Самарские энергетики в 2022 году представили ряд продуктовых новинок для отечественной промышленности

Электрощит Самара поздравляет коллег с Днем энергетика. Фото: Электрощит Самара

За неделю до Нового года - 22 декабря - свой профессиональный праздник отмечают энергетики. И заслуженно - энергетика является базовой отраслью российской экономики, устойчивое развитие и надежное функционирование которой во многом определяют энергобезопасность страны, успех работы различных отраслей промышленности и качество жизни людей. Ежегодно Электрощит Самара поздравляет своих сотрудников с Днем энергетика, в честь этого праздника лучшие сотрудники компании получают признание и награды от различных ведомств на федеральном и региональном уровне, благодарственные письма за высокий профессионализм и внедрение инноваций для развития и процветания компании и электротехнической отрасли в целом.

- Компания, отвечает самым высоким требованиям российских и международных стандартов. Тем самым мы вместе создаем прочную основу для бесперебойного электроснабжения объектов инфраструктуры.- отметил Генеральный директор управляющей организации Электрощит Самара Алексей Фризен.Крепкие деловые связи с нашими партнерами всегда были и остаются залогом плодотворного сотрудничества и успешной реализации крупных совместных проектов. В непростых условиях экономического развития региона и страны в целом, с которыми нам пришлось столкнуться в уходящем году, Электрощит Самара в очередной раз показал устойчивость и способность двигаться вперед в условиях быстро меняющегося мира. А наши сотрудники с достоинством справились с производственными задачами, обеспечив реализацию заказов для наших клиентов.

Импортозамещение набирает обороты

Продукция Электрощит Самара востребована во всех отраслях промышленности - нефтегазовой, генерации, машиностроении, атомной. Компания не только проектирует, производит и поставляет оборудование, но и ведет комплексные работы по монтажу, пусконалаладке, обеспечиваетгарантийное и постгарантийное обслуживание.

Электрощит Самара имеет хорошие перспективы для расширения своих рыночных позиций - снижение доли иностранных поставщиков освободило нишу, которая поможет компании нарастить объемы производства. В августе Испытательный центр Электрощит Самара получил право на использование комбинированного знака Международной организации по аккредитации лабораторий ILAC MRA. Это позволило предприятию расширить возможности продвижения продукции на зарубежных рынках. Сейчас компания активно развивает отношения со странами Евразийского союза, поставляет оборудование на Ближний Восток, усиливает сотрудничество со странами Африки, производит поставки на Кубу. Как и спрос, ассортимент продукции существенно вырос.

- Мы продолжили инвестиции в продуктовую линейку, - подтвердил Алексей Фризен. - В этом году мы вывели на рынок целый ряд новинок, доля которых составила более 16% в общем объеме продаж. Это шкафы распределения, управления, компенсации реактивной мощности, НКУ-СЭЩ-МВ, новое комплектное распределительное устройство КРУ-СЭЩ-80-MR Light, шкаф температурного мониторинга DTS-SESH, полный модельный ряд современных высококачественных воздушных автоматических включателей и выключателей ВА-СЭЩ, а также наш флагманский продукт КРУ-СЭЩ-80 6, 10 кВ. – комплектное распределительное устройство двухстороннего обслуживания с возможностью дистанционного управления выкатным элементом.

Россия стремится к технологическому суверенитету, и Электрощит Самара за последние несколько лет добился независимости от европейских поставщиков по важнейшим комплектующим и материалам, выйдя на уровень локализации в 90% для ключевых продуктов. Сегодня компания «целиком» выпускает отечественныевакуумные выключатели ВА-СЭЩ, силовые масляные трансформаторы.

Лучшие сотрудники Электрощит Самара получили заслуженные награды в честь профессионального праздника. Фото: Электрощит Самара

Коллективу - развитие и благополучие

Главный капитал Электрощит Самара - не цеха и технологии, а коллектив профессионалов. И задача компании - обеспечить сотрудникам и их семьям достойный уровень жизни, а также рост компетенций - средств на развитие и обучение сотрудников здесь не жалеют.

- Мы готовим высококвалифицированные кадры, предоставляя сотрудникам возможность пройти корпоративные программы по развитию ключевых компетенций с использованием современных интерактивных методик: тренингов, деловых игр, фасилитационных сессий, - рассказал Алексей Фризен. - Электрощит Самара на регулярной основе инвестирует в развитие и обучение сотрудников. Помимо этого, компания реализует множество программ, направленных на поддержку сотрудников и их семей, а также придерживается соглашений о социальном партнерстве с рядом некоммерческих учреждений, например, сотрудники на регулярной основе принимают участие в спортивных проектах и экологических акциях.

Компания плотно взаимодействует с профильными вузами. За последние четыре года при ее поддержке отрыто девять специализированных учебных лабораторий на базе оборудования Электрощит Самара по всей России. Это дает возможность практического обучения студентам электротехнических специальностей. Такжекомпания проводит ежегодный конкурс для студентов в области электротехники «Энергия вашего будущего», является активным участником программы WorldSkills, организует экскурсии для школьников, повышая престиж рабочих профессий.

В компании повысить свой статус и авторитет позволяет конкурс «Проект года», который традиционно проходит в честь празднования Дня Энергетика. В рамках программы любой сотрудник или команда могут принять участие в четырех номинациях: «Эффективность», «Взаимодействие», «Рост», «Инновации». Проекты оценивают не только эксперты компании, но и коллеги посредством общего голосования. Победители «Проекта года» получат награды в День энергетика.

Электрощит Самара продолжает совершенствовать собственный арсенал комплектующих, повышать уровень качества инжиниринга, производства и монтажа оборудования. С каждым годом количество клиентов и партнеров Электрощит Самарарастет, именно поэтому компания держит курс на развитие современной продукции, отличающейся своей надежностью и универсальностью применения.