Куда поехать кататься горнолыжникам и сноубордистам Самарской области

Жители Самарской области наконец-то увидели снег. Но даже в условиях снежного дефицита на крупных горнолыжных курортах региона зимний сезон уже стартовал. Вместе с экспертами МТС подготовили для вас шпаргалку, где можно покататься на горных лыжах, сноуборде или тюбинге, а также поделиться селфи со склона в социальных сетях.

Горнолыжный комплекс «СОК Красная Глинка» (Самара)

Одно из самых популярных горнолыжных мест Самарской области, расположено в черте Самары, поэтому можно без проблем добраться на общественном транспорте или такси.

В комплексе «СОК Красная Глинка» всего 11 трасс общей протяженностью 6500 метров, включая учебную и детскую трассу, а также сноупарк с фигурами для прыжков и джиббинга, и трамплинами на 5 и 10 метров для фрирайда.

Установлены 8 подъемников: 1 кресельный, 4 бугельных и 3 беби-лифта. Есть и горки для тюбингов (высокая — 150 метров и детская — 50 метров), на которых можно кататься со своими «ватрушками». Есть два пункта проката снаряжения, камеры хранения. Можно воспользоваться услугами инструкторов для обучения. Для гостей области есть мини-отель в 50 м от подъемника и отель «Моя Глинка», есть скидки на катание.

На территории также есть центр активного отдыха «Актив-Тайм» с арендой снегоходов, квадроциклов, групповыми программами для детей и взрослых.

Важно: 10 декабря прошло техническое открытие сезона. На 24 декабря запланировано официальное открытие горнолыжного комплекса.

Скипасс: от 200 руб. (1 подъем); 400-700 руб. (на час); 1000 руб. (за смену) до 2600 руб. (на полный день). Есть абонементы – на неделю, месяц или весь сезон.

Сноупарк: 700 руб. на день

Тюбинг: 350 руб. со своим тюбом, с прокатным бесплатно

Прокат: от 300 руб./час (комплект)

Адрес: Самара, поселок Красная Глинка, 3-й кварт., 37 стр. 1.

Как добраться:

- из Самары: автобусы и маршрутные такси: № 1, 45, 50, 113, 210, 221, 232, 392, 406, 413, 447. На авто: по Красноглинскому шоссе до поселка Красная Глинка, затем по улице Батайской.

- из Тольятти: 79 автобус и маршрутка 447к до п. Прибрежный, затем пересесть на 392 маршрутное такси до п. Красная Глинка.

Во всех горнолыжных локациях Самарской области отлично ловит МТС, а скорости мобильного интернета хватит и для обмена фотографиями, и для стрима с вершины, и для работы полезных приложений. Главное, соблюдайте правила безопасности на трассах и используйте несколько полезных советов от экспертов МТС:

Про фото:

- на холоде смартфон разряжается быстрее, поэтому не забудьте как следует зарядить батарею и возьмите power bank.

- зимой, когда много снега, камера хочет все белое затемнить, поэтому используйте при съемке экспокоррекцию, чуть-чуть высветляя кадр.

- отключите режим HDR, так как зимние пейзажи и так очень контрастны, поставьте максимальное разрешение фото на смартфоне.

- лучше снимать в формате RAW, так как в формате JPEG меньше уровней яркости, и легко получить «засвеченные» места при съемках снежных пейзажей.

Про приложения:

- Ski Tracks - зафиксирует скорость, количество спусков, дистанцию, вертикальные километры и время катания и создаст подробную статистику, которая поможет отслеживать ваш прогресс.

- SNOWW - трекер для отслеживания скорости, расстояний + социальная сеть с пользовательским рейтингом и таблицей лидеров, и возможностью размещать фотографии

- Riders – видео-уроки для трюков на лыжах и борде + сообщество из 850 000 райдеров, которое поможет тебе советами и мотивацией.

Парк отдыха «Спин-Спорт» (Тольятти)

Центр активного отдыха в Тольятти с трассами для горных лыж, сноубордов и тюбингов.

В комплексе 3 горнолыжные трассы с искусственным оснежением склона и сноупарк. Максимальная длина 550 метров, перепад высот 65 метров. Работают пункт проката, ski-сервис, школа с инструкторами, кафе, аптека. Есть площадки для пикников. Красивые виды на Жигулевские горы прилагаются. Для размещения недалеко от горнолыжного комплекса есть «Парк Отель» в сосновом бору.

Важно: 10 декабря «Спин-Спорт» открыл Учебный и Большой склоны.

Режим работы: ср – пт с 14:00 до 21:00, сб - вс – с 10:00 до 19:00.

Скипасс: на учебный склон - 400 – 650 руб. (за 1 – 2 часа по будням); 650 – 1000 руб. (1 - 2 часа по выходным). На Большой склон – 1200 р (не более 10 подъемов).

Тюбинг: 1000 руб. прокат

Прокат: от 200 руб./час (комплект)

Адрес: Тольятти, Портпоселок, Комсомольское шоссе, 28;

Как добраться: из Комсомольского района – маршрутное такси № 102;

из Центрального – троллейбус №1, маршрутное такси № 91 и 112, автобус № 1 и 11;

из Автозаводского района ходит маршрутное такси № 91, 102, 112.

Центр спорта и отдыха «Склон» (Малая Царевщина)

Центр спорта и отдыха, в котором есть две горнолыжные трассы - 150 и 600 метров – и горки для тюбингов и санок - «Камикадзе», «Вираж» и «Коротыш». Есть прокат оборудования, но снаряжение в прокат можно взять только по-отдельности, комплектов по единой цене нет. Работают инструкторы. В инфраструктуре комплекса: гостиница, тренажерный зал, закрытый бассейн, сауны, несколько ресторанов.

Важно: открытие горнолыжных трасс прошло 16 декабря, время работы - с 10:00 до 21:00. Работают учебная и основная трассы, прокат снаряжения, инструкторский центр.

Скипасс: 100 руб. – карта, 250 - 400 руб./час (до 12 лет), 300 – 500 руб./час (после 12 лет), от 400 руб. – вечернее катание (на 4 часа, с 18:00).

Тюбинг: 400 – 600 руб./час

Прокат: лыжи/сноуборд – от 250 руб./2 часа, палки – 250 руб./2 часа, ботинки – 250 руб./2часа, шлем – 150 руб./2 часа и т.д. Вся экипировка выдается по-отдельности.

Адрес: Самарская область, пос. Малая Царевщина, ул. Рябиновая, 6

Как добраться: по трассе М5, свернуть в направлении села Малая Царевщина, миновать его и ехать по Шоссейной улице до указателя к спортцентру.

Без снежных пушек

В Самарской области есть еще несколько горнолыжных локаций, но без искусственного оснежения трасс, поэтому сезон здесь начинается, когда выпадает достаточное количество снега.

Горнолыжный комплекс в санатории «Волжский Утес» - входит в структуру одноименного санатория на берегу Жигулевского моря. Здесь есть одна трасса протяженностью 600 метров, перепад высот 110 метров. Работает бугельный подъемник. Можно арендовать необходимое снаряжение в прокате и взять уроки у инструкторов, есть баня, кафе, гостиница.

Адрес: Самарская область, Шигонский район, поселок Волжский Утес, ул. Курортная, вл.1

Скипасс: 400 руб./час, 600 руб./2 часа, 800 руб./3 часа

Прокат: от 300 руб./час

Горнолыжный комплекс «Авальман» (Жигулевск) - здесь есть три трассы протяженностью 300, 500 и 600 метров, перепад высот не более 100 метров. Комплекс не оснащен снегоуплотнительной техникой или снеговыми пушками, поэтому его любят местные фрирайдеры. Работает только в светлое время суток, так как трассы не освещены. Пункт проката есть в гостинице «Альпина», которая находится неподалеку, выбор снаряжения не очень велик.

Адрес: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Муравленко, 32.

Скипасс: от 400 рублей на 3 часа.

Прокат: от 500 руб./час

В гости к соседям

Пока Самарская область ждет снега, можно отправиться в гости к соседям – на горнолыжные курорты Башкортостана.

Горнолыжный курорт «Абзаково» - современный горнолыжный комплекс в 540 километрах от Оренбурга. Лыжников и сноубордистов ждут 13 горнолыжных трасс всех категорий, общей протяженностью 15 992 м и перепадом высот до 320 м. Есть 6 бугельных подъемников + 2 канатно-кресельные дороги. Трассы освещены. Помимо горнолыжного комплекса, здесь есть аквапарк, зоопарк под открытым небом, развлекательный комплекс, центр биатлона, сеть кафе, ресторан. Проживание возможно в корпусах и коттеджах.

Адрес: Республика Башкортостан, с. Новоабзаково, ул. Кизильская, 36

Ски-пасс: от 1200 руб. до 8600 руб.

Прокат: от 600 руб. до 2500 руб. (комплект)

ГЛЦ «Банное» - излюбленное место у фрирайдеров – здесь есть большой сноупарк и даже хафпайп. Всего 9 горнолыжных трасс и 3 трассы для тюбинга. Перепады высот – от 4 метров на учебных трассах до 450 метров. Рядом с горнолыжным центром, на берегу озера Банное расположены санатории «Юбилейный» и «Якты-Куль», дом отдыха «Березки», множество отелей, жилые комплексы - курортная зона с развитым сервисом и большим выбором для размещения.

Адрес: Республика Башкортостан, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 1

Ски-пасс: от 1200 до 5200 руб.

Прокат: от 300 до 1500 руб.

Горнолыжный курорт «Мраткино» в Белорецке - один из старейших горнолыжных комплексов Башкирии с трассами для профи и новичков. Пять трасс на южном склоне и три трассы на северном склоне обслуживают пять подъемников. Перепады высот – от 80 до 280 метров. Для проживания есть небольшая гостиница на 12 номеров.

Адрес: Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Ленина, д. 130

Ски-пасс: от 250 руб. до 2000 руб.

Прокат: от 350 руб. до 2200 руб.