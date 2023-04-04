Ученые Самарского университета научат наноспутники искать месторождения минералов, нефти и газа

Уникальные компактные гиперспектрометры собираются отправить в космос в декабре 2023 года / Фото: Самарский университет

Ученые Самарского университета имени академика С.П. Королева научат наноспутники типа кубсат искать месторождения минералов, нефти и газа. Для этих целей специалисты разработали два компактных гиперспектрометра. Приборы с такими характеристиками в России еще не создавали.

«Прокачают» навыки наноспутников

Разработанные в Самаре гиперспектрометры помогут наноспутникам эффективнее проводить экологических мониторинг, выявлять выбросы парниковых газов, а также проводить геологоразведку труднодоступных территорий и находить расположение различных месторождений.

— Проекты наших гиперспектрометров уже полностью готовы. Сейчас ведутся работы по изготовлению приборов. Сборку должны завершить примерно к середине лета. После этого начнутся испытания, — рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета, доктор физико-математических наук Роман Скиданов.

Мониторинг выбросов метана

Гиперспектрометры планируют вывести на орбиту в декабре 2023 года. Их разместят в двух наноспутниках российских компаний «Геоскан» и «Спутникс».

Один прибор будет снимать в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR-диапазон от 900 до 1700 нм). Его установят в трехюнитовом, состоящем из трех «кубиков», кубсате. Разрешение съемки составит около 60-70 метров на пиксель. С помощью этого гиперспектрометра миниатюрный космический аппарат сможет обнаруживать парниковые газы, фиксируя выбросы метана и углекислого газа, а также выявлять потенциальные месторождения нефти и природного газа.

По словам ученых, мониторинг выбросов метана — очень важен, особенно в Арктике. Подобные выбросы могут указывать на районы таяния и истончения льда. Ученые считают, что под слоем мерзлоты могут находиться запасы газовых гидратов, которые при определенных условиях разлагаются на воду и газ. Если в атмосферу попадет слишком много метана, на Земле может наступить климатическая катастрофа.

Выявление стресса у растений

Второй самарский гиперспектрометр будет предназначен для работы в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне (VNIR-диапазон от 400 до 1000 нм). Его установят в шестиюнитовом кубсате. Он сможет отслеживать возникновение природных пожаров, следить за состоянием лесов и сельхозпосевов и даже выявлять стресс у растений. Таким образом, у аппарата будут те же самые функции, что и у первого самарского гиперспектрометра, запущенного в космос в 2022 году. Однако его оснастят более мощным объективом, благодаря которому повысится точность и качество снимков.

Самарские ученые надеются, что компактные гиперспектрометры хорошо покажут себя при работе в космосе. Положительный опыт позволит в дальнейшем начать массовую установку подобных приборов. Проект планируют использовать и для популяризации космонавтики среди школьников. К примеру, ребят будут обучать основам анализа и обработки гиперспектральных изображений по данным, полученным с орбиты.

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