне кажется, там явно психолог им требуется. Мы не понимаем, почему родители тревогу не бьют. При том, что мама этого хулигана со всеми нормально контактирует. До этого в с другим мальчиком он вообще вытворял, что хотел. Того второго мальчика мы, родители, вынудили перевести в другой класс. Но как оказалось дело было не в нем.

«Вечером узнали, что ее уволили»

Как рассказала Татьяна, все в школе были в шоке от произошедшего. После того, как педагог не сдержалась, отвесила дебоширу подзатыльник и стала звездой соцсетей, начались разбирательства. В министерстве образования журналисту «КП-Самара» комментировали, что проводят проверку этого инцидента. Многие ученики и родители публично заступились за женщину, заявив, что педагог прекрасно справляется со своей работой, дает хорошие знания, которые позволяют ее ученикам получать высокие баллы на ЕГЭ. Однако в итоге все закончилось тем, что учитель с многолетним стажем лишилась работы.

- Вчера она перед всем классом была вынуждена просить прощения у этого хулигана, - рассказала Татьяна журналисту «КП-Самара». - А вечером мы узнаем, что ее уволили!

Татьяна пояснила, что родители учеников категорически не согласны с таким решением.

- Мы собираемся писать петицию в Министерство образования Самарской области, прокуратуру и на имя директора, чтобы такого хорошего педагога восстановили на работе, - отметила женщина.

Читатели «КП-Самара» в соцсетях тоже поддержали педагога.

- Я полностью на стороне учителя, доведенного до нервного срыва обнаглевшими, уверенными в своей безнаказанности детками, - пишет пользователь с ником Славянка. - Их любимое выражение: «Вы не имеете права!». Учитель не имеет право выгнать наглеца, срывающего урок, из класса, не имеет права забрать у него телефон, не имеет права, в принципе, урезонить обнаглевшего ученика. Учитель бесправен, унижен обществом, и в любой ситуации его делают виноватым. А яжематери вместо того, чтобы заняться воспитанием своих чад, будут в силу своего хамского воспитания продолжать унижать учителя. И если общество и дальше будет игнорировать такое положение вещей и не встанет на защиту учителя, скоро вообще некому будет работать в школах.

- За такое поведение деток в школе надо штрафовать родителей, – считает Людмила Спиридонова. - Тогда родители быстро научат их уму-разуму. А то растят негодяев и управы на них нет!

«КП-Самара» направила запрос в министерство образования Самарской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

КОМПЕТЕНТНО

«У учителя нет рабочего инструмента для борьбы с хамством учеников»

Владимир Кильдюшкин, директор образовательного центра в Южном городе:

- Я видел в соцсетях это видео. Ситуация очень некрасивая. Дети снимали конфликт и хихикали на заднем плане, явно получая удовольствие от происходящего. К сожалению, мы живем в эпоху, когда лайки на видео в соцсетях становятся важнее истинных ценностей.

Видно, что ученик явно провоцирует педагога, а потом еще и бросается на нее с кулаками. Но это не значит, что учитель должен был так себя вести в ответ. Напротив, в этой ситуации педагог должен был продемонстрировать правильную модель поведения, пример для подражания.

Такие истории, к сожалению, не единичны. Учителям сейчас очень трудно, у них большая нагрузка, много уроков и учеников, в том числе с таким девиантным поведением, которые еще и имеют поддержку со стороны одноклассников. При этом у педагогов нет никакого реально работающего инструмента, который бы помог унять хулигана. Когда-то в школе были телесные наказания. От этой крайности давно отказались. Но вместо этого мы скатились в крайность другую, когда рычагов воздействия у учителя не осталось вовсе. Вот говорят – надо было вызвать директора. Я директор, и на днях меня вызывали к такому же пятикласснику, который устроил в классе дебош. Все, что я, взрослый сильный мужчина мог сделать – это аккуратно поднять ребенка и вынести его из класса, чтобы он успокоился. А он по дороге пытался меня искусать.

Конечно, учитель не всегда прав, ситуации бывают разные. Но в случае, когда ребенок уходит в асоциальное, девиантное поведение, у педагога должен быть рабочий инструмент, чтобы остальные дети в классе не пострадали от дебошира. Например, сразу же вывести из класса на беседу с присутствием родителей, которые были бы обязаны приехать. Сейчас же когда мы звоним родителям, некоторые говорят, что им некогда в этом разбираться, мол, я отвел ребенка в школу, а остальное ваша забота. Еще и прокуратурой грозят. Комиссию по делам несовершеннолетних такие родители тоже игнорируют. А в это время мамы и папы других детей требуют от нас принять меры. Говорят - сделайте что-нибудь с этим ребенком. Но что мы можем? Ситуацию нужно менять на законодательном уровне.

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