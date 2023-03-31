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31 марта 2023 12:24

«Он похож на мою умершую собаку»: самарец спас сбитого на дороге пса и планирует забрать его домой

В Самаре случайный прохожий спас собаку, которую сбили на дороге
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Виновник страшной аварии не стал помогать раненому животному, но на помощь пришел прохожий

Виновник страшной аварии не стал помогать раненому животному, но на помощь пришел прохожий

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Среди жителей Самары есть много неравнодушных людей, которые любят животных и всегда готовы прийти им на помощь в трудной ситуации. «КП-Самара» познакомилась с молодым парнем Артемом, который спас сбитого на дороге бродячего пса и готовится после лечения забрать собаку домой. Псу дали кличку Лаки, ведь именно счастливый случай помог собаке выжить после серьезной аварии.

«Вышел из машины, но не подошел к собаке»

Около половины девятого вечера в субботу, 25 марта 2023 года, житель Самары Артем вместе со своим другом приехали на авторынок на Антонова-Овсеенко, чтобы купить запчасти для автомобилей. Стоя у одного из торговых контейнеров, парни вдруг услышали громкий удар и лязг тормозов. Обернувшись, они увидели, что посередине проезжей части стоит красный «Рено Каптюр», а в нескольких метрах, практически на обочине то встает, то падает бродячий пес. Виновник аварии почти сразу уехал, а Артем бросился на помощь раненому животному.

- Водитель «Каптюра» вышел из машины, чтобы посмотреть полученные повреждения. Удар был такой силы, что у автомобиля практически не было половины морды. Мы наблюдали за водителем, подойдет ли тот к собаке, но мужчина лишь искоса посмотрел на окровавленного пса, который полз к обочине. Проехав еще немного вперед на маленькой скорости, водитель убедился, что пес уже не шевелится и уехал прочь, - рассказывает нам Артем.

Собаку сбили напротив авторынка на Антонова-Овсеенко

Собаку сбили напротив авторынка на Антонова-Овсеенко

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Состояние было критическим

Парни бросились к собаке и увидели, что он все еще жив, но состояние критическое. К друзьям подошли продавцы и покупатели из соседних ларьков и все вместе начали думать, что делать дальше.

- Кто-то предлагал звонить в полицию, кто-то в 112. Мы позвонили в ветклинику, которая в это время еще работала, а там нам посоветовали обратиться в ветеринарный центр «ФлагманВет». Через 10-15 минут на авторынок подъехал водитель зоотакси и забрал раненого пса, - рассказывает спаситель.

Артем вместе с другом поехал вслед за собакой в ветцентр. Парень понимал, что теперь жизнь этой собаки полностью на его ответственности и нужно было убедиться, что с животным все будет в порядке.

- Ветеринарный врач осмотрел Лаки, у собаки была тяжелая травма передней лапы. Глубокий порез и перелом, но больше никаких тяжелых последствий аварии на первичном осмотре не выявили. Меня отправили домой, а собаку оставили под наблюдением, - говорит молодой человек.

В сбитой собаке увидел своего друга

На следующий день Артем вновь приехал в ветцентр, чтобы навестить своего нового друга. Парень привез собаке лакомства.

- Год назад я потерял свою собаку. Пес прожил у меня 13-14 лет и умер от старости. Когда я посмотрел на Лаки при дневном свете, то увидел абсолютно такую же морду, как и у моей умершей собаки, - поделился с нами своими эмоциями самарец.

Артем решил, что после выздоровления Лаки будет жить у него. Невероятное совпадение помогло псу не только сохранить жизнь, но и найти любящего и верного друга. Сейчас сотрудники «ФлагманВет» следят за состоянием собаки и готовят его к предстоящей операции на лапе.

- Когда произошла авария, пес был на грани жизни и смерти. Я благодарен «ФлагманВету» за оперативность и профессионализм, ведь если бы не они, Лаки бы не выжил, - говорит молодой человек.

Состояние собаки было критическим, но ветеринарам удалось его спасти

Состояние собаки было критическим, но ветеринарам удалось его спасти

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже спасал бездомных животных

После поправки Лаки поедет жить на лето на дачу вместе с мамой Артема. А ближе к зиме пса привезут в квартиру. У самарца две кошки – сиамская и подобранная с улицы. Но буквально вчера в доме парня произошла трагедия.

- Дворовая кошка упала с 9 этажа и разбилась. Я узнал об этом только вечером, когда приехал домой с работы. Окно на балконе было чуть приоткрыто, видимо, кошка прыгнула за птичкой и упала, - с горечью в голосе рассказывает парень.

Эту кошечку Артем взял к себе с улицы. Она пришла к ним на дачу и принесла котят, которых в дальнейшем раздали в добрые руки. Но у мамы-кошки вдруг обнаружилась опухоль.

- Моя мама сказала: выживет – заберем. И кошка выздоровела. Так в нашем доме появилась еще одна кошка. Потерять ее для нас было тяжело, она была очень хорошей, послушной и ласковой, - переживает потерю молодой человек.

Уже в это воскресенье спасенному псу Лаки сделают операцию по восстановлению лапы. По словам специалистов «ФлагманВет», собака чувствует себя хорошо, пьет и ест. Артем надеется, что постоперационный период пройдет быстро и уже через пару недель Лаки будет бегать и резвиться на даче.

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