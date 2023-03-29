В Самарской области вырос спрос на оборудование для бизнеса в 2023 году

Авито фиксируют в Самарской области кратное повышение и спроса, и предложения на медицинское оборудование Фото: Мария ЛЕНЦ

В прошлом году в поисках оборудования для бизнеса стали обращаться к крупным интернет-платформам и классифайдам: они становятся ключевым каналом продвижения продукции и на местных, и на федеральном рынках. В числе прочего там можно найти новое оборудование от российских производителей или поставщиков. Особенно ярко тенденция выражается в сфере здравоохранения: аналитики Авито фиксируют в Самарской области кратное повышение и спроса, и предложения на медицинское оборудование. В других категориях также отмечен рост.

Медицина и промышленность: оборудование каких категорий можно найти на Авито

Согласно данным Авито, в начале этого года объем предложений оборудования для бизнеса в Самарской области увеличился в 2,1 раза. Активнее всего росло число предложений в категории медицинского оборудования — в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметную динамику показали также категории «Лабораторное оборудование» и «Телекоммуникационное оборудование» — в начале 2023 года предложение выросло в 9,5 и 7,5 раз соответственно.

- Во многом причина тому – выход на платформу производителей и дистрибьютеров новой качественной продукции, - комментирует руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский. - Весь прошлый год мы активно работали над тем, чтобы дать возможность отечественным производителям выйти на рынок и найти партнеров по бизнесу, а поставщикам товаров по схеме параллельного импорта – выстроить логистику и запустить продажи, используя ресурсы и инфраструктуру Авито как крупнейшей в России онлайн-платформы для В2В-коммерции.

По словам эксперта, сегодня более 84% предложений в категории составляют объявления о продаже нового оборудования напрямую от местных производителей или дистрибьюторов отечественных и зарубежных компаний.

В Самарской области резко вырос спрос на медицинское оборудование

Вместе с приходом новых игроков на рынок, в Авито также фиксируют рост спроса на оборудование для бизнеса: за год он составил 5,5%. Больше всего предприниматели из Самарской области интересуются специализированной высокотехнологичной аппаратурой. Так, спрос на медицинское оборудование вырос в 4,8 раза. Кроме того, в семь раз вырос спрос на телекоммуникационное оборудование, а на технику для киосков и передвижных сооружений — в три раза.

В разделе медоборудования на Авито можно найти все от одноразовых инструментов и расходных материалов до высокоточных приборов от ведущих производителей: колоноскопов, аппаратов ультразвуковой диагностики, стоматологических установок и др.

Треть рынка - за промышленным оборудованием

Как и в предыдущем году, самой популярной категорией остается «Промышленное оборудование»: на нее приходится 31% общего спроса и 36% общего предложения. К товарам этой категории относится сельскохозяйственное, строительное, сварочное и паяльное оборудование, холодильные установки, станки и машины для обработки древесины, металла и стекла, насосы, компрессоры, а также другое оснащение для промышленных предприятий.

Кроме того, спросом среди региональных предпринимателей пользуется оборудование для магазинов и салонов красоты (19% и 11% от общего спроса в категории соответственно). По оценке экспертов, в интернете представлены практически все поставщики и производители оборудования для бизнеса. В первую очередь – именно на онлайн-платформах, поскольку они позволяют выйти на федеральный рынок, не расходуя ресурсы на создание собственной сложной и дорогостоящей инфраструктуры для продаж.

Почему поставщики бизнес-оборудования выбирают онлайн-платформы для продаж

Онлайн-платформы позволяют быстро найти необходимое оборудование, связаться с поставщиком и заключить сделку, отмечает Илья Дудковский. В арсенале Авито - широкая география от Калининграда до Владивостока, разнообразие каналов доставки, а также гарантия безопасности сделки между продавцом и покупателем.

Один из способов их защиты на платформе — встроенный мессенджер. От сторонних способов связи его отличие в том, что злоумышленники не могут послать сюда ссылки на фишинговые сайты. Все операции по Авито.Доставке защищены протоколом.При покупке Авито блокирует необходимую сумму на счете покупателя и перечисляет ее продавцу только после того, как клиент примет товар. Это делает сделки на платформе безопасными и для покупателей, и для продавцов.

- С появлением новых поставщиков и их желанием наладить широкую дистрибуцию онлайн-платформы становятся привлекательным каналом продаж, - говорит Илья Дудковский. - Например, мы детализировали категорию промышленного оборудования, добавив туда более 20 подкатегорий, и выделили в самостоятельные категории такие направления как лабораторное, медицинское и телекоммуникационное оборудование, где наблюдается рост интереса пользователей.

Исходя из сегодняшнего состояния рынка, онлайн-классифайды имеют большой потенциал для развития. В частности, Авито планирует запустить возможность размещения оборудования на заказ, а также начать предлагать такие категории как компоненты, сырье, расходные материалы.