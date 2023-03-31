«Он похож на мою умершую собаку»: самарец спас сбитого на дороге пса и планирует забрать его домой

Виновник страшной аварии не стал помогать раненому животному, но на помощь пришел прохожий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Среди жителей Самары есть много неравнодушных людей, которые любят животных и всегда готовы прийти им на помощь в трудной ситуации. «КП-Самара» познакомилась с молодым парнем Артемом, который спас сбитого на дороге бродячего пса и готовится после лечения забрать собаку домой. Псу дали кличку Лаки, ведь именно счастливый случай помог собаке выжить после серьезной аварии.

«Вышел из машины, но не подошел к собаке»

Около половины девятого вечера в субботу, 25 марта 2023 года, житель Самары Артем вместе со своим другом приехали на авторынок на Антонова-Овсеенко, чтобы купить запчасти для автомобилей. Стоя у одного из торговых контейнеров, парни вдруг услышали громкий удар и лязг тормозов. Обернувшись, они увидели, что посередине проезжей части стоит красный «Рено Каптюр», а в нескольких метрах, практически на обочине то встает, то падает бродячий пес. Виновник аварии почти сразу уехал, а Артем бросился на помощь раненому животному.

- Водитель «Каптюра» вышел из машины, чтобы посмотреть полученные повреждения. Удар был такой силы, что у автомобиля практически не было половины морды. Мы наблюдали за водителем, подойдет ли тот к собаке, но мужчина лишь искоса посмотрел на окровавленного пса, который полз к обочине. Проехав еще немного вперед на маленькой скорости, водитель убедился, что пес уже не шевелится и уехал прочь, - рассказывает нам Артем.

Собаку сбили напротив авторынка на Антонова-Овсеенко Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Состояние было критическим

Парни бросились к собаке и увидели, что он все еще жив, но состояние критическое. К друзьям подошли продавцы и покупатели из соседних ларьков и все вместе начали думать, что делать дальше.

- Кто-то предлагал звонить в полицию, кто-то в 112. Мы позвонили в ветклинику, которая в это время еще работала, а там нам посоветовали обратиться в ветеринарный центр «ФлагманВет». Через 10-15 минут на авторынок подъехал водитель зоотакси и забрал раненого пса, - рассказывает спаситель.

Артем вместе с другом поехал вслед за собакой в ветцентр. Парень понимал, что теперь жизнь этой собаки полностью на его ответственности и нужно было убедиться, что с животным все будет в порядке.

- Ветеринарный врач осмотрел Лаки, у собаки была тяжелая травма передней лапы. Глубокий порез и перелом, но больше никаких тяжелых последствий аварии на первичном осмотре не выявили. Меня отправили домой, а собаку оставили под наблюдением, - говорит молодой человек.

В сбитой собаке увидел своего друга

На следующий день Артем вновь приехал в ветцентр, чтобы навестить своего нового друга. Парень привез собаке лакомства.

- Год назад я потерял свою собаку. Пес прожил у меня 13-14 лет и умер от старости. Когда я посмотрел на Лаки при дневном свете, то увидел абсолютно такую же морду, как и у моей умершей собаки, - поделился с нами своими эмоциями самарец.

Артем решил, что после выздоровления Лаки будет жить у него. Невероятное совпадение помогло псу не только сохранить жизнь, но и найти любящего и верного друга. Сейчас сотрудники «ФлагманВет» следят за состоянием собаки и готовят его к предстоящей операции на лапе.

- Когда произошла авария, пес был на грани жизни и смерти. Я благодарен «ФлагманВету» за оперативность и профессионализм, ведь если бы не они, Лаки бы не выжил, - говорит молодой человек.

Состояние собаки было критическим, но ветеринарам удалось его спасти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже спасал бездомных животных

После поправки Лаки поедет жить на лето на дачу вместе с мамой Артема. А ближе к зиме пса привезут в квартиру. У самарца две кошки – сиамская и подобранная с улицы. Но буквально вчера в доме парня произошла трагедия.

- Дворовая кошка упала с 9 этажа и разбилась. Я узнал об этом только вечером, когда приехал домой с работы. Окно на балконе было чуть приоткрыто, видимо, кошка прыгнула за птичкой и упала, - с горечью в голосе рассказывает парень.

Эту кошечку Артем взял к себе с улицы. Она пришла к ним на дачу и принесла котят, которых в дальнейшем раздали в добрые руки. Но у мамы-кошки вдруг обнаружилась опухоль.

- Моя мама сказала: выживет – заберем. И кошка выздоровела. Так в нашем доме появилась еще одна кошка. Потерять ее для нас было тяжело, она была очень хорошей, послушной и ласковой, - переживает потерю молодой человек.

Уже в это воскресенье спасенному псу Лаки сделают операцию по восстановлению лапы. По словам специалистов «ФлагманВет», собака чувствует себя хорошо, пьет и ест. Артем надеется, что постоперационный период пройдет быстро и уже через пару недель Лаки будет бегать и резвиться на даче.

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